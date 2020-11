24e édition des prix Hommage bénévolat-Québec - Les ministres Jean Boulet et Marie-Eve Proulx désignent les porte-parole de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

QUÉBEC, le 4 nov. 2020 /CNW Telbec/ - Dans le cadre de la 24e édition des prix Hommage bénévolat-Québec, M. Jean Boulet, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie, et Mme Marie-Eve Proulx, ministre déléguée au Développement économique régional et ministre responsable de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, ont dévoilé les noms des porte-parole régionaux. Reconnues dans leur communauté, ces personnes feront rayonner les prix pour inciter le plus grand nombre de personnes à soumettre une candidature.

Les porte-parole sont les suivants :

Prénom Nom Titre Organisme Dave Ferguson Lauréat Jeune bénévole 2019

Pierrette Leblanc Lauréate Bénévole 2020

Régis Audet Directeur général Centre d'action bénévole Saint-Alphonse-Nouvelle Josiane Blais Directrice générale Centre d'action bénévole Gascons-Percé Benoît Bond Membre de l'équipe

du centre d'action bénévole Centre d'action bénévole Le Hauban Nathalie Bujold Directrice générale Centre d'action bénévole Saint-Siméon/Port-Daniel Jo-Annie Castilloux Membre de l'équipe

du centre d'action bénévole Centre d'action bénévole Gascons-Percé Louis-Jérôme Cloutier Directeur Centre d'action bénévole La Grande Corvée Serge Chrétien Président du conseil d'administration Centre d'action bénévole des Chic-Chocs Elsa Cotton Directrice générale Centre d'action bénévole Les Hauts-Bois Monia Denis Directrice générale Centre d'action bénévole Le Hauban Karina Devouge Administratrice Centre d'action bénévole Les Hauts-Bois Geneviève Gagné Directrice générale Centre d'action bénévole des Chic-Chocs Jacques Langelier Membre de l'équipe

du centre d'action bénévole Centre d'action bénévole Gascons-Percé Jeanne Poirier Directrice générale Centre d'action bénévole des Îles-de-la-Madeleine

Rappelons que la période de mise en candidature pour les prix se déroule jusqu'au 5 décembre 2020, qui correspond à la Journée internationale des bénévoles. Remises par le gouvernement du Québec, ces distinctions visent à souligner l'engagement extraordinaire de bénévoles et d'organismes de toute la province qui, par leur implication, font une réelle différence dans leur communauté.

Cette année, un prix spécial sera remis. Il s'agit du prix « Actualité », qui permettra de reconnaître le travail de bénévoles qui ont œuvré dans le cadre de la crise sanitaire liée à la COVID-19.

Citations :

« La crise sanitaire liée à la COVID-19 nous rappelle l'importance des valeurs communautaires et solidaires, parfaitement incarnées par les nombreux bénévoles et organismes actifs partout au Québec. Cette année, une vague d'entraide et de solidarité a déferlé sur notre province pour soutenir les personnes vulnérables. Reconnaître l'engagement et le dévouement des bénévoles prend alors tout son sens. L'apport de ces gens de cœur est essentiel pour soutenir nos communautés. Je convie donc, plus que jamais, la population à soumettre dans le cadre des prix Hommage bénévolat-Québec la candidature de personnes et d'organismes exceptionnels qui contribuent au développement et au bien-être de notre collectivité. »

Jean Boulet, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie

« Dans la région, de nombreux bénévoles travaillent dans l'ombre. Leur aide, offerte avec générosité et humilité, a des retombées bénéfiques sur tout notre territoire. Je remercie les porte-parole régionaux, qui se mobilisent pour faire connaître les prix Hommage bénévolat-Québec. Dans un contexte de crise sanitaire, il est plus que nécessaire que le public soumette un grand nombre de candidatures pour permettre aux bénévoles et organismes de recevoir une prestigieuse marque de reconnaissance. »

Marie-Eve Proulx, ministre déléguée au Développement économique régional et ministre responsable de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

Faits saillants :

Il est possible de soumettre des candidatures dans trois catégories : Jeune bénévole ‒ Prix Claude-Masson , qui vise à souligner l'engagement bénévole de personnes âgées de 14 à 35 ans, Bénévole, qui vise à rendre hommage à des personnes de 36 ans ou plus, et Organisme, qui vise à reconnaître l'action d'organismes à but non lucratif qui soutiennent l'engagement bénévole au sein de leur communauté. De plus, un prix spécial sera remis à un ou une jeune bénévole pour son apport dans le domaine de la communication.

Un prix spécial, le prix « Actualité », permettra de reconnaître le travail de bénévoles dans le cadre de la pandémie. Deux lauréats seront sélectionnés dans les catégories Jeune bénévole et Bénévole, pour lesquelles il sera possible de soumettre des candidatures.

Un comité de sélection choisira une quarantaine de lauréates et lauréats.

La période de mise en candidature prendra fin le 5 décembre, qui correspond à la Journée internationale des bénévoles.

Collaborateurs essentiels aux prix Hommage bénévolat-Québec, le Réseau de l'action bénévole du Québec, la Fédération des centres d'action bénévole du Québec ainsi que les porte-parole régionaux se mobilisent pour promouvoir les prix et l'action bénévole dans toutes les régions du Québec. Disponibles pour les médias, les porte-parole régionaux peuvent également présenter les prix aux municipalités ou lors de diverses rencontres.

La cérémonie pour la remise des prix aura lieu au printemps 2021.

Pour obtenir plus d'information ou pour soumettre une candidature, visitez le site Internet consacré aux prix Hommage bénévolat-Québec, accessible au ditesluimerci.gouv.qc.ca.

Compte tenu des circonstances liées à la pandémie de COVID-19, pour obtenir plus de renseignements ou recevoir du matériel informatif, vous pouvez communiquer avec le Secrétariat à l'action communautaire autonome et aux initiatives sociales à l'adresse suivante : [email protected] .

