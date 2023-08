21e édition des Jeux de Portage - Des Jeux pour mettre en pratique les compétences acquises en thérapie

SAINT-MALACHIE, QC, le 14 août 2023 /CNW/ - Du 14 au 17 août, Portage accueille fièrement la très attendue 21e édition des Jeux de Portage, sur le site de Saint-Malachie, après une interruption de trois ans en raison de la pandémie. L'événement, qui se déroule au cours d'une semaine de camaraderie et de compétition animées, réunira une soixantaine de résidents des centres de réadaptation pour adolescents de Portage du Québec, du Nouveau-Brunswick et de l'Ontario.

Ces Jeux offrent aux participants l'occasion de célébrer leur parcours de rétablissement en plus de leur permettre de mettre en application les différentes compétences acquises lors d'un passage dans les centres de Portage, notamment celles du travail d'équipe, l'intégration sociale, le leadership positif ainsi que la transmission des connaissances.

« C'est une occasion unique pour les résidents de réaliser qu'ils ne sont pas seuls dans leurs efforts pour reprendre en main leur vie et pouvoir appliquer tout au long de cette semaine les compétences et les valeurs enseignées chez Portage », déclare Cindy Chabot, directrice du centre de Saint-Malachie. « La compétition est ouverte afin de remporter le prix le plus convoité de l'événement : Le Prix du Meilleur Esprit Sportif ! »

Un succès renouvelé

Tout au long de la semaine, les équipes des différents centres s'engageront dans une compétition amicale à travers divers sports, tels que le volley-ball, le hockey, le soccer et le basketball. L'atmosphère sera empreinte d'un sentiment de communauté, alors que les résidents échangeront sur leurs histoires et leurs expériences de réadaptation, renforçant ainsi leur soutien mutuel. À chaque édition, cet événement est un témoignage de la détermination des jeunes, mettant en valeur leur engagement envers la croissance personnelle et le rétablissement.

Portage exprime sa gratitude envers les participants, les bénévoles et les membres du personnel dont le dévouement fera assurément des 21e Jeux de Portage un succès. Cet événement inspirant mettra non seulement en lumière la force de la réadaptation, mais a également l'importance de favoriser une communauté de soutien pour les jeunes cherchant à vivre une vie saine et positive.

À propos de Portage

Depuis 50 ans, Portage a aidé des milliers de personnes aux prises avec des problèmes de toxicomanie à vaincre leur dépendance. L'organisme offre une multitude de services adaptés aux besoins des adultes, adolescents, mères avec de jeunes enfants, femmes enceintes, adultes souffrant de problèmes de santé mentale, membres des Premières Nations et des communautés inuites, et individus référés par la justice. Les programmes de réadaptation de Portage offrent gratuitement des services reconnus et certifiés par Agrément Canada.

Portage gère plusieurs centres de réadaptation en toxicomanie au Québec : à Montréal, Prévost (Laurentides), à Québec et à Saint-Malachie (Chaudière-Appalaches). Deux autres établissements desservent les populations de l'Ontario et du Canada Atlantique. Pour de plus amples renseignements, visitez le www.portage.ca.

Renseignements: Pour tout renseignement : Claudia Ntihinyuka, TACT, Téléphone : 581-888-1048, Courriel : [email protected]; Source : Seychelle Harding, Portage, Téléphone : 514-939-0202, poste 1118, Courriel : [email protected]