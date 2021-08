3 M$ pour soutenir un projet de Télé-Québec valorisant la langue française

MONTRÉAL, le 16 août 2021 /CNW Telbec/ - Le ministre de la Justice et ministre responsable de la Langue française, M. Simon Jolin-Barrette, en compagnie de la ministre de la Culture et des Communications, Mme Nathalie Roy, a annoncé aujourd'hui l'octroi d'une aide financière de 3 millions de dollars à la Société de télédiffusion du Québec (Télé-Québec). Cette somme permettra à Télé-Québec de réaliser le projet intitulé Le français, comme je l'aime!.

Dans le cadre du projet, la chaîne publique a été mandatée afin de mettre en œuvre un projet pour promouvoir la langue française. Les contenus originaux seront ainsi développés dans le but de valoriser la richesse du français auprès des téléspectateurs et internautes et de rendre celle-ci vivante et actuelle.

Plus précisément, Télé-Québec réalisera trois productions ayant pour objectifs de souligner l'importance de la langue française et d'encourager son usage, notamment chez les jeunes, soit :

une série de 101 capsules à saveur humoristique, historique et artistique, faisant la promotion de mots ou d'expressions en usage au Québec;

un événement télévisuel de 90 minutes qui rend hommage aux mots, où s'entremêlent témoignages, chansons et humour et qui réunit des artistes multidisciplinaires;

La fin des faibles, une seconde édition enrichie de la compétition de performance linguistique artistique axée sur le rap et mettant l'accent sur les textes.

Par ailleurs, La fin des faibles comprendra maintenant un volet éducatif. Avec sa plateforme Télé-Québec en classe, la Société de télédiffusion du Québec facilitera l'utilisation du contenu par les enseignants, en plus de produire une trousse pédagogique incitant les jeunes à s'exprimer et à créer en français.

Ces initiatives bénéficieront d'une importante communication qui mettra l'accent sur la langue française et comprendra notamment de courts messages diffusés sur les ondes et un manifeste diffusé sur les ondes, le Web et les réseaux sociaux.

L'aide financière octroyée provient des investissements de 50 M$ sur cinq ans annoncés par le gouvernement du Québec dans le Plan budgétaire de mars 2020 pour protéger, promouvoir et valoriser la langue française.

Citations

« La langue française fait partie de notre identité au Québec et pour assurer sa vitalité, il faut continuer de la parler, de la chanter, de la faire rayonner. Il faut continuer d'en être fiers. Le projet développé par Télé-Québec s'inscrit parfaitement dans cet objectif. Ce projet contribuera à la promotion et à la valorisation de notre langue et de notre culture auprès des Québécoises et des Québécois, notamment auprès des jeunes. Votre gouvernement est très fier de soutenir ces productions. »

Simon Jolin-Barrette, ministre de la Justice et ministre responsable de la Langue française

« Cette belle initiative, soutenue par notre gouvernement, promeut et valorise la langue française à travers des productions culturelles de qualité. Je tiens à saluer l'implication de Télé-Québec pour l'accessibilité de sa programmation mettant au premier plan notre culture unique. Soyons fiers de notre langue! »

Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications

« Fidèle à son mandat éducatif et culturel et reconnaissant l'importance d'une langue vivante, forte et colorée pour le développement d'une société saine et dynamique, Télé-Québec est fière de proposer un nouveau mouvement mobilisateur pour promouvoir et valoriser la beauté et la richesse de la langue auprès des différents publics, partout au Québec. Avec le projet Le français, comme je l'aime!, Télé-Québec offrira une tribune de choix à notre langue en 2021-2022. »

Marie Collin, présidente-directrice générale de Télé-Québec

Information complémentaire

La Société de télédiffusion du Québec (Télé-Québec) a pour objet d'exploiter une entreprise de télédiffusion éducative et culturelle afin d'assurer, par tout mode de diffusion, l'accessibilité de ses produits au public.

Sa programmation a particulièrement pour but de développer le goût du savoir, de favoriser l'acquisition des connaissances, de promouvoir la vie artistique et culturelle et de refléter les réalités régionales de la société québécoise. Télé-Québec propose l'entièreté de ses contenus vidéo sur tous les écrans, et ce, gratuitement.

