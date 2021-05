Les bornes de recharge doivent répondre à l'un des besoins de recharge suivants :

recharge de nuit dans les quartiers où les propriétaires de véhicules électriques n'ont pas accès à une prise de courant ;

recharge de jour au centre-ville et à proximité des commerces ;

De plus, la municipalité doit permettre l'accès à la borne sur rue 24 heures sur 24, tous les jours de l'année et offrir le stationnement gratuit devant la borne sur rue entre 21 h et 7 h.

Date limite pour présenter une demande

Les municipalités qui souhaitent contribuer à cet effort pour accélérer l'électrification des transports doivent soumettre leur demande de subvention dûment remplie et tous les documents requis au plus tard à 23 h 59 le 31 août 2021. Pour plus d'information et pour soumettre une demande : https://lecircuitelectrique.com/fr/programme-4500/.

Pour les deux premières années, le programme vise exclusivement les bornes sur rue - composées de deux bornes standards - installées sur les trottoirs afin de permettre la recharge des véhicules électriques garés le long de la chaussée.

Citations

« L'électrification des transports est centrale pour la réduction des GES, en plus d'être au cœur de la transformation de notre économie. Notre gouvernement a des objectifs ambitieux pour le Québec et cette annonce importante pour le déploiement de bornes électriques démontre une fois de plus notre engagement en matière de transition énergétique. »

Jonatan Julien, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles

« Il s'agit d'une excellente nouvelle pour les villes et municipalités du Québec ! En effet, de permettre que les locataires ou encore certains propriétaires puissent recharger leurs véhicules lorsque cela ne leur est pas possible, permettra d'accroître à terme notre objectif d'augmenter le nombre de véhicules électriques au Québec et ainsi d'atteindre le but que nous nous sommes donnés collectivement de réduire drastiquement les GES au Québec. »

Benoit Charette, ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques

« L'ajout de ces 4 500 bornes est une excellente nouvelle pour les électromobilistes actuels et futurs qui auront encore plus facilement accès à la recharge près de leur domicile ou de leur travail. Et pour les municipalités, c'est une belle occasion de soutenir les citoyens qui sont de plus en plus nombreux à faire le choix de rouler électrique. »

France Lampron, directrice - Électrification des transports d'Hydro-Québec

À propos du Circuit électrique

Le Circuit électrique est le plus important réseau de recharge public du Québec. Il compte plus de 3 100 bornes de recharge publiques, dont 466 de recharge rapide, déployées dans toutes les régions du Québec. Les utilisateurs du Circuit électrique bénéficient d'un service d'assistance téléphonique 24 heures sur 24 ainsi que d'un service de repérage de bornes. Le site Web lecircuitelectrique.com et l'application mobile Circuit électrique pour iOS et Android sont mis à jour au fur et à mesure que de nouvelles bornes sont déployées. La carte de membre du Circuit électrique permet également aux utilisateurs d'accéder aux bornes de recharge du réseau FLO et du réseau public du Nouveau-Brunswick, le réseau branché.

SOURCE Hydro-Québec

Renseignements: Louis-Olivier Batty, Attaché de presse, Hydro-Québec, pour le Circuit électrique, 514 289-4214, [email protected]

Liens connexes

www.hydroquebec.com