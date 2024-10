/R E P R I S E -- Avis aux médias - 35e Édition de la Nuit des sans-abri montréalaise/

MONTRÉAL, le 15 oct. 2024 /CNW/ - La programmation de la Nuit des sans-abri montréalaise est lancée! Du 15 au 18 octobre, une variété d'activités de sensibilisation à l'itinérance auront lieu dans plusieurs quartiers de Montréal. Sous la thématique L'itinérance: 100 visages, cette 35e édition souhaite favoriser la sensibilisation des personnes domiciliées aux multiples réalités des personnes en situation d'itinérance ou à risque de l'être.

La semaine d'action de la nuit des sans-abri rassemble une dizaine d'activités organisées par des organismes communautaires, des groupes sympathisants et des citoyens et citoyennes engagé•es. Différents organismes à travers Montréal vont ouvrir leurs portes et inviter les personnes domiciliées à participer à des ateliers, discussions, visites. L'itinérance se vit à travers toute l'île de Montréal, et les organismes sont répartis sur le territoire - c'est l'occasion d'en connaître plus sur les réalités propres à vos quartiers.

Le vendredi 18 octobre, toute la population montréalaise est invitée à se rassembler à 17h00 au Square Phillips pour une marche de solidarité dans les rues du centre-ville. Un arrêt aura lieu devant les locaux de CACTUS (1300, rue Sanguinet, Montréal, H2X 3E7) pour quelques discours. La marche se dirigera vers la Place Émilie-Gamelin, où sera lancée par un discours d'ouverture, la Grande nuit des sans-abri.

De 18H30 à 1am à la Place Émilie-Gamelin aura lieu la Grande Nuite des sans-abri, vigile de solidarité où des dizaines d'organismes offriront une programmation riche et diversifiée entourant différents aspects de l'itinérance. De la nourriture, de l'animation, des projections, des discussions, de la musique et bien plus seront offerts gratuitement. Cet espace constitue un lieu convivial de partage et d'échange, accessible à un large public.

Semaine d'action Vendredi 18 octobre, 16H30 Du 15 au 18 octobre 2024 Marche de solidarité

Lieu : Square Phillips

Vendredi 18 octobre, 17h00

https://www.facebook.com/events/8268731916519753 / La Grande Nuite - Vigile de solidarité

Lieu : Place Émilie-Gamelin

Vendredi 18 octobre, 18H30 à 1am

https://www.facebook.com/events/868976288082103/





Pour toute demande d'entrevue, contactez Catherine Marcoux du comité organisateur de la Nuit des sans-abri montréalaise: 438-389-5242 (cellulaire). Deux représentant-e-s du comité organisateur seront aussi disponibles pour des entrevues sur place.

SOURCE La Nuit des sans-abri montréalaise