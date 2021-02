3, 2, 1 Startup Québec ! Une première immersion entrepreneuriale intercollégiale

QUÉBEC, le 15 févr. 2021 /CNW Telbec/ - C'est avec un grand enthousiasme que le Cégep Garneau, le Cégep Limoilou et le Cégep de Sainte-Foy, Entrepreneuriat Laval et l'Université Laval lancent le projet 3, 2, 1 Startup Québec !, une nouvelle immersion entrepreneuriale destinée aux étudiants et aux étudiantes du niveau collégial. L'aventure 3, 2, 1 Startup Québec ! leur permettra de développer leurs qualités entrepreneuriales, de discuter avec des entrepreneurs, d'apprendre sur le monde des startups et ultimement de développer leur propre désir d'entreprendre. La toute première édition du projet se déroulera sur une période de quatre mois, soit de la mi-mars à la mi-juillet 2021, et offrira aux étudiants des visites d'entreprises, des ateliers de co-développement et un coffre à outils d'une valeur inestimable pour la future génération d'entrepreneurs !

Les participants auront également l'opportunité de vivre une immersion dans l'univers des startups en compagnie d'étudiants universitaires du programme Proto-10 d'Entrepreneuriat Laval. Proto-10 est le programme d'été dédié aux entrepreneurs à l'Université Laval : une expérience intensive de 10 semaines conçue pour accélérer le démarrage des entreprises étudiantes de l'Université Laval. En partenariat avec le Summer Venture Program du réputé Arthur Blank Entrepreneurship Center du Babson College (Massachusett), le programme, d'une valeur de 10 000 $, sera pour la première fois accessible aux étudiants collégiaux gratuitement et favorisera du même coup la continuité dans l'offre d'accompagnement entrepreneurial entre le cégep et l'université. Il s'agit d'ailleurs de la première collaboration réunissant tous les établissements d'enseignement supérieur publics francophones de la Capitale-Nationale en entrepreneuriat.

Le projet s'insère dans le cadre de l'appel de propositions Startup jeunesse soutenu par le ministère de l'Économie et de l'Innovation.

« Le Québec a besoin de toutes les idées nouvelles et avant-gardistes développées par les jeunes entreprises, particulièrement dans le contexte actuel. On met tous les outils nécessaires en place pour que notre prochaine génération d'entrepreneurs puisse mettre sa créativité à profit et réaliser ses projets novateurs. Avec ce projet, on offre également une occasion idéale à nos étudiants collégiaux pour développer leur sens de l'innovation et les encourager à faire de l'entrepreneuriat un véritable choix de carrière », souligne Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie et de l'Innovation.

Bien que les initiatives en matière de sensibilisation à l'entrepreneuriat dans les milieux collégiaux se soient bonifiées au cours des dernières années, cette immersion entrepreneuriale représente un ajout important pour le développement de compétences clés chez les étudiants et pour favoriser le passage de l'idée à l'action chez les jeunes. Les données d'un récent sondage réalisé au sein des établissements partenaires auprès de 200 étudiants collégiaux démontrent d'ailleurs un vif intérêt quant à l'idée de devenir entrepreneur (42,7 %) et à en apprendre davantage sur le sujet (39,7 %). L'aventure 3, 2, 1 Startup Québec !, en synergie avec l'écosystème entrepreneurial, permettra ainsi de répondre à ce besoin en favorisant le désir d'entreprendre et en permettant aux étudiants de déployer leur potentiel entrepreneurial. Pour que l'entrepreneuriat innovant devienne de plus en plus, un véritable choix de carrière !

