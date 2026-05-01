29e édition des prix Hommage bénévolat-Québec - Quand le bénévolat fait rayonner la région de la Montérégie

QUÉBEC, le 1er mai 2026 /CNW/ - La ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Chantal Rouleau, ainsi que les députés d'Iberville et de Richelieu, respectivement adjoints gouvernementaux au ministre délégué aux Régions pour la Montérégie Ouest, la Montérégie Centre et la Montérégie Est, Audrey Bogemans et Jean-Bernard Émond, saluent la précieuse contribution de deux bénévoles et de deux organismes de la Montérégie dont l'engagement a été souligné lors de la cérémonie de remise des prix Hommage bénévolat-Québec, qui s'est déroulée le 21 avril dernier.

Lors de cette soirée, 40 lauréates et lauréats provenant des quatre coins de la province ont été honorés par le gouvernement du Québec pour leur contribution exceptionnelle à la vitalité de leur communauté.

Dans la région, la distinction a été remise à Maïka St-Laurent dans la catégorie Jeune bénévole - Prix Claude-Masson, à Serge Giard dans la catégorie Bénévole ainsi qu'à À vélo sans âge Vallée-du-Richelieu et à Maison Tournesols dans la catégorie Organisme.

Découvrez les histoires derrière l'engagement des lauréates et lauréats, et apprenez-en davantage sur les prix Hommage bénévolat-Québec 2026 en consultant le site Québec.ca.

Citations

« Encore une fois, vous nous rappelez que le cœur du Québec bat grâce à l'engagement de ses bénévoles. Donner de son temps, c'est bien plus qu'un geste : c'est transformer des vies, renforcer nos communautés et bâtir un Québec plus solidaire, où personne n'est laissé derrière. À toutes celles et à tous ceux qui tendent la main, merci de faire grandir notre société, un geste à la fois. »

Chantal Rouleau, ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

« Toutes mes félicitations à la Maison Tournesols dont la mission est de favoriser l'autonomie des personnes âgées. Plusieurs actions bénévoles sont ainsi mises de l'avant pour valoriser leur implication, tout en leur permettant de socialiser avec leurs pairs. Par son impact humain et son engagement social, la Maison Tournesols mérite pleinement de recevoir l'un des prix Hommage bénévolat-Québec pour l'année 2026. »

Audrey Bogemans, députée d'Iberville et adjointe gouvernementale du ministre délégué aux Régions pour la Montérégie Centre et la Montérégie Ouest

« La région de la Montérégie est riche de personnes de cœur comme Maïka St-Laurent et Serge Giard, tous deux lauréats des prix Hommage bénévolat-Québec 2026. Également, les organismes À vélo sans âge Vallée-du-Richelieu et Maison Tournesols ont été récompensés pour avoir développé des pratiques de valorisation de leurs bénévoles. Toutes mes félicitations à ces lauréats pour cette belle reconnaissance de leur engagement! Votre volonté d'être utiles à la communauté ne passe pas inaperçue et nous sommes fiers d'avoir des modèles comme vous pour nous inspirer. »

Jean-Bernard Émond, député de Richelieu et adjoint gouvernemental du ministre délégué aux Régions pour la Montérégie (Ouest)

Faits saillants

Depuis la première édition des prix en 1998, plus de 1 100 bénévoles et organismes de toutes les régions du Québec ont été récompensés pour leurs efforts au sein de leur communauté.

Cette année, 216 candidatures ont été transmises au comité de sélection composé de représentants de la famille de M. Claude Masson, de la Fédération des centres d'action bénévole du Québec, du Réseau de l'action bénévole du Québec et du gouvernement du Québec.

En 2023, 66,2 % des Québécoises et des Québécois âgés de 15 ans ou plus ont participé à des activités bénévoles, cumulant un total de 757 millions d'heures.

Les personnes souhaitant faire du bénévolat peuvent s'inscrire sur le site Jebenevole.ca, afin d'être jumelées à un organisme sans but lucratif.

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SOURCE Cabinet de la ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire

Sources : Jean-Philippe Labre, Attaché de presse, Cabinet de la ministre responsable, de la Solidarité sociale, et de l'Action communautaire, et ministre responsable, de la Métropole et de la région, de Montréal, Tél. : 514 618-5167; Raphaëlle Guilbault : Responsable de bureau, du député de Richelieu, Tél. : 450 742-3781; Joance Martin : Responsable de bureau, par intérim de la députée, d'Iberville, Tél. : 450 272-7578; Renseignements : Relations avec les médias, Direction générale des communications, Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale, Tél. : 418 643-9796, Courriel : [email protected]