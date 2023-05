Le gouvernement du Québec et 6 investisseurs individuels entrent au capital de Pharma in silica

QUÉBEC, le 2 mai 2023 /CNW/ - Pharma in silica inc. annonce aujourd'hui la clôture d'un financement de 2 000 000 $ pour continuer le développement de OpPacli™, un nanomédicament original élaboré pour procurer aux patients souffrant de certains cancers solides une chimiothérapie bien tolérée et plus efficace.

La ronde a été menée par monsieur Alexandre Grenier, homme d'affaires et spécialiste de la mise en marché des médicaments. Il s'est engagé dans l'initiative parce que « l'arsenal oncologique demeurera incomplet tant que les patients subiront les effets secondaires avilissants et l'efficacité perfectible de la chimiothérapie. ». Six nouveaux actionnaires individuels ont apporté 750 000$ ; deux des actionnaires historiques et les cofondateurs de la société, SiliCycle et François Arcand, ont aussi participé à la ronde.

Le gouvernement du Québec a investi 1 000 000$ dans l'entreprise avec son programme Impulsion PME, pour lequel Investissement Québec agit à titre de mandataire.

« Par cet investissement, notre gouvernement contribue à la mise au point d'un traitement novateur pour les patients atteints de cancer, en plus de stimuler le développement du secteur biopharmaceutique dans la Capitale-Nationale et au Québec. Avec son nouveau volet consacré à ce secteur, le programme Impulsion PME appuiera davantage de jeunes entreprises prometteuses comme Pharma in silica », a souligné le député de Vanier-Les Rivières et adjoint parlementaire de la ministre de l'Enseignement supérieur, M. Mario Asselin.

«Investissement Québec est fier de soutenir les jeunes entreprises prometteuses, comme Pharma in silica, qui s'inscrivent dans des secteurs clés de notre économie et qui contribuent à renforcer l'expertise du Québec. », souligne Guy LeBlanc, président-directeur général d'Investissement Québec

Les fonds seront consacrés à l'étude préclinique du paclitaxel optimisé OpPacli™ et aux demandes d'autorisation d'une étude clinique multicentre Canada/États-Unis (patients au stade avancé du cancer bronchique à non petites cellules (CBNPC / NSCLC)). Les travaux sont réalisés par une équipe pluridisciplinaire de 10 scientifiques, des collaborateurs universitaires et des consultants chevronnés.

Pour François Arcand, le président de la société, «cet investissement propulse OpPacli vers notre but ultime : améliorer la vie des patients. »

À propos de Pharma in silica inc.

Laboratoires Pharma in silica inc. est une société de développement pharmaceutique au stade préclinique établie dans le Parc Technologique de Québec. Depuis 2019, elle met au point le transporteur de médicaments OpPacli™, sous la gouverne de François Arcand, entrepreneur expérimenté en sciences de la vie (Medicago, Conférences sur la moléculture pharmaceutique, ERA Biotech). Le nanovecteur OpPacli™ est une sphère de silice de taille nanométrique conçue pour augmenter l'efficacité et réduire la toxicité du paclitaxel, une molécule cytotoxique utilisée pour traiter plusieurs cancers. Certaines tumeurs solides (poumon, sein, puis ovaire, pancréas, foie) sont les premières cibles de OpPacli. Pharma in silica a établi des collaborations stratégiques, notamment avec SiliCycle (chimie des matériaux) et CHU de Québec/ Université Laval (études cellulaires et murines, imagerie).

SOURCE Pharma in Silica

Renseignements: François Arcand, Président, Pharma in silica inc, 514 994 1023 / 418 874-0054 #233, [email protected]