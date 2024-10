Le gouvernement du Québec et des investisseurs accrédités consolide l'élan de Pharma in silica

QUÉBEC, le 30 oct. 2024 /CNW/ - Pharma in silica annonce aujourd'hui une entente de financement de 4 000 000 $ afin d'amener OpPacli™ son premier produit-candidat, aux portes d'une étude clinique Nord-Américaine. Une première tranche de 1 500 000 $ a été déboursée, provenant en parts égales de neuf investisseurs accrédités et de Investissement Québec, à titre de mandataire du gouvernement du Québec, dans le cadre du programme Impulsion PME (volet biopharmaceutique). La deuxième tranche, pouvant atteindre 2,5 M$, sera conclue prochainement.

La société pharmaceutique de Québec met au point un nanomédicament original conçu pour procurer une chimiothérapie bien tolérée et plus efficace aux personnes souffrant de certains cancers solides. Les fonds seront consacrés à l'obtention de l'autorisation d'une étude clinique Canada/USA auprès de patients atteints d'un carcinome du poumon à non-petites cellules au stade avancé (CBNPC / NSCLC). Trois prototypes servant des besoins médicaux inassouvis seront aussi mis au point.

OpPacli est une sphère de silice de taille nanométrique conçue pour réduire la toxicité et augmenter l'efficacité du paclitaxel, un médicament cytotoxique vendu chaque année à la hauteur de 3 milliards de dollars US.

« Ce financement propulse notre nouvelle chimio jusqu'aux ligues majeures du développement pharmaceutique : les études chez l'humain », déclare monsieur François Arcand, président-directeur général de Pharma in silica. « Ce passage génère un gain de valeur important et ouvre la voie aux partenariats avec les grandes pharmas ».

À propos de Pharma in silica inc.

Laboratoires Pharma in silica inc. est une société pharmaceutique au stade préclinique établie dans le Parc Technologique de Québec. Elle met au point depuis 2019 des traitements novateurs contre les cancers solides (poumon, sein, etc.) grâce à OpPacli™, un nanotransporteur de silice breveté. La société est animée par un dynamique groupe de chimistes, pharmaciens et gestionnaires menés par François Arcand, entrepreneur expérimenté en sciences de la vie (Medicago, Conférences sur la moléculture pharmaceutique, ERA Biotech). La société a établi ses propres installations de recherche et de production, collabore avec des experts en oncologie et a complété les rencontres préliminaires avec la FDA et Santé Canada.

Pour plus de renseignements : François Arcand, Président, Pharma in silica inc., 514 994 1023 / 418 874-0054 #233, [email protected]