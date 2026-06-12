22 mises à pied à la STS : couper en pleine croissance, une décision incompréhensible

SHERBROOKE, QC, le 12 juin 2026 /CNW/ - L'annonce de 22 mises à pied à la Société de transport de Sherbrooke (STS) choque et soulève une profonde incompréhension. Comment expliquer de telles compressions alors que l'organisation affiche une croissance soutenue et des résultats enviables?

« Les citoyens, les usagers et les travailleurs sont en droit d'exiger des réponses claires, immédiates et transparentes. Le transport en commun est un service essentiel. De façon générale, la STS évoque des raisons de compressions budgétaires et l'augmentation du coût de l'essence, alors que l'achalandage est en hausse! On laisse tomber la population d'une importante ville du Québec », de déclarer le président du SCFP 3434, Maxime Leroux.

Rappelons que lors de la réunion du conseil d'administration du 22 avril dernier, la STS présentait un bilan plus que positif dans son rapport annuel 2025 :

augmentation de l'achalandage de 33 % depuis la pandémie;

croissance de 12 % en 2024 et de 5 % en 2025;

54 nouveaux(elles) chauffeur(euse)s embauché(e)s en 2025.

À cela s'ajoutent des projets structurants : nouvelles lignes, déploiement du transport à la demande, développement du réseau BIXI et électrification de la flotte. Alors pourquoi couper dans les effectifs - et uniquement chez les chauffeurs urbains - au cœur même de cette expansion?

« Cette décision apparaît non seulement incohérente, mais préoccupante. Elle soulève de sérieuses questions quant à la capacité de la STS à maintenir la qualité de ses services et à assurer une gestion optimale en accord avec ses ambitions de développement. D'autant plus que la mairesse, durant les élections, a dit que la mobilité et le transport collectif allaient être une priorité pour son administration », de conclure le président syndical.

Comptant 143 000 membres au Québec, le SCFP représente quelque 8700 membres dans le transport terrestre au Québec. Le SCFP est de plus présent dans les secteurs suivants : les affaires sociales, les communications, l'éducation, les universités, l'énergie, les municipalités, les sociétés d'État et organismes publics, le transport aérien, le secteur mixte, le transport maritime ainsi que le secteur incendie. Il est le plus grand syndicat affilié à la FTQ.

SOURCE Syndicat canadien de la fonction publique (FTQ)

Renseignements : Lisa Djevahirdjian, Service des communications du SCFP, 514 831-3815, [email protected]