3ᵉ édition du Forum stratégique sur l'avenir énergétique : produire plus et mieux consommer l'énergie, un impératif pour la prospérité du Québec

MONTRÉAL, May 26, 2026 /CNW/ - La Chambre de commerce du Montréal métropolitain tenait hier la troisième édition de son Forum stratégique sur l'avenir énergétique du Québec. Plus de 300 participants et participantes issus de secteurs variés, dont les milieux énergétique, financier et technologique, se sont réunis pour discuter des opportunités et des défis liés à la transition.

Le constat établi lors de cette rencontre est clair : le Québec possède tous les atouts nécessaires pour réussir sa transition énergétique, mais cela exigera du courage, du leadership politique et une capacité collective à faire les choses autrement. Les besoins en électricité du Québec pourraient doubler d'ici 2050 pour atteindre les objectifs de carboneutralité. Dans ce contexte, la transition énergétique ne pourra se faire sans une évolution de notre rapport à l'énergie et sans des décisions pragmatiques pour assurer une utilisation plus efficace et stratégique de nos ressources domestiques.

« Ce Forum a permis de discuter de la décarbonation de notre économie à un moment charnière de notre transition, alors que l'énergie s'impose comme un déterminant de croissance économique, de résilience et même de sécurité nationale. Le Québec possède des atouts exceptionnels, dont sa grille verte et son expertise reconnue mondialement en technologies propres. Mais dans une course mondiale qui s'accélère, nous ne pouvons pas tenir notre longueur d'avance pour acquise. Nous devrons prendre les bonnes décisions pour produire plus, consommer mieux, envoyer les bons signaux de prix pour l'énergie et réduire les délais pour les grands projets, tout en allouant stratégiquement la puissance aux industriels. Nous avons pu constater que notre écosystème est pleinement mobilisé pour apporter des solutions à ces enjeux. La question n'est plus de définir notre ambition, mais d'agir avec robustesse dans l'exécution », a déclaré Jessica Bouchard, vice-présidente, Affaires publiques et économiques et Initiatives d'impact de la Chambre.

« Au Forum, la Chambre a réuni des gens de tous horizons afin de discuter de notre avenir énergétique. Le Québec se trouve devant une occasion historique. Le monde se décarbonera largement par l'électrification, et nous disposons d'un avantage rare : une électricité propre, renouvelable et compétitive. L'ère des surplus permanents est derrière nous. Nous devons donc avoir le courage de revoir certaines de nos certitudes sur la tarification, sur notre mix énergétique et sur notre capacité collective à construire. Le Québec possède des atouts extraordinaires. À nous maintenant d'agir avec pragmatisme, lucidité et ambition », a déclaré Grégoire Baillargeon, président de BMO Québec et vice-président du conseil de BMO Marchés des capitaux.

Priorités du milieu : adapter le cadre tarifaire et décarboner les industries existantes

La Chambre a également mené un atelier de réflexion stratégique avec les 300 professionnels réunis, afin de dégager les priorités en matière de transition énergétique.

Lorsqu'interrogés sur l'allocation des prochains blocs d'électricité, les participants ont largement favorisé la décarbonation des industries lourdes existantes (66 %), démontrant l'importance accordée à la transformation des secteurs énergivores déjà présents au Québec. Le développement de la filière batterie et des minéraux critiques arrive au second rang avec 53 % des réponses.

Par ailleurs, les répondants considèrent que les gains de productivité énergétique passeront principalement par des programmes d'efficacité énergétique à grande échelle (56 %) ainsi que par une tarification plus représentative du coût réel de l'énergie (54 %).

« La Chambre demeurera pleinement mobilisée pour accompagner les entreprises dans la transition énergétique, qui sera déterminante pour la prospérité future du Québec. Nous soulignons d'ailleurs le renouvellement de notre programme convertgence pour trois nouvelles années grâce à notre partenariat avec BMO. Ce programme nous permet d'aider les entreprises à adopter des pratiques d'affaires durables. La transition énergétique continuera d'être un pilier central de cette initiative. Les grands défis exigent des alliances solides, et cet engagement renouvelé témoigne de l'importance de travailler collectivement pour accélérer la transition énergétique du Québec », a conclu Jessica Bouchard.

À propos du Forum stratégique sur l'avenir énergétique du Québec

Le Forum stratégique sur l'avenir énergétique du Québec a été développé par la Chambre de commerce du Montréal métropolitain. L'événement a été présenté par AtkinsRéalis et réalisé en association avec Rio Tinto et en partenariat avec Boralex, Fondaction, IDEA Contrôle, La Presse, le Port de Saguenay, Rematek Énergie et The Gazette.

À propos de convertgence

Convertgence est une initiative destinée à faciliter la transition vers des entreprises durables. Elle est codéveloppée par la Chambre de commerce du Montréal métropolitain et BMO. Elle est présentée par RECYC-QUÉBEC, réalisée en association avec CGI et Hydro-Québec, en collaboration avec Énergir, la Sun Life et YUL - Aéroport International Montréal-Trudeau, et grâce à la participation financière du gouvernement du Québec.

À propos de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (CCMM)

Forte d'un réseau de près de 8 000 membres, la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (ci-après « la Chambre ») agit sur trois fronts : elle porte la voix du milieu des affaires de la métropole, offre des services spécialisés aux entreprises et à leurs employés et mène des initiatives d'impact pour renforcer l'environnement d'affaires. Depuis plus de 200 ans, elle intervient dans des dossiers déterminants pour la prospérité des entreprises et de la métropole. Avec l'appui de ses spécialistes, la Chambre vise à accélérer la création et la croissance des entreprises de toutes tailles, ici et à l'international.

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SOURCE Chambre de commerce du Montréal métropolitain

Source : Ariane Joazard-Bélizaire, Stratège, Relations médias et Communications numériques, Chambre de commerce du Montréal métropolitain, 514 688-2789, [email protected]