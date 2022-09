Avec 22 pour cent d'enfants vivant dans un foyer confronté à l'insécurité alimentaire dans les comtés d'Elgin et de Middlesex seulement, 3M et Centraide répandent le Dîner des récoltes 3M aux communautés de l'Est de l'Ontario

LONDON, ON, le 16 sept. 2022 /CNW/ - Dans le cadre de leur travail visant à réimaginer et à créer des communautés où chaque personne compte, 3M Canada et Centraide font à nouveau équipe pour organiser le Dîner des récoltes 3M annuel et ajoutent de nouveaux lieux pour atteindre plus de gens dans l'Est de l'Ontario cet automne.

Le Dîner des récoltes 3M a débuté comme une initiative locale il y a 18 ans, en partenariat avec Centraide Elgin Middlesex à London, en Ontario. Plus récemment, pendant la pandémie, l'événement s'est adapté en s'associant à des entreprises locales pour non seulement fournir des repas gratuits aux personnes dans le besoin, mais aussi pour aider les petites entreprises alimentaires qui avaient besoin d'un coup de pouce supplémentaire. Au cours des deux dernières années, l'initiative s'est répandue grâce à des partenariats avec Centraide Leeds et Grenville dans la communauté de Brockville, en Ontario, et, nouvellement cette année, avec Centraide Est de l'Ontario pour soutenir davantage de voisins dans le besoin à Perth, en Ontario.

Alors que de nombreux Canadiens continuent de s'efforcer de surmonter les effets de la pandémie, certains membres de nos communautés vivent encore plus près de la limite économique, ce qui entraîne une augmentation des inégalités et des besoins dans notre société. Rien que dans les comtés d'Elgin et de Middlesex, un enfant sur quatre vit dans la pauvreté et 22 % des enfants de la région vivent dans un foyer qui a du mal à payer le loyer et qui est confronté à une insécurité alimentaire croissante. Il est impératif que les organisations se mobilisent pour aider, et 3M s'engage à aider à bâtir et à mettre en valeur des communautés fortes et dynamiques.

Du 14 septembre au 6 octobre 2022, près de 100 bénévoles du Dîner des récoltes 3M partout en Ontario donneront de leur temps aux agences Centraide à travers Elgin-Middlesex et l'Est de l'Ontario pour servir et livrer plus de 4 000 dîners aux communautés locales.

Les communautés de London, Elgin, Middlesex, Brockville, Perth et des environs peuvent soutenir le Dîner des récoltes 3M en achetant des repas pour les personnes dans le besoin en visitant la section locale de Centraide de leur région.

« Les employés de 3M Canada sont déterminés à redonner aux communautés où nous vivons et travaillons partout au pays », déclare Penny Wise, présidente de 3M Canada, commanditaire en titre du programme. « Le Dîner des récoltes 3M est l'un des nombreux programmes de 3MDonne qui se consacrent à la création de communautés durables et à l'amélioration des vies, grâce à un engagement réfléchi et à des investissements sociaux. Nous sommes fiers de nous associer à Centraide pour répandre davantage la portée et l'impact du Dîner des récoltes 3M partout en Ontario. »

« Avoir le soutien d'un leader national comme 3M est si important non seulement pour pouvoir s'investir dans nos communautés locales, mais aussi pour nous permettre de donner un exemple d'engagement social qui, nous l'espérons, encouragera d'autres personnes à fournir de l'aide à nos populations les plus vulnérables partout au Canada », a déclaré Trish Buote, directrice générale de Centraide Leeds et Grenville.

À propos de 3M

Chez 3M, nous faisons appel à la science de manière collaborative afin d'améliorer la qualité de vie quotidiennement alors que nos employés entrent en contact avec des clients dans le monde entier. Fondée en 1951, 3M Canada est l'une des premières filiales internationales de 3M. Le siège social et la première usine de fabrication se trouvent à London, en Ontario, où travaillent environ 800 des 1 900 employés de la compagnie. Pour en savoir plus sur les solutions créatives de 3M aux problèmes mondiaux, consultez le site Web www.3M.ca/fr ou Twitter @3M_Canada.

À propos de Centraide

Centraide s'efforce de faire en sorte que chaque personne dans chaque communauté de notre région ait une chance équitable de vivre sa vie pleinement. En tant que bailleur de fonds principal non gouvernemental de services sociaux, nous abordons les problèmes liés à la pauvreté et à l'exclusion sociale par le biais du leadership, du militantisme et d'investissements dans des organismes partenaires locaux qui démontrent du succès. Les dons restent toujours 100 % locaux.

