20e Journée mondiale de la prévention du suicide : L'AQPS invite les candidats aux élections provinciales à poser un geste en soutien à la prévention du suicide

QUÉBEC, le 8 sept. 2022 /CNW Telbec/ - À l'occasion de la 20e Journée mondiale de la prévention du suicide (JMPS), qui se tiendra ce samedi 10 septembre, l'Association québécoise de prévention du suicide (AQPS) invite tous les candidats aux élections provinciales à poser un geste en appui à la prévention du suicide pour souligner cette importante journée.

« Nous souhaitons que les candidates et candidats aux élections provinciales profitent de la plateforme privilégiée qui leur est offerte pendant la campagne électorale pour mettre la prévention du suicide à l'avant-plan », souligne Jérôme Gaudreault, président-directeur générale de l'AQPS.

Ainsi, les politiciens de toutes allégeances sont conviés, lors de la journée du 10 septembre, à joindre le mouvement « Ravive ta flamme » en prenant quelques minutes pour allumer une chandelle afin de démontrer leur engagement à toujours garder brillante la flamme de vivre et de soutenir la prévention du suicide. Ils sont encouragés à partager publiquement leur appui en sur leurs médias sociaux, en utilisant le #preventionsuicide et #ravivetaflamme.

« La campagne électorale permet de mettre en lumière de nombreux enjeux sociaux, et nous profitons de cette occasion pour rappeler, non seulement aux candidats, mais aussi à toute la population québécoise, que nous pouvons tous jouer un rôle en prévention du suicide. Que ce soit à titre individuel, en prenant soin de soi, en tant que proche, en étant attentif aux signes de détresse et en encourageant la demande d'aide, ou en tant que communauté, en déstigmatisant le sujet du suicide », ajoute M. Gaudreault.

Agir en prévention du suicide, c'est aussi un engagement à prendre soin de soi-même, à ne pas considérer le suicide comme une option dans sa propre vie et à demander de l'aide le jour où de la détresse est ressentie. C'est pourquoi, lors de cette journée mondiale, l'AQPS lance aux Québécoises et Québécois le défi de raviver leur flamme pour garder l'espoir toujours vivant en participant, entres autres, à différentes activités via les réseaux sociaux.

« Il ne faut pas oublier que chaque jour, ce sont en moyenne trois de nos concitoyennes et concitoyens qui s'enlèvent la vie. Plus encore, on estime que pour chaque suicide, 6 à 10 personnes sont endeuillées, 20 à 30 font une tentative de suicide et 100 sont en proie à des idées suicidaires. Il est donc primordial que la prévention du suicide demeure une priorité nationale pour le Québec, et que chacun s'en préoccupe », conclut M. Gaudreault.

SOURCE Association québécoise de prévention du suicide

Renseignements: Mélanie Ringuette, Directrice des communications et de la mobilisation, AQPS, [email protected], (418) 576-9667