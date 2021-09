3 incontournables à intégrer au PL59 sur la santé et sécurité du travail

MONTRÉAL, le 1er sept. 2021 /CNW Telbec/ - La Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS-CSN) attire l'attention sur trois mesures incontournables qui doivent se retrouver dans le projet de modernisation du régime de santé et sécurité du travail (PL59), pour permettre d'agir efficacement sur la détresse du personnel.

L'étude détaillée du projet de loi 59 visant la modernisation du régime de santé et sécurité du travail se poursuit à l'Assemblée nationale. Il s'agit d'une occasion à ne pas manquer pour faire ce qu'il faut, notamment pour freiner la crise d'épuisement et de surcharge de travail qui sévit dans la santé, les services sociaux et les services de garde éducatifs. Dans sa forme actuelle, le PL59 du ministre Jean Boulet ne contient pas les éléments nécessaires pour veiller à la santé et à la sécurité du personnel. C'est pourquoi la FSSS-CSN l'invite à inclure ces trois incontournables :

Décentraliser l'organisation de la prévention Donner les moyens aux milieux de travail de faire de la prévention Surveiller les résultats pour s'assurer qu'on atteint les objectifs

« Le PL59 prévoit la création d'un comité de prévention par méga-établissement, ce qui est tout à fait insatisfaisant. On n'en finit plus de voir les ratés de la réforme Barrette et ce n'est certainement pas en créant un méga comité loin de la réalité du personnel qu'on va mieux prévenir les risques de maladie au travail. La seule manière d'y arriver, c'est en décentralisant la prévention », explique Jeff Begley, président de la FSSS-CSN.

« On a toute une côte à remonter dans le réseau pour aider le personnel à ne pas tomber au combat. Mais encore faut-il se donner les moyens de nos ambitions. C'est pour ça qu'il faut donner des moyens, entre autres financiers, pour que la prévention se fasse dans les milieux de travail. Il faut aussi un regard extérieur qui viendra examiner si la prévention est organisée efficacement et si elle fonctionne. Et si on juge que ce n'est pas le cas, l'employeur devra être tenu de corriger la situation », de conclure Judith Huot, vice-présidente de la FSSS-CSN.

