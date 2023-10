34e édition de la Nuit des sans-abri montréalaise: Un lieu de sensibilisation incontournable

MONTRÉAL, le 20 oct. 2023 /CNW/ - Aujourd'hui se tient la 34e édition de la Nuit des sans-abri de Montréal, un événement incontournable de sensibilisation et de solidarité qui a lieu à Montréal et dans des dizaines de villes du Québec. Dans une volonté d'agir ensemble, les personnes domiciliées, les organismes locaux et les personnes en situation de marginalité urbaine sont invités à se retrouver le temps d'une soirée et à porter un message d'ouverture et de compassion envers les personnes en situation d'itinérance.

Crise du logement, inflation, crise des surdoses, crise dans le réseau de la santé : plutôt que de voir une amélioration de la situation, en 2023 nous constatons que de plus en plus de personnes sont propulsées vers l'itinérance visible ou cachée et que leurs réalités se complexifient. L'itinérance se vit partout à Montréal et par une multitude de populations. On peut notamment penser aux aîné·es, aux femmes, aux jeunes, aux membres de la communauté LGBTQ+, aux Autochtones. Différents visages, différentes réalités qui demandent une diversité d'actions pour prévenir et réduire l'itinérance. La Nuit des sans-abri sera l'occasion de souligner l'importance d'agir collectivement et d'investir en prévention et en lutte à l'itinérance.

Nous invitons donc les Montréalais et Montréalaises à se joindre à nous pour la Nuit des sans-abri qui débutera dès 16h30 avec un rassemblement au Square-Phillips (métro McGill). Ce sera le point de départ de la marche de solidarité (17h00) qui nous mènera jusqu'à la Place Émilie-Gamelin (Métro Berri-UQAM). La soirée se poursuivra avec une vigile qui permettra aux participant·es de découvrir et de se sensibiliser aux réalités des personnes en situation d'itinérance et sur les réponses apportées par les organismes communautaires. Bibliothèque humaine, ateliers de discussions, soupe et café, dons de vêtements chauds, ateliers de cirque social, réchaud-bus, atelier créatif, prestations musicales, échanges riches et chaleureux sont au rendez-vous pour cette 34e édition.

LA NUIT EN BREF

La Nuit des sans-abri, à l'origine La Nuit des jeunes sans-abri, a été lancée par plusieurs organismes communautaires en itinérance jeunesse, dont les Auberges du cœur en 1989. Depuis, elle revient annuellement à l'automne sous forme de vigile de solidarité durant une soirée/une nuit. Elle sensibilise la population aux difficultés et au quotidien des personnes en situation d'itinérance et à risque de l'être.

Rassemblement et marche de solidarité :

Lieu : Square Phillips

Vendredi 20 octobre, 16H30

Allocutions d'ouverture et vigile nocturne:

Lieu : Place Émilie-Gamelin

Vendredi 20 octobre,18H à 00H

Porte-parole de la 34e Nuit des sans-abri de Montréal:

Annie Archambault

Le comité organisateur de la Nuit des sans-abri Montréal est composé des organismes suivants: L'Anonyme, le Pas de la rue, le TRAC, Maison Tangente, L'Association Québécoise pour la promotion de la santé des personnes utilisatrices de drogues (AQPSUD), Spectre de rue, l'Association pour la Défense des Droits Sociaux du Montréal Métropolitain (ADDS MM), le Réseau d'aide aux personnes seules et itinérantes de Montréal (RAPSIM), Les Maisons de l'Ancre, l'Auberge du coeur Le Tournant, le Comité BAILS, L'Auberge communautaire du Sud-Ouest, l'Armée du Salut, Dans la rue, Méta d'Âme, La Maison Benoît Labre, la Coalition Jeunes+.

SOURCE La Nuit des sans-abri montréalaise

Renseignements: Pour des entrevues : Annie Archambault, Porte-parole de la Nuit des sans-abri de Montréal, 438-864-7744; Pour toutes autres questions techniques et logistiques : Catherine Marcoux, co-coordonnatrice de la Nuit des sans-abri de Montréal, 438-389-5242