Québec, le 10 juin 2021 /CNW Telbec/ - Résilience, engagement et créativité étaient au rendez-vous du 23e Gala des Grands Prix Desjardins du Défi OSEntreprendre, qui célébrait ses lauréats nationaux. Ces élèves, étudiants et entrepreneurs, sélectionnés parmi les quelque 40 000 participants des 17 régions du Québec, ont témoigné de leur expérience de l'esprit d'entreprendre au cours de la soirée animée par Anaïs Favron. Ces moments touchants, ainsi que la prestation engagée de David Goudreault, sont disponibles sur osentreprendre.quebec.

Au total, 37 prix nationaux ont été remis (liste en annexe), pour une valeur globale de plus de 220 000 $ dans les volets Scolaire, Création d'entreprise, Réussite inc. et le nouveau volet Faire affaire ensemble, qui fait rayonner des entreprises qui se démarquent par leurs pratiques d'approvisionnement auprès de fournisseurs d'ici. Cette somme vient s'ajouter aux 580 000 $ distribués dans le cadre des finales locales et régionales de l'édition.

« Parcourir des milliers de kilomètres, tenir des dizaines de rencontres virtuelles, échanger en direct avec les lauréats, voilà autant de façons d'être témoin de l'esprit d'entreprendre qui s'anime dans chacune des régions du Québec. Je suis habitée d'un grand sentiment de fierté, jusqu'à être émue de l'authenticité, de l'énergie et des convictions de ces milliers de gens qui osent l'aventure humaine d'entreprendre. L'avenir du Québec est prometteur! » a mentionné Manon Théberge, présidente-directrice générale d'OSEntreprendre.

L'événement s'est déroulé sous la présidence d'honneur de Marie-Pier St-Hilaire, présidente d'Edgenda/AFI, avec la participation de François Legault, premier ministre du Québec, de Jean-François Roberge, ministre de l'Éducation, d'Isabelle Charest, ministre déléguée à l'Éducation et ministre responsable de la Condition féminine, de Lucie Lecours, ministre déléguée à l'Économie, de Samuel Poulin, adjoint parlementaire du premier ministre (volet jeunesse), de Réjean Houle, secrétaire adjoint à la jeunesse, et de Mario Limoges, sous-ministre adjoint, Entrepreneuriat, compétitivité des entreprises et des régions.

À propos du Défi OSEntreprendre

OSEntreprendre a pour mission d'inspirer le désir d'entreprendre pour contribuer à bâtir un Québec fier, innovant, engagé et prospère. Sa principale activité, le Défi OSEntreprendre, est un grand mouvement québécois qui fait rayonner les initiatives entrepreneuriales de milliers de participants annuellement; de jeunes du primaire jusqu'à l'université et celles de créateurs d'entreprise. Cette initiative d'envergure est rendue possible grâce à l'engagement de partenaires, soit le Mouvement Desjardins, partenaire présentateur, le gouvernement du Québec, partenaire en titre, Québecor, Vidéotron Affaires, l'Ordre des CPA du Québec, Polycor, Saputo et Spektrum Media.

Volet Scolaire

Du primaire à l'université, près de 38 000 jeunes ont réalisé 1 925 projets au cours de la 23e édition du Défi OSEntreprendre. L'expérimentation entrepreneuriale, l'un des quatre leviers de l'Éducation à l'esprit d'entreprendre, contribue à de nombreux facteurs de réussite : construction de l'identité, sentiment de compétence, motivation, sentiment d'appartenance, réussite scolaire, et orientation professionnelle pour les plus vieux. Des milliers d'intervenants scolaires ont permis aux jeunes de grandir à de multiples niveaux!

Prix national, catégorie Primaire 1er cycle (1re et 2e années)

Le Potager de MarGau (Montérégie)

Prix national, catégorie Primaire 2e cycle (3e et 4e années)

Cou-Cou Bijoux (Estrie)

Prix national, catégorie Primaire 3e cycle (5e et 6e années)

Les colliers et attaches du Big 6 Workshop (Chaudière-Appalaches)

Prix national, catégorie Secondaire 1er cycle (1re et 2e années)

Prix Coup de cœur Coopératif - Fondation pour l'éducation à la coopération et à la mutualité

La Soupère Charrette écologique (Côte-Nord)

Prix national, catégorie Secondaire 2e cycle (3e, 4e et 5e années)

Des bancs pour apprendre autrement! (Estrie)

Prix national, catégorie Secondaire Adaptation scolaire

Plateau Concept (sur mesure) (Capitale-Nationale)

Prix national, catégorie Formation professionnelle et Éducation des adultes

Boutique Récup'Art (Saguenay-Lac-Saint-Jean)

Prix national, catégorie Collégial (individuel et petit groupe)

Podcast Politique Premier Plan (Abitibi-Témiscamingue)

Prix national, catégorie Collégial (collectif)

Et si on se racontait? (Montréal)

Prix national, catégorie Universitaire (individuel et petit groupe)

Entrepotes (Montréal)

Prix national, catégorie Universitaire (collectif)

Ruche Campus (Estrie)



Volets Création d'entreprise, Réussite inc. et Faire affaire ensemble

En 2020-21, plus de 2 000 entrepreneurs ont inscrit 1 160 projets au Défi OSEntreprendre. Soutenus par des acteurs de leur région, ces entrepreneurs ont franchi les étapes de sélection locale, régionale puis nationale en vivant des expériences formatrices auprès des jurys. Audacieux, persévérants et déterminés, les lauréats font une différence en contribuant au développement de leur région. Ils sont de réelles sources d'inspiration.

Volet Création d'entreprise

Catégorie Bioalimentaire - présentée par Saputo

Premier prix national : Les Snorôs (Capitale-Nationale)

Deuxième prix national : Paradis HMN (Saguenay-Lac-Saint-Jean)

Catégorie Commerce - présentée par Spektrum Média

Premier prix national : Hydromel Charlevoix inc. (Capitale-Nationale)

Deuxième prix national : Le Décapsuleur inc. (Montréal)

Catégorie Économie sociale - présentée par la Caisse d'économie solidaire Desjardins

Premier prix national : La Grange Pardue, ferme brassicole (Centre-du-Québec)

Deuxième prix national : L'Atelier Paysan (Montérégie)

Catégorie Exploitation, transformation, production

Premier prix national : Ferreol (Capitale-Nationale)

Deuxième prix national : Novagrow (Montréal)

Catégorie Innovations technologique et technique - présentée par Vidéotron Affaires

Premier prix national : Technologies LifeEngine inc. (Montréal)

Deuxième prix national : Theron sport inc. (Mauricie)

Catégorie Services aux entreprises - présentée par l'Ordre des comptables professionnels agréés du Québec

Premier prix national : AMAD, Consultante en rémunération globale ( Laval )

) Deuxième prix national : Projet Auxilium inc. (Saguenay-Lac-Saint-Jean)

Catégorie Services aux individus

Premier prix national : Nicola Di Narzo - Di Narzo , coupe et barbe (Montérégie)

- , coupe et barbe (Montérégie) Deuxième prix national : Centre Physi-K inc. ( Laval )

Grands prix de l'entrepreneuriat jeunesse, en partenariat avec le Secrétariat à la jeunesse

Les Snorôs (Capitale-Nationale)

Ferreol (Capitale-Nationale)

Prix Coup de cœur Entrepreneuriat féminin, en partenariat avec le Secrétariat à la condition féminine

Technologies LifeEngine inc. (Montréal)

Prix Coup de cœur Ingéniosité, en partenariat avec Loto-Québec

Ferreol (Capitale-Nationale)

Prix Coup de cœur Étudiant créateur d'entreprise, en partenariat avec les Fonds de recherche du Québec

Ferreol (Capitale-Nationale)

Volet Réussite inc.

Prix national

Zorah biocosmétiques inc. (Montréal)

Volet Faire affaire ensemble

Prix national

Microbrasserie St-Pancrace (Côte-Nord)

Prix spéciaux

Prix du public Polycor, propulsé par Vidéotron Affaires

Brasserie Sir John inc. (Laurentides)

Prix Engagement local - volet Scolaire

Comité intercollégial de l'Agglomération de Québec (Capitale-Nationale)

Prix Engagement local - volet Création d'entreprise

Julie Noël, Service de développement économique et forestier de La Tuque (Mauricie)

Prix Engagement régional - Fonds locaux de solidarité FTQ et Fédération québécoise des municipalités

Région de la Capitale-Nationale

