29e édition des prix Hommage bénévolat-Québec - Quand le bénévolat fait rayonner la région de Montréal

QUÉBEC, le 1er mai 2026 /CNW/ - La ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Chantal Rouleau, salue la précieuse contribution de trois bénévoles et d'un organisme de Montréal dont l'engagement a été souligné lors de la cérémonie de remise des prix Hommage bénévolat-Québec, qui s'est déroulée le 21 avril dernier.

Lors de cette soirée, 40 lauréates et lauréats provenant des quatre coins de la province ont été honorés par le gouvernement du Québec pour leur contribution exceptionnelle à la vitalité de leur communauté.

Dans la région, la distinction a été remise à Adamo Donovan et à Emmanuelle Gareau dans la catégorie Jeune bénévole - Prix Claude-Masson, à Michel Pauzé dans la catégorie Bénévole et à la Société de Saint-Vincent de Paul de Montréal dans la catégorie Organisme.

Découvrez les histoires derrière l'engagement des lauréates et lauréats, et apprenez-en davantage sur les prix Hommage bénévolat-Québec 2026 en consultant le site Québec.ca.

Citation

« Je salue le dévouement de trois personnes de cœur et d'un organisme de la région de Montréal, lauréats des prix Hommage bénévolat-Québec 2026. Adamo Donovan et Michel Pauzé se sont distingués par la qualité de leurs services à la population, alors qu'Emmanuelle Gareau a reçu le prix distinctif pour son apport dans le domaine des communications. La Société de Saint-Vincent de Paul de Montréal s'est démarquée par ses bonnes pratiques visant la valorisation de ses bénévoles. Leurs formes d'engagement, aussi diversifiées soient-elles, contribuent à renforcer les liens sociaux dans notre belle région. Bravo et merci à tous les bénévoles! »

Chantal Rouleau, ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

Faits saillants

Depuis la première édition des prix en 1998, plus de 1 100 bénévoles et organismes de toutes les régions du Québec ont été récompensés pour leurs efforts au sein de leur communauté.

Cette année, 216 candidatures ont été transmises au comité de sélection composé de représentants de la famille de M. Claude Masson, de la Fédération des centres d'action bénévole du Québec, du Réseau de l'action bénévole du Québec et du gouvernement du Québec.

En 2023, 66,2 % des Québécoises et des Québécois âgés de 15 ans ou plus ont participé à des activités bénévoles, cumulant un total de 757 millions d'heures.

Les personnes souhaitant faire du bénévolat peuvent s'inscrire sur le site Jebenevole.ca, afin d'être jumelées à un organisme sans but lucratif.

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SOURCE Cabinet de la ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire

Source: Jean-Philippe Labre, Attaché de presse, Cabinet de la ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Tél. : 514 618-5167; Renseignements, Relations avec les médias, Direction générale des communications, Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale, Tél. : 418 643-9796, Courriel : [email protected]