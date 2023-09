23e présentation de Sélection Caseus, le concours des fromages du Québec - Deux fromages de la région de la Capitale-Nationale remportent un prix

QUÉBEC, le 6 sept. 2023 /CNW/ - Deux fromages de la Laiterie Charlevoix, située dans la région de la Capitale-Nationale, figurent parmi les gagnants de la vingt-troisième présentation de Sélection Caseus, le concours des fromages du Québec. Il s'agit des suivants :

L'Emmental de Charlevoix

Fromage affiné dans la masse avec ouvertures d'affinage

L'Origine de Charlevoix

Fromage de lait de vache à croûte lavée, mixte ou naturelle - pâte molle (plus d'un million de litres de lait transformés par année)

Soulignons que, pour une deuxième année consécutive, le fromage Zacharie Cloutier de la Fromagerie Nouvelle France (Estrie) a été proclamé le meilleur fromage du Québec. En recevant le prestigieux Caseus Or, symbole d'excellence en matière de fromages au Québec, il repart avec un 17e prix Caseus.

Le Louis Cyr 2 ans, de la Fromagerie Bergeron (Chaudière-Appalaches), a décroché le Caseus Argent. Il s'agit de son huitième prix Caseus.

Le Caseus Bronze a été décerné au Grey Owl, confectionné par la Fromagerie Le Détour (Bas-Saint-Laurent). Il remporte ainsi son quatrième prix Caseus.

Les mentions spéciales du meilleur fromage biologique et du meilleur fromage fermier ont été décernées au Chemin Hatley de la Fromagerie La Station (Estrie).

Les lauréats ont été dévoilés lors de la remise des prix qui s'est tenue au Musée de la civilisation, à Québec, en présence de nombreux partenaires. Cette année, 202 fromages ont été évalués par un jury de 25 experts. Au terme d'un rigoureux processus d'évaluation, 21 fromages se sont démarqués dans les différentes classes du concours.

Citations :

« Chaque année, le concours Sélection Caseus célèbre l'excellence et la passion des artisans fromagers d'ici. J'invite le public à repérer dans les commerces les fromages en lice et à les choisir. C'est une façon savoureuse d'encourager les entrepreneurs québécois et de contribuer à la vitalité de nos régions. Je félicite les finalistes et les lauréats de cette édition et leur souhaite le meilleur des succès pour la suite! »

André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

« Je félicite la Laiterie Charlevoix et j'invite les citoyens à devenir des ambassadeurs de ses excellents produits. Nous pouvons être fiers de nos artisans, ils contribuent à l'essor et à l'attractivité de la Capitale-Nationale. »

Jonatan Julien, ministre responsable des Infrastructures et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

Faits saillants :

Créé en 1998, Sélection Caseus souligne l'excellence des fromages québécois et met en évidence le savoir-faire de celles et ceux qui les fabriquent. Le concours vise à faire découvrir aux consommateurs la créativité des fromagers, qui s'exprime dans une multitude de produits novateurs de très grande qualité.

Sélection Caseus est le seul concours consacré à la reconnaissance et à la mise en valeur des fromages produits au Québec. Il est ouvert à tous les fromagers, peu importe la taille de leur entreprise, le type de fromage qu'ils fabriquent ou le type de lait qu'ils utilisent.

Le concours est organisé par le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et l'Institut de technologie agroalimentaire du Québec.

Sélection Caseus peut compter sur l'engagement financier des Fromages d'ici, son premier partenaire financier. Viennent ensuite les grandes chaînes d'alimentation IGA, Metro et Provigo. Les autres partenaires financiers sont Aliments du Québec, le Conseil des industriels laitiers du Québec et La Financière agricole du Québec.

