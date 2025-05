MONTRÉAL, le 15 mai 2025 /CNW/ - Lors d'une première pelletée de terre, en présence de la députée fédérale de la circonscription de Saint-Laurent, Mme Emmanuella Lambropoulos, du maire de l'arrondissement Saint-Laurent, M. Alan DeSousa, de la conseillère du district Côte-de-Liesse, Mme Vana Nazarian, et du conseiller du district Norman-McLaren, M. Aref Salem, Quorum a annoncé le début de la construction de son projet Dalia. Cet ensemble résidentiel de 249 logements locatifs est situé sur le terrain de l'ancienne usine Valeant, au 1956, rue Bourdon dans l'arrondissement Saint-Laurent. Prévu pour livraison à l'été 2026, le projet est pensé pour répondre aux besoins en logements durables et abordables et s'intégrer harmonieusement à la trame urbaine. Rappelons d'ailleurs qu'une consultation communautaire a été réalisée dès la phase de conception. La première phase du projet, soit un bâtiment multifamilial de sept étages comprenant 139 unités, est en cours de construction. Les trois autres bâtiments de trois étages chacun totaliseront 110 unités.

La construction du projet Dalia a été lancée jeudi 15 mai 2025 à Saint-Laurent en présence de (de gauche à droite): Mme Vana Nazarian, conseillère de la Ville pour le district de Côte-de-Liesse à Saint-Laurent; M. Alan DeSousa, maire de l’arrondissement Saint-Laurent, M. Maxime Laporte, associé et directeur du développement de Quorum; Mme Emmanuella Lambropoulos, députée fédérale de la circonscription Saint-Laurent; M. Aref Salem, conseiller de la Ville pour le district de Norman-McLaren à Saint-Laurent (Groupe CNW/Quorum)

À deux pas des transports collectifs (secteur TOD), des parcs avoisinants, ainsi que des principaux pôles d'emplois, Dalia a reçu l'appui de l'arrondissement, de divers acteurs locaux et des citoyens. De plus, le soutien financier de 93 millions du gouvernement du Canada, par le biais du Programme de prêts pour la construction d'appartements (PPCA) de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL), a permis de concrétiser cette vision d'habitation moderne et responsable.

Le projet se démarque par son engagement envers le développement durable. Une certification LEED est visée, le bâtiment sera doté d'un système de géothermie et une partie importante de la structure sera construite en bois, réduisant ainsi l'empreinte carbone du projet. Notons que des mesures de recyclage de résidus de matériaux de construction seront mises en œuvre dès le début du chantier. Plusieurs logements seront conçus selon les normes d'accessibilité universelle. Enfin, un jardin communautaire se trouvera sur le toit et une piste cyclable reliera le quartier au métro voisin.

Faits saillants

249 unités d'habitation locatives

Des panneaux solaires sur tous les bâtiments

La géothermie comme source énergétique pour l'ensemble du site

Une performance énergétique pour chaque bâtiment 50 % plus élevée que les standards exigés au code énergétique

Une cession de terrain pour l'aménagement d'une piste cyclable multifonctionnelle le long de la

voie ferrée et une servitude publique sur le terrain du projet Dalia pour relier le quartier à la station de métro du Collège par la rue Bourdon Un ratio d'espace vert/terrain de plus de 45 %

Des jardins communautaires sur le toit du bâtiment multifamilial de sept étages

Une cession de terrain à l'école adjacente afin de permettre l'agrandissement de sa cour qui bénéficiera au bien-être des enfants

L'aménagement d'un talus et d'un écran acoustique près de la voie ferrée sur le terrain du Dalia et sur la moitié de terrain de l'école

Citations

« Je tiens à souligner l'ardeur au travail et l'innovation dont a fait preuve mon équipe, ainsi que la précieuse collaboration et l'appui de l'arrondissement Saint-Laurent et d'une multitude d'acteurs du milieu qui ont permis de faire avancer ce projet avec efficience. Cette mobilisation de tous est essentielle, presque vitale, lorsque l'on souhaite réaliser des projets abordables et qui présentent de nombreuses composantes de développement durable. » - Maxime Laporte, associé et directeur du développement, Quorum.

« Je suis très fier de participer au lancement du Dalia sur notre territoire. En visant des certifications LEED de niveaux Or et Argent, ce projet établit une nouvelle référence pour l'aménagement de logements abordables et durables. De plus, en transformant un site industriel en quartier résidentiel vert, ce projet contribuera à diminuer les îlots de chaleur et à renforcer notre résilience face aux changements climatiques. Implanté au sein d'une zone TOD, il encouragera les déplacements actifs à l'image de sa nouvelle piste cyclable multifonctionnelle accessible à toute la communauté. Ceci permettra également de désenclaver ce secteur, et de perpétuer notre tradition d'accueil des nouvelles familles, mais aussi notre passion pour l'innovation et la qualité architecturale. » - Alan DeSousa, maire de l'arrondissement Saint-Laurent.

« Le projet Dalia incarne parfaitement le type d'initiative que notre gouvernement souhaite appuyer : des logements abordables, durables et bien intégrés dans notre communauté. C'est avec plaisir que j'ai œuvré avec le Groupe Quorum afin d'appuyer leur demande de financement de 93 millions de dollars auprès de la SCHL pour la réalisation de logements abordables à Saint-Laurent. Il est essentiel de bâtir des communautés où il fait bon de vivre, tout en considérant le développement durable et l'accessibilité. Je suis fière que ce projet novateur prenne vie, ici même, pour le plus grand bénéfice des familles, des aînés et des jeunes de notre collectivité. » - Emmanuella Lambropoulos, députée fédérale de la circonscription de Saint-Laurent.

« Je me réjouis de la construction de logements durables et abordables pour les familles laurentiennes. Ce nouveau projet immobilier de 249 unités contribuera à atténuer les effets de la crise du logement au sein de ma circonscription. Il permettra aux gens qui l'habiteront de profiter d'espaces agréables à proximité des transports collectifs, tout en réduisant leur empreinte environnementale. Je félicite les équipes qui ont participé aux différentes étapes, et ce, afin que ce nouveau milieu de vie voie le jour. » - Marwah Rizqy, députée provinciale de circonscription de Saint-Laurent.

À propos de Quorum

Détenteur de la Palme Diamant Maître constructeur de l'APCHQ, Quorum est un développeur immobilier familial établi à Montréal depuis plus de 40 ans. Pionnière dans la conception, la construction, la gestion et la promotion de projets résidentiels abordables et de qualité, l'entreprise a livré plus de 6 000 unités d'habitation dans le Grand Montréal et à l'extérieur de l'île. Reconnue pour son expertise, son service intégré et son souci du détail, Quorum conçoit et construit des projets à grande valeur ajoutée pour les milieux dans lesquels ceux-ci s'intègrent. Activement impliquée, l'entreprise contribue activement au soutien de programmes et de causes visant particulièrement la jeunesse entrepreneuriale, ainsi que la persévérance scolaire.

