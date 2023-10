2e Forum montréalais pour la lutte contre la violence armée - Montréal mobilise ses partenaires autour du Modèle montréalais pour une ville sécuritaire

MONTRÉAL, le 26 oct. 2023 /CNW/ - Oeuvrant pour maintenir le caractère sécuritaire de la métropole, la Ville de Montréal dévoile son Modèle montréalais pour une ville sécuritaire et mobilise ses partenaires autour d'une vision commune. Au terme du deuxième Forum montréalais pour la lutte contre la violence armée, qui a réuni près de 200 personnes pendant 2 jours, une série d'engagements porteurs visant à prévenir et à réduire la violence dans les quartiers de Montréal a été dévoilée.

Le Modèle montréalais pour une ville sécuritaire

Montréal réaffirme sa détermination à offrir des milieux de vie de qualité à l'échelle de la métropole avec son Modèle montréalais pour une ville sécuritaire. Le Modèle repose sur quatre axes : prévenir et réduire l'insécurité, bâtir des milieux de vie de qualité, mobiliser la communauté et promouvoir son adhésion, et incarner la coresponsabilité. La vision de cette initiative concertée est de garantir la sécurité de toutes et de tous, en particulier des plus vulnérables, tout en favorisant l'inclusion, la qualité de vie, la participation citoyenne et la collaboration entre les partenaires.

Le Modèle montréalais constitue un appel à collaborer autour d'actions et d'efforts communs pour maintenir le caractère sécuritaire de la métropole.

Pour consulter le Modèle montréalais pour une ville sécuritaire.

« Le Modèle montréalais pour une ville sécuritaire propose un front commun contre les violences. L'implication de tous les partenaires est nécessaire à sa réussite. Comme administration, nous continuerons de mettre en place des actions et des mesures structurantes qui agissent autant sur les causes que sur les conséquences de la violence. Nous sommes fiers de vous présenter des engagements forts qui mettent, encore une fois, les jeunes et la prévention au cœur de notre stratégie d'intervention. La Ville de Montréal est mieux outillée que jamais pour assurer la sécurité dans la métropole », a déclaré la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

S'engager pour une ville sécuritaire

Au terme des deux journées de travaux et s'inscrivant dans le Modèle montréalais, la Ville de Montréal et les partenaires ont pris les engagements suivants :

Ville de Montréal

Dédier 10 M$ du prochain budget participatif de la Ville de Montréal à des projets d'infrastructures qui répondent aux besoins des jeunes;





Relancer, en 2024, en collaboration avec les partenaires, le programme qui vise à soutenir des projets et des initiatives portées Par et Pour les jeunes;





Déployer l'Équipe mobile de médiation et d'intervention sociale (ÉMMIS) dans les arrondissements du nord-est ( Anjou , Saint-Léonard, Montréal-Nord, Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension et Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles), dès 2024, en priorisant une approche basée sur la prévention de la violence;





, Saint-Léonard, Montréal-Nord, Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension et Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles), dès 2024, en priorisant une approche basée sur la prévention de la violence; Réduire les iniquités entre les quartiers de la métropole et offrir des milieux de vie conviviaux et sécuritaires à la population avec l'approche des Quartiers inclusifs et résilients (QIR);





Poursuivre et renforcer les efforts de prévention en cours, notamment le projet PIVOT, la ligne RENFORT et le soutien aux organismes communautaires via le programme Prévention Montréal.

Service de police de la Ville de Montréal (SPVM)

Réactiver la structure de vigilance en 2024;





Organiser des comités de direction du SPVM dans différents arrondissements avec une rencontre préalable avec les acteurs communautaires locaux;





Reconduire le projet ARRÊT jusqu'en juin 2024;





Renforcer la présence des patrouilleurs à pieds;





Poursuivre les travaux entamés par l'EMIE et offrir du soutien aux sections d'enquêtes régionales, particulièrement à la stratégie des Collectifs;





Optimiser la collaboration entre les unités d'enquêtes et de gendarmerie, perpétuer la participation aux travaux du CoSSUM et collaborer activement au comité de travail de PIVOT.

Ministère de la Sécurité publique

Augmenter le soutien aux activités de prévention de la criminalité sur le territoire montréalais;





Démarrer un second Plan d'action dans le cadre du Fonds d'action contre la violence liée aux armes à feu et aux gangs pour les cinq prochaines années;





Poursuivre le financement d'initiatives en prévention et en lutte contre la criminalité, notamment celles inscrites à la Stratégie CENTAURE, comme le Soutien à la création et à la consolidation d'espaces jeunesse montréalais.

Réseau de la santé

« L'engagement de la Direction régionale de santé publique de Montréal, du CIUSSS du Centre-Sud et du CIUSSS du Nord est de se mobiliser pour prévenir les violences armées, mais aussi d'agir concrètement auprès des jeunes impliqués ou susceptibles d'être impliqués dans les conflits armés. La concertation avec l'ensemble des partenaires est déjà bien entamée, nous poursuivons nos efforts de prévention et de promotion, nous développons des nouveaux projets en milieu hospitalier et dans le milieu communautaire. Ces travaux se feront sur une longue période et demanderont des efforts de la part de tous. En unissant les forces et les expertises de chacun, nous avons la capacité d'accompagner les jeunes contrevenants dans l'amélioration de leur situation et de contribuer à la protection du public », ont déclaré Dre Mylène Drouin, directrice régionale de santé publique pour la région de Montréal, et les représentants des CIUSSS.

Institut universitaire Jeunes en difficulté

L'Institut universitaire Jeunes en difficulté s'engage à développer des connaissances et des pratiques en lien avec la violence armée, notamment :

En développant, coordonnant et évaluant le projet PIVOT;





En soutenant des initiatives comme le projet de pairs-aidants de PACT de rue (Spirale);





En s'impliquant dans la mise en œuvre du nouveau projet de Living Lab sur la violence armée à Montréal.

À noter que cette liste est non exhaustive et que des engagements de nombreux autres partenaires ont été identifiés pendant les travaux du forum.

« Le Modèle montréalais est le fruit d'une grande mobilisation des instances communautaires, institutionnelles et politiques. Il est le résultat même de la nécessité de travailler la sécurité urbaine de façon intégrée et concertée. À l'instar de ce que propose le Modèle montréalais, la responsabilité de cette lutte contre la violence armée relève des acteurs de tous les milieux, où chacun a un rôle à jouer pour y mettre un terme. Déjà, nous observons des résultats encourageants dans la dernière année avec une baisse significative de 30 % des événements par arme à feu. Notre jeunesse a besoin qu'on s'occupe d'elle et qu'on lui donne les moyens de grandir et de s'épanouir en toute sécurité. C'est à nous tous, ensemble, d'y voir et d'agir », a expliqué le directeur du Service de police de la Ville de Montréal, Fady Dagher.

« La vision de notre Modèle montréalais pour une ville sécuritaire est claire : on doit mettre la prévention et les jeunes au cœur de nos actions. Nous avons travaillé d'arrache-pied, ces deux dernières années, pour accroître notre compréhension du phénomène de la violence armée. Nous savons où nous devons agir et nous continuerons de collaborer, en matière de prévention et d'intervention, avec tous les acteurs engagés présents lors de ce forum. Nous sommes déterminés à poursuivre le travail ensemble afin de lutter contre la violence armée », a indiqué le responsable de la sécurité publique au comité exécutif de la Ville de Montréal, Alain Vaillancourt.

« Ce deuxième Forum montréalais a donné lieu à une mobilisation sans précédent de nos partenaires. Tous les milieux concernés ont mis l'épaule à la roue, de sorte que le Modèle montréalais et les engagements communs que nous avons pris aujourd'hui vont marquer un tournant pour que Montréal demeure sécuritaire, tout en étant plus solidaire », a souligné la responsable de la diversité, de l'inclusion sociale, de l'itinérance et de l'accessibilité universelle au comité exécutif de la Ville de Montréal, Josefina Blanco.

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

Renseignements: Source : Marikym Gaudreault, Attachée de presse du comité exécutif, Cabinet de la mairesse et du comité exécutif, 438 925-0884; Renseignements : Direction des relations de presse, Ville de Montréal, [email protected]