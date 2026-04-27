Chez Promutuel Assurance, la solidité financière se met au service de la solidarité

QUÉBEC, le 27 avril 2026 /CNW/ - Dans le cadre de son assemblée annuelle, Promutuel Assurance a dévoilé des résultats financiers exceptionnels qui réaffirment la force de son modèle mutualiste, profondément ancré dans les réalités vécues par ses membres-assurés, tant au Québec qu'au Nouveau-Brunswick.

Inspirée par une vision ambitieuse, par la force de son réseau de sociétés mutuelles et par la discipline de son exécution, l'organisation poursuit sa trajectoire de croissance rentable et confirme la pertinence des choix stratégiques mis en œuvre au cours des dernières années.

Au terme de l'exercice de 2025, le volume des primes a atteint 1 405 M$, en hausse de 7,4 % par rapport à 2024, tandis que le résultat des activités d'assurance s'est établi à 218 M$, en progression de 18,5 %. Le résultat global obtenu est de 219 M$, témoignant de la solidité des assises financières du Groupe.

« Cette remarquable performance repose sur l'agilité de notre organisation et sur notre discipline financière. La pertinence de nos choix stratégiques et l'engagement de nos 2 500 employés nous permettent d'optimiser nos coûts opérationnels et d'en faire bénéficier directement nos membres-assurés », déclare Geneviève Fortier, Chef de la direction de Promutuel Assurance.

Faits saillants :

Primes brutes souscrites de 1 405 M$;

Résultat des activités d'assurance de 218 M$;

Taux de sinistres net de 48,4 %;

Taux combiné net de 83,7 %;

Actif de 2 356 M$;

Ratio TCM (test du capital minimum) de 399 %;

Avoir des membres atteignant 1 597 M$;

Contribution exceptionnelle de plus de 40 M$ dans la collectivité.

Cinq ans de croissance rentable

Les résultats des cinq dernières années témoignent d'une croissance soutenue et d'une rentabilité en forte progression, reflet d'une organisation cohérente et bien alignée. L'évolution des principaux indicateurs de performance au cours de cette période en offre une démonstration éloquente.









Indicateur 2025 (M$) 2021 (M$) Variation (%) Volume des primes 1 405 993 41,5 % Résultat des activités 218 206 5,8 % d'assurance

Résultat net 202 149 35,6 % Résultat global 219 229 -4,4 %

Avant l'entrée en vigueur de la norme IFRS 17 en 2023, les indicateurs présentés étaient calculés conformément à la norme IFRS 4.

« Portés par une vision ambitieuse, nous poursuivons le déploiement de notre stratégie de croissance rentable et l'accélération de notre transformation, affirme Mme Fortier. La gestion rigoureuse et équilibrée de nos portefeuilles d'assurance et d'investissements ainsi que la force collective de nos sociétés mutuelles nous permettent de bâtir une organisation performante, agile et résolument tournée vers l'avenir. »

Ristournes et investissements dans la communauté : Promutuel Assurance double la mise

Grâce à la présence de ses 11 sociétés mutuelles sur l'ensemble du territoire québécois, l'organisation conserve une lecture fine des enjeux qui touchent les communautés. Cette proximité lui permet de constater que les grands bouleversements économiques, géopolitiques et climatiques, même lorsqu'ils prennent naissance à des milliers de kilomètres, entraînent des répercussions bien réelles à l'échelle locale, dans le quotidien des Québécoises et des Québécois.

Dans cette perspective, Promutuel Assurance fait de sa performance un levier de gestes concrets, en remettant plus de 40 M$ aux membres et aux communautés au terme de l'année financière 2025, soit près du double de l'an dernier. Une remise qui arrive à point, au moment où les besoins sociaux et communautaires se font le plus sentir.

« Cette contribution témoigne de notre engagement profond envers les milieux que nous servons et de notre volonté de générer des retombées durables partout au Québec. C'est, au fond, l'expression la plus tangible de notre raison d'être qui consiste à protéger notre monde comme on protège une famille », a souligné Yvan Rose, président du Groupe Promutuel.

À propos de Promutuel Assurance

Fière de son histoire, Promutuel Assurance s'impose comme l'un des plus grands assureurs de dommages au Québec depuis près de 175 ans. Portée par un modèle mutualiste moderne et performant, elle s'investit pleinement pour veiller sur le bien-être et la paix d'esprit de ses 657 000 membres-assurés, de ses 2 500 employées, employés et de ses communautés en misant sur la solidarité, l'ouverture, l'engagement et l'ambition pour guider ses décisions, ses implications et ses collaborations.

Forte d'un actif de 2,4 milliards de dollars, Promutuel Assurance dispose d'une assise financière solide qui lui permet de soutenir sa mission avec rigueur et vision. À l'image de ses convictions, l'avenir qui l'inspire est à la fois audacieux et profondément humain : devenir un leader canadien investi et responsable, l'assureur que l'on choisit pour ses valeurs.

Pour en savoir plus, consultez le promutuelassurance.ca/rapport-annuel-2025 .

SOURCE Promutuel Assurance

Source : Marie-Hélène Cliche, directrice principale - Communication et affaires publiques, Promutuel Assurance, 514 347-5939, [email protected]