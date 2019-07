300 retraités de Chartwell s'éclatent au Beachclub et contribuent à amasser 12 500 $ pour Rêve d'une vie Canada

En plus de s'éclater et de socialiser parmi les résidences des autres villes, les résidents et employés de Chartwell ont contribué à amasser des fonds au profit de Rêve d'une vie Canada, partenaire caritatif de l'entreprise dont la mission est de réaliser des vœux d'aînés qui se démarquent au pays. Les participants ont contribué à amasser 12 500 $ , ce qui permettra de réaliser plus de rêves et générer plus de bonheur dans le futur.

Créé à l'origine par la direction de la résidence Chartwell L'Unique, à Saint-Eustache, le fameux événement de Chartwell au Beachclub surprend toute la population année après année, tant il est exceptionnel de voir des gens des générations plus âgées prendre d'assaut le célèbre site de festoyeurs internationaux.

« Fidèles à notre mission d'être dédiés au mieux-être de nos résidents, nous leur offrons des expériences toujours plus créatives et enrichissantes pour qu'ils puissent profiter confortablement de leur vie à la retraite », explique Alexandre Loiselle, directeur général de Chartwell L'Unique. « Cette sortie annuelle nous permet de rappeler à tous qu'il n'y a pas d'âge pour profiter du Beachclub! », a-t-il ajouté.

L'événement était animé par un duo pour le moins inusité, formé de nulle autre que la joviale Sœur Angèle et d'Étienne Boulay, dont le grand-père est un résident de Chartwell. La fête a culminé avec la prestation du chanteur Dominique Hudson, sa musique d'inspiration latine et sa troupe de danse. L'ambiance résolument tropicale des lieux agrémentait l'expérience, comprenant de longues bandes de plage, une grande piscine et des cabanas disposés tout autour, permettant de se reposer à l'abri du soleil pour un peu de répit. Un barbecue était également servi, repas estival incontournable.

« J'habite chez Chartwell Jardins Laviolette, à Trois-Rivières, et c'est la troisième année que je me déplace à l'événement annuel au Beachclub », a commenté Mme Colette Larouche-Audy. « La musique est bonne et l'atmosphère est joyeuse, alors je danse beaucoup! ». Pour sa part, son amie Denise Bertrand de la même résidence, était ravie de la présence des deux invités d'honneur de la journée, qui ont semé beaucoup de joie autour d'eux. « Je viens tout juste d'emménager chez Chartwell, que j'ai choisie pour la grande diversité d'activités. J'en fais le plus possible et je suis certaine que je vais vivre jusqu'à 100 ans! » a-t-elle tenu à préciser.

