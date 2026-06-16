300 000 carnets-rabais disponibles dès le 18 juin - Les Dépanneurs Sprint offrent 6 M$ en économies d'essence aux Québécois cet été

QUÉBEC, le 16 juin 2026 /CNW/ - Alors que le coût de la vie continue de peser lourd sur le budget des ménages, les Dépanneurs Sprint reviennent en force avec un coup de pouce rafraîchissant pour les familles québécoises à l'approche de la période des vacances. Pour la 3ème édition de cette initiative appelée à devenir une tradition, les Dépanneurs Sprint mettront plus de 6 M$ en économies d'essence à la disposition des consommateurs à l'occasion de la saison estivale.

Dès l'ouverture des magasins le 18 juin, plus de 300 000 carnets-rabais seront distribués gratuitement dans l'ensemble des dépanneurs Sprint et dans les quincailleries Canac, partenaires de la première heure. Chaque carnet permettra aux consommateurs de profiter d'un total de 20 $ de rabais sur l'essence et de breuvages gratuits, de quoi alléger les dépenses liées aux déplacements estivaux.

Une alliance québécoise au bénéfice des familles d'ici

Cette collaboration entre les Dépanneurs Sprint et Canac témoigne de la volonté de deux bannières d'ici de redonner à leur clientèle et de soutenir le pouvoir d'achat des Québécois.

« Cet été encore, nous voulons offrir aux consommateurs une façon concrète d'économiser sur leurs déplacements. En nous associant à Canac, nous sommes fiers de proposer une initiative 100 % québécoise qui aidera des milliers de familles à prendre la route des vacances », souligne Gabriel Bérubé-Pelletier, Directeur principal, Marketing, Commercialisation et Communications chez Groupe F. Dufresne.

Et pourquoi ne pas rouler sur les économies toute l'année?

Au-delà des coupons rabais proposés, les détenteurs du carnet-rabais courront également la chance de remporter l'équivalent d'un an d'essence, soit 5 200 $ en cartes-cadeaux Petro-Canada.

Les quantités étant limitées, les consommateurs sont invités à se présenter rapidement dans un dépanneur Sprint ou une quincaillerie Canac dès le 18 juin afin de mettre la main sur leur carnet-rabais.

À propos du Groupe F. Dufresne

Le Groupe F. Dufresne est une entreprise familiale québécoise de 3e génération, dont le siège social est situé à Québec. En plus de son réseau de dépanneurs corporatifs Sprint et de son réseau de stations-service, le Groupe F. Dufresne regroupe également des entreprises qui œuvrent dans les domaines de la restauration, du chauffage résidentiel et de la logistique de transport sous différentes sociétés et marques de commerce.

SOURCE Groupe F. Dufresne

Source : Gabriel Bérubé-Pelletier | Groupe F. Dufresne | [email protected] | 418 688-1530, #326