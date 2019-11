27 novembre 2019 : Date de la prochaine mise à l'essai du système d'alerte sans fil

OTTAWA, le 25 nov. 2019 /CNW/ - Le mercredi 27 novembre 2019, les gouvernements provinciaux et territoriaux du Canada procéderont à une nouvelle mise à l'essai du système En Alerte.

Le système En Alerte a été conçu pour transmettre à la population canadienne des messages urgents et importants qui sont susceptibles de sauver des vies. Ces messages sont acheminés par l'entremise des réseaux de télévision et de radio, ainsi que par l'entremise du système d'alerte sans fil sur les appareils sans fil compatibles qui sont connectés à un réseau LTE. Les fournisseurs de services sans fil sont tenus de transmettre toutes les alertes des émetteurs d'alertes.

Robert Ghiz, président et chef de la direction de l'Association canadienne des télécommunications sans fil (ACTS), affirme que « ces mises à l'essai contribuent grandement au bon fonctionnement du processus de gestion des urgences. Elles sont l'occasion pour les Canadiens de se familiariser avec le mode de réception des alertes sur leur appareil sans fil, tout en permettant aux partenaires de la gestion des urgences d'évaluer le système et de mettre en place des améliorations. »

Heure de la mise à l'essai par province et territoire :

Province/Territoire Heure locale de diffusion de l'alerte Alberta 13 h 55 HNR Colombie-Britannique 13 h 55 HNR Manitoba 13 h 55 HNC Nouveau-Brunswick 10 h 55 HNA Terre-Neuve-et-Labrador 10 h 55 HNT Territoires du Nord-Ouest 9 h 55 HNR Nouvelle-Écosse 13 h 55 HNA Nunavut Pas de mise à l'essai Ontario 14 h 55 HNE Île-du-Prince-Édouard 12 h 55 HNA Québec 13 h 55 HNE Saskatchewan 13 h 55 HNC Yukon 13 h 55 HNR

Tous les Canadiens reçoivent les alertes; il est impossible de refuser de les recevoir. Voici quelques raisons qui peuvent expliquer que vous ne les receviez :

Votre appareil n'est pas compatible avec le système d'alerte.

Votre appareil n'est pas doté de la plus récente version du système d'exploitation.

Votre appareil n'est pas connecté au réseau LTE pendant la diffusion de l'alerte (p. ex., il est en mode wifi ou avion, il est éteint ou une communication vocale est en cours).

Votre appareil est dans une zone non desservie par un réseau LTE.

On demande au public de s'abstenir de composer le 911 pour obtenir de plus amples renseignements sur la mise à l'essai du système. Tout appel non urgent logé aux services 911 peut provoquer des retards d'intervention en cas de réelles urgences.

À partir du 6 avril 2019, tous les appareils vendus par des fournisseurs de services du Canada doivent être compatibles avec le système d'alerte. Les Canadiens qui se sont procuré un appareil avant le 6 avril 2019 sont invités à vérifier la compatibilité de leur appareil sans fil en consultant le site Web de leur fournisseur de services sans fil et à s'assurer de mettre à jour le système d'exploitation de leur appareil.

« Depuis le 1er janvier 2019, plus de 125 alertes d'urgence ont été transmises avec succès. Elles ont permis de sauver des vies, ainsi que d'intercepter des suspects dans le cas des alertes AMBER, déclare M. Ghiz. Chaque mise à l'essai de ce complexe système national d'alertes permet d'en améliorer l'efficacité et les Canadiens sont invités à y participer afin de le rendre le plus efficace possible. »

À propos de l'ACTS

L'Association canadienne des télécommunications sans fil (ACTS) fait autorité pour tout ce qui concerne le sans-fil au Canada -- ses préoccupations, son développement et ses tendances. Elle représente les entreprises qui conçoivent et réalisent des produits et services pour l'industrie auprès de tous les paliers du gouvernement et de divers organismes de réglementation. Elle en fait aussi activement la promotion dans le but d'assurer la croissance continue du secteur du sans-fil au Canada. Au nom de ses membres, l'ACTS gère de nombreuses initiatives, y compris des programmes de responsabilité sociale d'entreprise et un programme national de numéros abrégés communs.

Liens connexes

www.cwta.ca

