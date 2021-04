3 M$ pour les artistes et travailleurs culturels du milieu des arts vivants

MONTRÉAL, le 12 avril 2021 /CNW Telbec/ - Grâce au soutien financier du gouvernement du Québec, la Fondation des artistes, en collaboration avec la Guilde des musiciens et des musiciennes du Québec (GMMQ) et l'Union des artistes (UDA), se réjouit d'annoncer le renouvellement du Fonds d'urgence pour les artistes et travailleurs culturels du milieu des arts vivants. Doté de 3 M$, le fonds vise à offrir un soutien financier direct aux artistes et travailleurs culturels.

Par exemple, les acteurs, chanteurs, circassiens, concepteurs d'accessoires, de coiffures, de costumes, de décors, d'éclairages ainsi que les danseurs, dramaturges, metteurs en scène et musiciens pourront notamment bénéficier d'une part du Fonds d'urgence. Les artistes et travailleurs culturels devront :

évoluer dans le milieu des arts vivants (arts de la scène) et contribuer directement à la conception et la diffusion d'une œuvre artistique ;

démontrer qu'ils ont été actifs professionnellement dans le milieu au cours des dernières années ;

être reconnus comme travailleurs autonomes ;

avoir des soucis financiers dus au manque de contrats.

C'est pour satisfaire aux nombreuses demandes d'aide restées sans réponse à l'automne dernier que la Fondation des artistes a interpellé la ministre de la Culture et des Communications du Québec, madame Nathalie Roy, dans le but qu'elle renfloue le Fonds d'urgence de 2 M$. « Trop d'artistes des arts vivants n'ont pas eu la chance d'obtenir un montant de 2 000 $ en novembre et décembre dernier. Après l'en avoir informée, la ministre Nathalie Roy a tout mis en œuvre pour que nous annoncions aujourd'hui, le renouvellement du Fonds. Soulignons que c'est plus qu'un renouvellement, c'est une augmentation de 50 %. », soutient le président du conseil d'administration de la Fondation, Michel Laperrière.

Une récente étude menée par la Fédération nationale des communications et de la culture, en collaboration avec l'UDA, la GMMQ et six autres regroupements professionnels du milieu artistique, révèle que depuis un an, le milieu des arts de l'interprétation a perdu 53 % de ses emplois disponibles. De plus, 43 % des artistes sondés présentent des symptômes de dépression, d'anxiété et des pensées suicidaires.

Par ailleurs, un sondage, effectué par l'UDA auprès de ses membres, rapporte que 47 % des répondants songent carrément à abandonner le métier. « On le sait, l'argent ne règle pas tous les problèmes, mais ça diminue le stress du quotidien comme payer le loyer et l'épicerie. Bien que les artistes soient habitués de vivre avec les hauts et les bas du métier, la COVID-19 a exacerbé leurs conditions. Les artistes du milieu de la scène sont parmi les moins nantis. Vivement que ce soutien leur soit versé directement », mentionne Sophie Prégent, présidente de l'Union des artistes.

« La reprise des activités sur scène va être lente et progressive. Les musiciens professionnels ont encore besoin de soutien financier en attendant que le secteur reprenne à plein régime, comme avant la pandémie. Nous remercions la ministre de la Culture d'avoir pris cette situation en considération et d'avoir renouvelé le fonds. » Luc Fortin, président de la Guilde des musiciens et musiciennes du Québec (GMMQ) ». Actuellement, plus d'un musicien sur deux fait face à des difficultés financières et 67 % des musiciens professionnels estiment que leur revenu en 2021 sera égal ou inférieur à celui de 2020, d'après un sondage de la GMMQ effectué en février 2021.

« C'est une priorité pour notre gouvernement de soutenir les artistes en ces moments difficiles. C'est pourquoi nous avons répondu favorablement à la demande de la Fondation des artistes de bonifier l'aide directe qui leur a été allouée dans le cadre de notre plan de relance économique en culture. Cette aide supplémentaire de 3 M$ permettra à la FDA d'intervenir encore plus largement auprès des artistes et des travailleurs culturels dont la capacité de travail est limitée en raison de la pandémie. » Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications

Les artistes et travailleurs culturels qui satisfont aux critères mentionnés ci-dessus sont invités à remplir le formulaire disponible sur le site Web de la Fondation des artistes. Des pièces justificatives sont également demandées. Consultez le site fondationdesartistes.ca pour plus d'informations.

À propos de la Fondation des artistes

La Fondation des artistes, avec l'aide de ses partenaires affiliés, procure une aide financière ponctuelle aux artistes d'ici qui traversent une période précaire. Elle soutient tous les artistes et les artisans professionnels, peu importe leur âge et leur secteur: arts de la scène, télévision, cinéma, arts visuels, musique, etc. L'aide offerte par la Fondation prend la forme de dons ou de prêts. Ces allocations permettent de répondre aux besoins essentiels des artistes comme le logement, l'épicerie, les soins de santé, etc.

À propos de la Guilde des musiciens et musiciennes du Québec

La Guilde des musiciens et musiciennes du Québec (GMMQ) a pour mission de faire reconnaitre la valeur de la musique ainsi que la contribution indispensable des musiciens professionnels à la société en représentant et en défendant leurs intérêts artistiques, sociaux et économiques. Elle compte aujourd'hui environ 3 200 membres. Notamment, la GMMQ établit les conditions minimales de travail des musiciens et agit collectivement au nom de ses membres lorsqu'elle estime que leur intérêt est touché.

À propos de l'Union des artistes

L'Union des artistes est un syndicat professionnel représentant plus de 13 000 artistes regroupés au sein de quatre champs de pratique artistique : acteurs, chanteurs, animateurs et danseurs. L'UDA représente les artistes professionnels œuvrant en français au Québec et ailleurs au Canada, de même que tous les artistes œuvrant dans une autre langue que le français sauf dans une production faite et exécutée en anglais et destinée principalement à un public de langue anglaise.

SOURCE FONDATION DES ARTISTES

Renseignements: Fondation des artistes, Patsy Joncas, [email protected], 514 288 7150, poste 1332 , fondationdesartistes.ca