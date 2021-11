300 ingénieurs rassemblés pour dénoncer les négociations de leurs conditions

QUÉBEC, le 30 nov. 2021 /CNW Telbec/ - Présentement, vers 12h15, plus de 300 membres de l'Association professionnelle des ingénieurs du gouvernement du Québec (APIGQ) se sont rassemblés devant l'Assemblée nationale du Québec pour dénoncer la décision du Gouvernement de n'offrir aucun rattrapage salarial à ses ingénieurs comme le dictent les plus récents rapports évaluant l'expertise interne en ingénierie.

« C'est simple, l'ingénieur pratiquant le génie civil au MTQ est l'ingénieur en génie civil le moins bien payé du Québec, secteur public et privé confondu. Il ne faut pas chercher bien longtemps pour comprendre pourquoi le gouvernement est incapable de recruter des ingénieurs expérimentés. » a déclaré Marc-André Martin, président de l'APIGQ.

À table de négociation, le Conseil du trésor (SCT) énonce les mêmes arguments et propose les mêmes mesures depuis 10 ans. « Ce que nous proposent les négociateurs du gouvernement a déjà été essayé à maintes reprises, ça ne fonctionne pas et ça ne fonctionnera jamais. Ils négocient avec nous sans vouloir régler le vrai problème, comme si tout allait bien, comme s'il n'y avait jamais eu de collusion et comme si nos infrastructures publiques ne tombaient pas en ruine. » a déclaré Andy Guyaz, secrétaire-trésorier de l'APIGQ.

Rappelons que les ingénieurs du gouvernement sont sans convention collective depuis le 31 mars 2020 et qu'ils sont présentement en grève de soir, de nuit et de fin de semaine. L'APIGQ milite pour un renforcement de l'expertise interne afin de mieux encadrer les travaux confiés aux firmes de génie-conseil et aux entrepreneurs.

À propos de l'Association professionnelle des ingénieurs du gouvernement du Québec

Fondée en 1986, l'Association professionnelle des ingénieurs du gouvernement du Québec (APIGQ) est un syndicat indépendant qui représente plus de 1800 ingénieurs œuvrant au sein du gouvernement du Québec.

