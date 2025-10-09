Nouveau réseau de 68 bornes rapides de l'Abitibi à la Gaspésie - Recharge Sprint propulse l'électromobilité au Québec

QUÉBEC, le 9 oct. 2025 /CNW/ - Dépanneurs Sprint, une bannière du Groupe F. Dufresne / Pétroles Cadeko est fière d'annoncer l'inauguration officielle du tout premier site de son nouveau réseau de recharge rapide : Recharge Sprint.

Bornes de recharge rapide Sprint en courant continu (BRCC) (Groupe CNW/Groupe F. Dufresne)

Ce nouveau réseau est l'un des premiers projets d'envergure ayant bénéficié du soutien financier du gouvernement du Québec dans le cadre du 2e appel à projets du Programme de soutien au secteur privé pour le déploiement de bornes publiques de recharge rapide, qui découle du Plan pour une économie verte 2030. Le projet comprendra 16 sites stratégiques à travers le Québec, de l'Abitibi jusqu'en Gaspésie. Chaque branche du réseau sera munie de 4 à 6 bornes de recharge rapide pouvant atteindre une puissance partagée allant jusqu'à 280 kW. Il s'agit d'une recharge haute performance, pensée pour réduire l'attente et maximiser l'efficacité.

Le site inaugural est déjà accessible au dépanneur Sprint / Petro-Canada de la sortie 305 sur l'autoroute 20 à Lévis (secteur Saint-Nicolas). Les électromobilistes y trouveront :

4 bornes de recharge rapide Sprint en courant continu (BRCC) ;

un dépanneur Sprint entièrement rénové ;

un populaire restaurant A&W.

« Recharge Sprint reflète parfaitement notre mission. Commerces de proximité par excellence, nos installations répondent aux besoins concrets des gens en mouvement. Qu'ils soient automobilistes ou électromobilistes, notre ambition est de devenir leur destination de choix pour l'énergie et l'alimentation, et la bannière de dépanneurs préférée dans nos marchés. »

- Francis Dufresne, président de Groupe F. Dufresne

Rapide et ambitieux

Premier jalon d'une série de projets issus du deuxième appel à projets du MELCCFP pour le déploiement de bornes publiques de recharge rapide, Recharge Sprint marque une nouvelle étape vers une électromobilité accessible, performante et conviviale.

Entièrement compatible avec Circuit électrique et l'application Eddie (Axso), le réseau mise sur une expérience utilisateur simplifiée. Grâce à la technologie Autocharge, la borne reconnaît automatiquement le véhicule via l'application : il suffit de brancher, et ça recharge. Sans oublier les modes de paiement traditionnels par cartes de crédit ou débit, sans contact ! Simple et efficace.

Une portée provinciale

Le réseau rapide Recharge Sprint couvrira les emplacements hautement stratégiques parmi les plus achalandés du Québec. Il comptera 16 sites bien répartis géographiquement, soit 8 installations sur la rive sud et 8 sur la rive nord du fleuve Saint-Laurent.

Six premiers sites seront mis en service dès l'automne 2025, et les dix autres s'ajouteront progressivement d'ici l'automne 2026.

Informations techniques

Équipements et expérience client

Bornes Kempower (fabricant basé en Finlande).

Recharge rapide jusqu'à 280 kW par véhicule, avec un système de partage dynamique de puissance qui maximise l'efficacité et réduit le temps d'attente.

Technologie robuste, testée en conditions nordiques.

Interface tactile intuitive et bilingue.

Configurations modulaires de 400 ou 600 kW.

Prêt d'adaptateurs Tesla/NACS en site, sans frais.

Investissement et participation gouvernementale

Budget total : plus de 11 M$ pour la réalisation du projet.

Aide financière du gouvernement du Québec : 8,464 M$ pour l'ensemble des 16 sites.

Autres partenaires du projet

FIZE Électrique (installation)

NEE - National Energy Equipment (distribution et intégration)

AXSO (logiciel et application Eddie)

IDEA Simplifico (gestion de projet)

Posimage (signalisation)

ISCAN 3D (conception et modélisation des sites)

À propos du Groupe F. Dufresne

Le Groupe F. Dufresne est une entreprise familiale québécoise de 3e génération, dont le siège social est situé à Québec. En plus de son réseau de près de 125 dépanneurs corporatifs Sprint, le Groupe F. Dufresne est également le plus important détaillant et exploitant de la bannière Petro-Canada au pays avec ses 263 établissements répartis dans un réseau de plus de 300 stations-service au Québec et au Nouveau-Brunswick. Le Groupe F. Dufresne comprend également des entreprises qui œuvrent dans les domaines de la restauration, du chauffage résidentiel et de la logistique de transport sous différentes sociétés et marques de commerce.

