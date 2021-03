375 000 $ pour soutenir les entreprises touristiques des Îles-de-la-Madeleine

QUÉBEC, le 10 mars 2021 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec et la Communauté maritime des Îles-de-la-Madeleine sont heureux d'annoncer l'attribution d'une aide financière de 375 000 $ à Tourisme Îles de la Madeleine pour soutenir les entreprises touristiques considérées comme stratégiques pour la relance postpandémie de la région et particulièrement touchées par la baisse du nombre de touristes.

La ministre du Tourisme, Mme Caroline Proulx, le maire des Îles-de-la-Madeleine et président de la Communauté maritime des Îles-de-la-Madeleine, M. Jonathan Lapierre, et le président de Tourisme Îles de la Madeleine, M. Jacky Poirier, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

De cette somme, 300 000 $ sont octroyés par le ministère du Tourisme, par l'entremise d'un nouveau volet ajouté à l'Entente de partenariat régional en tourisme 2020-2022 (EPRT) , et 75 000 $ par la Communauté maritime des Îles-de-la-Madeleine.

« S'ajoutant aux mesures d'aide destinées aux entrepreneurs touristiques mises en place depuis le début de la pandémie, ce nouveau soutien financier de votre gouvernement contribuera, une fois de plus, à aider concrètement ceux qui exercent leurs activités au cœur de cette destination unique que sont les Îles-de-la-Madeleine. En investissant dans le maintien de ses actifs touristiques stratégiques, et en demandant aux acteurs locaux de déterminer la meilleure façon de les soutenir pendant la crise, nous contribuons à ce que la région préserve son plein potentiel touristique par le biais d'une action concertée. Nous continuerons d'être présents pour les entrepreneurs touristiques des Îles-de-la-Madeleine et du Québec. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme

« Les Îles-de-la-Madeleine, l'un des endroits les plus prisés par les touristes, contribuent à la renommée du Québec. Pour notre gouvernement, il est primordial d'y investir afin de les conserver. Ce nouvel appui du ministère du Tourisme et de la Communauté maritime des Îles-de-la-Madeleine aidera Tourisme Îles de la Madeleine à remplir son rôle d'accompagnateur et de conseiller ainsi qu'à soutenir l'industrie touristique madelinienne. »

Jonatan Julien, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles et ministre responsable des régions de la Côte-Nord et de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

« La saison 2020 a été difficile pour l'industrie touristique des Îles. Aux mesures sanitaires se sont ajoutées les barrières à l'entrée imposées par les provinces maritimes. Les exigences liées à la pandémie ont provoqué un lot d'annulations considérables sur le territoire, ce qui a affecté plusieurs entreprises de l'industrie. Il va de soi que la Communauté maritime des Îles-de-la-Madeleine s'allie au ministère du Tourisme pour soutenir l'économie québécoise et conserver une offre touristique attrayante. »

Jonathan Lapierre, maire des Îles-de-la-Madeleine et président de la Communauté maritime des Îles-de-la-Madeleine

« Les Îles-de-la-Madeleine, qui proposent aux visiteurs une offre touristique typiquement insulaire et une expérience distinctive, demeurent toujours aussi attrayantes. Les contraintes ayant limité l'accessibilité à l'archipel durant l'année 2020 ont entraîné des répercussions majeures sur nos entreprises. Cette aide appréciée du ministère du Tourisme nous permettra de conserver les acquis de la destination et d'être prêts pour la reprise des activités, que nous attendons avec confiance et impatience. »

Jacky Poirier, président de Tourisme Îles de la Madeleine

Ce nouveau volet de l'EPRT des Îles-de-la-Madeleine vise à appuyer les entreprises stratégiques qui contribuent à faire de cette destination un incontournable et qui ont souffert d'une diminution importante de touristes l'été dernier, notamment en raison de contraintes liées à l'accessibilité de l'archipel.

Les EPRT ont pour objectif de concerter les actions du ministère du Tourisme, des associations touristiques régionales et d'autres partenaires régionaux pour permettre la réalisation de projets de développement de l'offre touristique régionale qui contribueront à stimuler l'économie locale.

Le volet 4 de l'EPRT s'ajoute aux mesures mises en place par le gouvernement du Québec depuis le début de la pandémie, soit le Plan de relance touristique de 753 millions de dollars, rendu public en juin dernier; le financement supplémentaire de 8,7 millions de dollars annoncé pour la création de nouveaux Passeports Attraits; les ajustements importants apportés au Programme d'action concertée temporaire pour les entreprises (PACTE) - volet Tourisme et à l'Aide aux entreprises en régions en alerte maximale (AERAM); les autres mesures totalisant 65,5 millions de dollars et annoncées à la suite de la mise à jour économique.

Le montant annoncé aujourd'hui s'ajoute à celui de 465 000 $ attribué par le gouvernement du Québec aux Îles-de-la-Madeleine dans le cadre de l'EPRT 2020-2022.

