«Il faut que ça continue sans moi.» (Terry Fox)

TORONTO, le 1er sept. 2020 /CNW/ - Aujourd'hui, la Fondation Terry Fox honore Terry Fox et son Marathon de l'espoir, qui s'est terminé brusquement il y a 40 ans. Bien que Terry ait été contraint de s'arrêter, son rêve d'un monde sans cancer se poursuit.

« Terry avait dit que cela devait continuer sans lui, mais il n'aurait jamais pu imaginer que quarante ans plus tard, 800 millions de dollars seraient recueillis pour la recherche contre le cancer », raconte le frère de Terry, Fred Fox. « Notre famille est tellement reconnaissante aux Canadiens d'avoir accepté Terry et sa mission, et d'avoir eu un impact aussi incroyable sur la recherche contre le cancer grâce à leur collecte de fonds. »

La Fondation est fière d'annoncer que la 40e Journée Terry Fox se déroulera en toute sécurité et de manière virtuelle, reliant ainsi des millions de personnes au Canada et dans le monde entier, le dimanche 20 septembre. La Journée Terry Fox virtuelle. Une journée. À votre façon.

« Le cancer n'attend pas la fin de la pandémie et nous non plus. Même avec les défis supplémentaires auxquels sont confrontés les Canadiens, nous devons rester engagés à soutenir la recherche sur le cancer en septembre », dit Ara Sahakian, directeur exécutif par intérim de la Fondation Terry Fox.

Bien que nous ne puissions pas courir ou marcher ensemble, côte à côte et en personne, cette année, nous savons que les Canadiens sont toujours déterminés à faire ce que Terry nous a demandé : collecter des fonds et faire des dons pour la recherche sur le cancer. La plateforme en ligne de la Fondation au journeeterryfox.org offre un moyen facile et sécuritaire de recueillir des fonds. Les participants peuvent désormais télécharger la nouvelle application de la Fondation Terry Fox (générée par MoveSpring). L'application offre une expérience Terry Fox unique, avec des témoignages et de l'inspiration pour soutenir les Canadiens le 20 septembre.

« Le cancer a peut-être ôté la vie de Terry, mais il n'a jamais pu lui ôter la possibilité d'essayer. Surtout aujourd'hui, il n'y a qu'un moyen d'aller de l'avant: nous devons tous essayer comme Terry », ajoute Fox.

Inscrivez-vous pour la collecte de fonds pour la Journée de cette année ou faites un don à la Fondation Terry Fox en vous rendant au https://terryfox.org/fr/

À propos de la FTF

La Fondation Terry Fox a été créée avec un double mandat : maintenir la vision et les principes de Terry tout en collectant des fonds pour la recherche sur le cancer. La Fondation compte sur 20 000 bénévoles pour diriger les opérations sur le terrain en organisant plus de 9 000 événements de collecte de fonds Terry Fox chaque année au Canada et dans le monde entier. Avec plus de 800 millions de dollars recueillis et 1 300 projets de recherche innovants financés, il est clair que des gens de tous âges, nationalités, formations, habiletés sont déterminés à franchir la ligne d'arrivée du Marathon de Terry Fox. Visitez https://terryfox.org/fr/.

Pour voir des photos de Terry Fox, veuillez cliquer ici: https://spaces.hightail.com/space/NQ2GyEPu6B

SOURCE The Terry Fox Foundation

Renseignements: Flore-Anne Ducharme, No Fixed Address Inc., Courriel: [email protected], Cellulaire: 514-882-9346

Liens connexes

https://terryfox.org