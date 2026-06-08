30e édition du prix Chapeau, les filles ! Des femmes qui changent les règles du jeu récompensées par la CSN

QUÉBEC, le 8 juin 2026 /CNW/ - Cette année marque le 30e anniversaire du concours Chapeau, les filles ! Engagée depuis les tout débuts de l'initiative, la Confédération des syndicats nationaux (CSN) souligne ainsi l'importance d'appuyer et d'honorer des étudiantes qui optent pour un métier ou une profession à prédominance masculine, particulièrement les étudiantes racisées ou autochtones.

« Les secteurs traditionnellement masculins sont souvent synonymes de meilleures conditions de travail et de salaires plus élevés. Comme société, on se doit d'œuvrer à assurer une réelle intégration des femmes dans ces secteurs. Le concours Chapeau, les filles ! y contribue et pour nous, comme centrale féministe, il est primordial de s'y investir », déclare la présidente de la CSN, Caroline Senneville.

En collaboration avec la Fédération des employées et employés de services publics-CSN, la Fédération nationale des enseignantes et des enseignants du Québec-CSN et la Fédération des professionnèles-CSN, la centrale a remis trois bourses de 2500 $.

La lauréate dans la catégorie formation professionnelle est une étudiante en soutien informatique, Naima Dhimi. Elle a appris très jeune par elle-même à résoudre plusieurs problèmes informatiques. Et elle a aussi remarqué qu'une bonne partie des postes dans ce domaine étaient occupés par des hommes, ce qui l'a incitée à s'y intéresser pour ses études.

Dans la catégorie formation technique, la lauréate, Camilia Lainey-Touat, étudie en technique de pilotage d'aéronef. Sa passion pour le métier de pilote lui vient sans aucun doute de sa famille : son grand-père a œuvré pendant des années dans le domaine de l'aviation. Elle a choisi de parfaire ses connaissances en pilotage d'hydravion afin de devenir pilote de brousse.

Finalement, la lauréate dans la catégorie formation universitaire est Luz Karine Barranco, étudiante au baccalauréat en génie robotique. Luz Karine est attirée par l'ingénierie depuis l'enfance. Sa passion débute dès l'âge de quatre ans, alors qu'elle découvre l'émission de télévision Art Attack. Dès lors, son intérêt pour les sciences n'a fait que croître, jusqu'à orienter son domaine d'études.

« En faisant le choix de pratiquer des professions et des métiers traditionnellement masculins, ces étudiantes contribuent à faire tomber certains des obstacles pour les femmes au travail. C'est une lutte constante. Leur force de caractère et leur ténacité méritent d'être saluées », termine la présidente.

À propos

Fondée en 1921, la CSN est une organisation syndicale qui œuvre pour une société solidaire, démocratique, juste, équitable et durable. À ce titre, elle s'engage dans plusieurs débats qui intéressent la société québécoise. Elle regroupe 350 000 travailleuses et travailleurs réunis sur une base sectorielle ou professionnelle dans 8 fédérations, ainsi que sur une base régionale dans 13 conseils centraux, principalement sur le territoire du Québec.

SOURCE CSN - Confédération des syndicats nationaux

Renseignements : Eve-Marie Lacasse, Conseillère aux communications, Confédération des syndicats nationaux (CSN), 514 809-7940, [email protected]