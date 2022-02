257 nouveaux logements sociaux et abordables à Montréal

MONTRÉAL, le 22 févr. 2022 /CNW Telbec/ - La ministre déléguée aux transports et ministre responsable de la métropole et de la région de Montréal, Mme Chantal Rouleau, et la mairesse Montréal, Mme Valérie Plante, se réjouissent qu'une somme de plus de 89 M$ ait été annoncée pour la construction de 257 nouveaux logements sociaux et abordables destinés à des personnes vulnérables à Montréal dans le cadre de la Seconde Entente Canada-Québec concernant l'Initiative pour la création rapide de logements (voir annexe).

Cette entente, qui permettra de financer un total de 79 projets dans les régions du Québec, facilitera la création de 1 458 nouveaux logements sociaux et abordables, grâce à un investissement de près de 338 M$.

Les deux ententes de l'Initiative pour la création rapide de logements représentent un investissement total d'environ 517 M$. Depuis janvier 2021, ce sont ainsi près de 3 000 unités résidentielles qui auront été financées afin d'être livrées selon les standards de construction reconnus au Québec, et ce, au bénéfice des ménages québécois dans le besoin.

Citations

« Les besoins en habitation sont importants dans les grandes villes, mais aussi dans nos régions. Ce sont plus de 1 400 nouveaux logements sociaux et abordables que nous construirons dans la prochaine année. Nous continuons ainsi à augmenter l'offre de logements dans tout le Québec! D'une part, nous mettons en place des programmes structurants, comme le tout nouveau Programme d'habitation abordable Québec, et d'autre part, nous nous assurons d'obtenir notre juste part chaque fois que du financement fédéral est disponible. De plus, grâce à notre gouvernement, les locataires admissibles n'auront à débourser que 25 % de leurs revenus pour habiter ces milieux de vie. C'est de cette façon que nous continuerons d'offrir une meilleure qualité de vie aux citoyens dans le besoin. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean

« La métropole fait face à des enjeux particuliers en matière de logement. Cette annonce démontre l'engagement de notre gouvernement à procurer des logements sociaux et abordables aux ménages de chez nous qui en ont besoin. Cet investissement de plus de 89 M$ est une excellente nouvelle pour les gens de Montréal. Ces 257 nouveaux logements permettront d'améliorer la qualité de vie de personnes vulnérables. »

Chantal Rouleau, ministre déléguée aux transport et ministre responsable de la métropole et de la région de Montréal

« Partout dans la région métropolitaine de Montréal, on observe une pénurie de logements abordables, une hausse de la valeur des propriétés, et des besoins grandissants pour héberger les personnes vulnérables. Ces nouveaux logements aideront à répondre aux besoins criants de la métropole et amélioreront les conditions de vie des personnes plus vulnérables que nous devons soutenir. Notre administration a fait de l'habitation une priorité et nous saluons cette annonce qui s'ajoute aux outils que nous avons mis en place pour que chaque Montréalais ait un toit digne au-dessus de sa tête. »

Valérie Plante, mairesse de Montréal

Faits saillants

La Seconde Entente Canada-Québec concernant l'Initiative pour la création rapide de logements :

soutient la création de nouveaux logements abordables permanents;



finance la construction de nouveaux logements locatifs, l'acquisition de terrains et la conversion ou la remise en état d'immeubles existants pour y aménager des logements abordables;



vise à ce que tous les fonds soient engagés le plus rapidement possible pour que les logements soient disponibles dans les 12 mois suivant la conclusion des ententes, à moins qu'il en soit convenu autrement.

Le gouvernement du Québec s'engage également à financer les suppléments au loyer de certains projets. Grâce à cette aide, les locataires admissibles paieront un loyer équivalant à seulement 25 % de leurs revenus.

À propos de la Société d'habitation du Québec (SHQ)

En tant que chef de file en habitation, la SHQ a pour mission de répondre aux besoins en habitation des citoyens du Québec. Pour ce faire, elle offre des logements abordables ou à loyer modique et elle propose un éventail de programmes d'aide favorisant la construction et la rénovation résidentielles, l'adaptation de domicile et l'accession à la propriété. De plus, la SHQ stimule l'établissement de partenariats avec les collectivités, la concertation entre les acteurs du milieu et l'innovation. Pour en savoir plus sur ses activités, consultez le www.habitation.gouv.qc.ca.

ANNEXE

LISTE DES PROJETS À MONTRÉAL

SECONDE ENTENTE CANADA-QUÉBEC CONCERNANT L'INITIATIVE POUR LA CRÉATION RAPIDE DE LOGEMENTS

Région de Montréal

Contribution ICRL : 89 097 332 $

Projet Municipalité Nombre de

logements Vilavi Montcalm Montréal 12 OBM - Pie-IX - 56e Montréal 27 Dauphinelle 3 Montréal 14 Collectif des femmes immigrantes du Québec Montréal 18 Nouvelle-Étape Phase 2 Montréal 9 Maison des TAPAJEURs Montréal 22 Maison l'Exode - Agrandissement pavillon

André-Dumont Montréal 5 Agir en Amont Montréal 28 Maison Gisèle-Pomerleau Montréal 20 Afrique au Féminin Montréal 9 8790 Lajeunesse Montréal 12 Les Colocs de l'Ouest - Projet 16789 -

Boulevard Pierrefonds Montréal 11 Mission Old Brewery - 2801 de Rouen Montréal 12 Maison Fulford Montréal 38 ICRL - Pré-CARE Montréal 20

