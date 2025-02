3e édition du budget participatif - Montréal invite la population à voter pour les projets qu'elle souhaite voir se réaliser sur son territoire

MONTRÉAL, le 12 févr. 2025 /CNW/ - La Ville de Montréal invite la population à voter pour les projets qu'elle souhaite voir se concrétiser dans le cadre de la 3e édition du budget participatif de Montréal. Toutes les personnes de 12 ans et plus qui vivent à Montréal, ainsi que les commerçantes et commerçants du territoire, peuvent voter avant le 17 mars 2025 afin de se prononcer sur les 38 projets finalistes. Les lauréats seront dévoilés au printemps.

« Je suis heureuse de donner le coup d'envoi de la période de vote du 3e budget participatif de la Ville de Montréal. Depuis 2020, nous proposons à la population de partager sa vision, ses idées d'aménagements urbains et d'équipements municipaux, puis de décider celles que la Ville mettra en œuvre. La réalisation des projets lauréats représentera un investissement de 45 M$, dont au moins 10 M$ seront réservés à des projets qui répondent aux besoins des jeunes. Cette initiative démontre comment la Ville se mobilise concrètement pour les jeunes afin de créer avec eux des milieux de vie qui sont adaptés à leurs besoins et qui leur ressemblent », a déclaré Valérie Plante, mairesse de la Ville de Montréal.

« Après avoir soumis près de 880 idées à l'hiver 2024, la population montréalaise est maintenant invitée à choisir les projets que la Ville réalisera. Au fil du temps, le programme du budget participatif est devenu un outil phare de participation publique qui contribue à la vitalité démocratique de Montréal. Je tiens à remercier tous les citoyennes et citoyens qui participent à cette démarche », a ajouté Magda Popeanu, membre du comité exécutif responsable, entre autres, de la participation citoyenne et de la démocratie.

Le vote

La population est invitée à choisir jusqu'à 15 projets parmi les 38 finalistes en votant sur le site Réalisons Montréal avant le 17 mars 2025. Les projets finalistes de la 3e édition, dont les thèmes sont la jeunesse, la sécurité et l'équité, contribuent de manière générale à la transition écologique et sociale de Montréal. Leur valeur varie entre 500 000 $ à 10 M$ et ils sont localisés dans les 19 arrondissements. Certains projets concernent un seul arrondissement, alors que d'autres en visent plusieurs à la fois.

Les personnes éligibles au vote sont invitées à sélectionner les projets qu'elles jugent les plus bénéfiques pour la communauté (soit toutes les personnes de 12 ans et plus qui vivent à Montréal, ainsi que les commerçantes et commerçants du territoire). Les projets lauréats seront dévoilés au public sur les plateformes de la Ville au printemps 2025. Par la suite, la Ville s'engage à débuter leur réalisation dans les deux ans suivant leur annonce, à les mettre en œuvre jusqu'à épuisement de l'enveloppe de 45 M$ et à informer le public de leur état d'avancement.

Informations sur la 3e édition du budget participatif

Le budget participatif est un processus qui permet à la population de décider de l'utilisation d'une partie du budget municipal. Il permet aux Montréalaises et Montréalais de proposer des idées d'aménagements urbains ou d'équipements municipaux, puis de voter pour les projets que la Ville réalisera. Les projets qui sont soumis au vote sont issus des quelque 880 idées soumises par la population montréalaise à l'hiver 2024 et analysées par la Ville, selon les critères d'admissibilité. Pour cette 3e édition, la Ville de Montréal a prévu un budget de 45 M$ pour concrétiser les projets qui obtiendront le plus de votes. De ce montant, au moins 10 M$ sont réservés pour des projets qui répondent aux besoins des jeunes.

Pour voter ou pour avoir plus d'informations sur le budget participatif, nous vous invitons à consulter le site Réalisons Montréal.

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

Source : Philippe Massé, Attaché de presse, Cabinet de la mairesse et du comité exécutif de Montréal, 514 240-0263; Renseignements : Direction des affaires publiques et du protocole, Ville de Montréal, [email protected]