30e Congrès du SFPQ - Christian Daigle, réélu à la présidence générale du SFPQ

QUÉBEC, le 21 avril 2024 /CNW/ - Les délégations votantes du 30e Congrès du SFPQ ont réélu Christian Daigle à la tête du SFPQ, et ce, pour les quatre prochaines années. Ce sera le troisième mandat pour monsieur Daigle qui avait été élu une première fois à la présidence du SFPQ au Congrès de 2016.

Cette victoire représente une grande marque de confiance de la part des délégations du Congrès pour monsieur Daigle. « J'entends poursuivre le travail amorcé à la présidence générale avec la même ardeur afin de défendre l'intégrité de nos services publics. De cette manière, notre organisation syndicale contribue non seulement à défendre les conditions de travail de nos membres, mais également les services offerts à toutes les citoyennes et à tous les citoyens du Québec », a commenté monsieur Daigle.

Par ailleurs, les délégations votantes ont procédé aujourd'hui à l'élection des membres de l'Exécutif national qui auront la responsabilité de veiller à la bonne marche du Syndicat au cours des quatre prochaines années. Le président général réélu ce matin a rappelé l'importance que toutes et tous se rallient afin de mener à bien les décisions et les orientations que les membres du Congrès adopteront d'ici la fin de cette semaine de délibérations.

Les résultats des élections aux différents postes sont les suivants :

Président général : Christian Daigle

Secrétaire général : Karine Dextras-Paquette

Trésorier général : Franck Di Scala

1re vice-présidence : Patrick Audy

2e vice-présidence : Michel Girard

3e vice-présidence : Yannick Giroux

4e vice-présidence : Eric Dumoulin

Le SFPQ est un syndicat indépendant qui regroupe environ 40 000 membres à travers le Québec, dont quelque 30 000 sont issus de la fonction publique québécoise et répartis comme suit : près de 26 000 employés de bureau et techniciens et environ 4 000 ouvriers travaillant au sein de divers ministères et organismes. Les 10 000 autres membres proviennent du secteur parapublic.

SOURCE Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec

Renseignements: SOURCE : Éric Lévesque, Responsable des relations médias, SFPQ, Cell. : 418 564-4150, [email protected]