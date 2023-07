27e édition du Tour CIBC Charles-Bruneau - Fondation Charles-Bruneau : Rouler sans relâche vers une enfance sans cancer

MONTRÉAL, le 3 juill. 2023 /CNW/ - C'est aujourd'hui que sonne le grand départ pour la 27e édition du Tour CIBC Charles-Bruneau. Jusqu'au 7 juillet prochain, près de 900 cyclistes pédaleront, en présence ou à distance, sur 11 différents parcours de 50 à 600 kilomètres. L'objectif est d'amasser une somme de 3,5 millions de dollars net afin de mettre fin au cancer pédiatrique. Les dons récoltés dans le cadre de l'événement permettront ainsi de financer la recherche en hémato-oncologie pédiatrique.

Puisque 100% des enfants québécois qui reçoivent un diagnostic de cancer sont accueillis dans un Centre ou une Unité Charles-Bruneau, c'est aussi sur l'ensemble de la province que les cyclistes rouleront, pour faire connaitre la cause et l'impact de la Fondation. De Saint-Georges de Beauce, en passant par Québec, Sherbrooke, Gatineau et St-Hyacinthe, toutes et tous se retrouveront pour la traditionnelle grande arrivée à Boucherville, lieu de naissance de Charles Bruneau.

Impliqués pour faire connaitre la cause

Pour cette 27e édition, six enfants en traitement ou en rémission d'un cancer ont été désignés comme Héros et Héroïnes de l'événement. Provenant des quatre coins du Québec, Charles, Olivia, Malik, Alyah, Mia et Victoria encourageront les cyclistes qui relèvent ce défi afin que chaque jeune puisse grandir en santé.

En bref - Tour CIBC Charles-Bruneau 2023

27 e édition

11 différents parcours

différents parcours Total de 1 130 participants impliqués dans la collecte de fonds - UN RECORD !

participants impliqués dans la collecte de fonds - 770 cyclistes inscrits aux parcours en présence

cyclistes inscrits aux parcours en présence

100 cyclistes inscrits au parcours à distance

cyclistes inscrits au parcours à distance

260 supporters inscrits pour appuyer un collègue ou un ami à l'aide d'une collecte de fonds sans prendre part au défi cycliste.

supporters inscrits pour appuyer un collègue ou un ami à l'aide d'une collecte de fonds sans prendre part au défi cycliste. Plus de 2 345 km

km Plus de 200 bénévoles

bénévoles Plus de 60 familles

familles Depuis le premier Tour en 1996, c'est plus de 44 M$ de dollars qui ont été amassés

de dollars qui ont été amassés Objectif 2023 : 3,5 M$ net

Ensemble pour avancer vers la guérison

Tout au long de l'événement, chaque cycliste est symboliquement jumelé à un enfant qui est atteint ou en rémission d'un cancer, ou qui nous a quittés des suites de la maladie. Ainsi, chaque cycliste porte fièrement près du cœur, un macaron avec la photo de l'enfant qu'il aura l'occasion de rencontrer durant l'événement. En tout, près de 60 enfants sont jumelés à des cyclistes.

Citations

« C'est un réel bonheur pour moi d'être nouvellement porte-parole de la Fondation Charles-Bruneau. La mission de la Fondation et ses événements me tiennent à cœur, c'était une belle surprise de pouvoir me joindre officiellement à l'équipe. Chaque année, je suis époustouflée par la générosité des gens et par leur volonté à faire avancer la recherche. Mon souhait : continuer de contribuer au financement de projets imminents qui permettront aux enfants de recevoir des traitements moins invasifs, afin de limiter les séquelles à long terme. Ensemble, nous pouvons y arriver ! »

- Florence Breton, porte-parole de la Fondation Charles-Bruneau

« Comme à chaque édition, je pédalerai, seulement à distance cette fois, étant présentement à l'extérieur du pays. Quel beau sentiment que de partager cette mission avec autant de personnes. Je suis toujours très ému de voir que les gens sont au rendez-vous année après année pour soutenir la cause et contribuer à mettre fin au cancer pédiatrique. Merci à toutes et à tous de vous impliquer d'aussi belle façon pour porter le rêve de Charles. »

- Pierre Bruneau, porte-parole de la Fondation Charles-Bruneau

À propos de la Fondation Charles-Bruneau

Depuis ses débuts en 1990, la Fondation Charles-Bruneau a pour mission de procurer à tous les enfants atteints de cancer de meilleures chances de guérison. À la suite d'investissements de plus de 44 M$, des Unités Charles-Bruneau spécialisées ont pu être mises sur pied au sein des quatre centres hospitaliers universitaires qui accueillent les enfants atteints de cancer au Québec soit au CHU Sainte-Justine, à l'Hôpital de Montréal pour enfants, au CIUSSS de l'Estrie-CHUS et au CHU de Québec-Université Laval. Avec les engagements annoncés en 2021, les sommes octroyées en recherche totaliseront 55 M$ depuis sa création, faisant de la Fondation Charles-Bruneau le principal bailleur de fonds de la recherche en hémato-oncologie pédiatrique au Québec.

