29e édition des prix Hommage bénévolat-Québec - Quand le bénévolat fait rayonner la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

QUÉBEC, le 1er mai 2026 /CNW/ - La ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Chantal Rouleau, ainsi que le député de Gaspé et adjoint gouvernemental du ministre délégué aux Régions pour la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Stéphane Sainte-Croix, saluent la précieuse contribution de deux bénévoles de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine dont l'engagement a été souligné lors de la cérémonie de remise des prix Hommage bénévolat-Québec, qui s'est déroulée le 21 avril dernier.

Lors de cette soirée, 40 lauréates et lauréats provenant des quatre coins de la province ont été honorés par le gouvernement du Québec pour leur contribution exceptionnelle à la vitalité de leur communauté.

Dans la région, la distinction a été remise à Lao Blais-Morin dans la catégorie Jeune bénévole - Prix Claude-Masson et à Jean-Marc Rioux dans la catégorie Bénévole.

Découvrez les histoires derrière l'engagement des lauréates et lauréats, et apprenez-en davantage sur les prix Hommage bénévolat-Québec 2026 en consultant le site Québec.ca.

Citations

« Encore une fois, vous nous rappelez que le cœur du Québec bat grâce à l'engagement de ses bénévoles. Donner de son temps, c'est bien plus qu'un geste : c'est transformer des vies, renforcer nos communautés et bâtir un Québec plus solidaire, où personne n'est laissé derrière. À toutes celles et à tous ceux qui tendent la main, merci de faire grandir notre société, un geste à la fois. »

Chantal Rouleau, ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

« S'engager bénévolement, c'est choisir de faire une différence, souvent dans l'ombre, mais toujours de façon essentielle. Lao Blais‑Morin et Jean‑Marc Rioux font partie de ces artisans discrets qui consacrent temps, énergie et cœur à notre milieu, ce qui témoigne ainsi d'une grande générosité. Par leur implication, ils contribuent concrètement à la vitalité de notre communauté et illustrent toute la richesse du bénévolat. Leur engagement mérite d'être souligné et pleinement reconnu. Félicitations à vous deux pour cet honneur bien mérité. »

Stéphane Sainte-Croix, député de Gaspé et adjoint gouvernemental du ministre délégué aux Régions pour la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

Faits saillants

Depuis la première édition des prix en 1998, plus de 1 100 bénévoles et organismes de toutes les régions du Québec ont été récompensés pour leurs efforts au sein de leur communauté.

Cette année, 216 candidatures ont été transmises au comité de sélection composé de représentants de la famille de M. Claude Masson, de la Fédération des centres d'action bénévole du Québec, du Réseau de l'action bénévole du Québec et du gouvernement du Québec.

En 2023, 66,2 % des Québécoises et des Québécois âgés de 15 ans ou plus ont participé à des activités bénévoles, cumulant un total de 757 millions d'heures.

Les personnes souhaitant faire du bénévolat peuvent s'inscrire sur le site Jebenevole.ca, afin d'être jumelées à un organisme sans but lucratif.

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SOURCE Cabinet de la ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire

Sources : Jean-Philippe Labre, Attaché de presse, Cabinet de la ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Tél. : 514 618-5167; Julie Plourde, Responsable de bureau et attachée politique du député de Gaspé, Tél. : 581 887-3476; Renseignements : Relations avec les médias, Direction générale des communications, Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale, Tél. : 418 643-9796, Courriel : [email protected]