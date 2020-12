2020 : Bilan des améliorations pour les clients d'exo

1. Un premier pôle de mobilité est inauguré à Vaudreuil

Au mois de novembre, exo a dévoilé par vidéo son tout premier pôle de mobilité situé à la gare Vaudreuil. C'est la première fois qu'exo regroupe sur un même site tous ses services : autobus, train et centre de services à la clientèle. Le nouveau pôle de mobilité a été réalisé dans le cadre d'un projet majeur qui comprenait la construction d'un centre de services et d'une vélostation, l'ajout de 230 places de stationnement et d'un quai ferroviaire (nord), la réfection du quai sud et l'agrandissement de la boucle d'autobus. Les nouveaux aménagements simplifieront les déplacements sur le site et accéléreront les correspondances entre l'autobus et le train.

2. Une nouvelle gare pour les citoyens de Mirabel

Exo a terminé les travaux de la nouvelle gare Mirabel, qui sera en service dès le 4 janvier 2021 sur la ligne exo2 Saint-Jérôme. Cette infrastructure viendra renforcer le rôle majeur que joue cette ligne de train pour relier la couronne nord de Montréal au centre-ville.

Les travaux d'aménagement de la nouvelle gare consistaient à construire un quai de 300 mètres, un stationnement de 333 places, un dépose-minute et une boucle d'autobus comprenant trois quais.

« Le train de banlieue est le mode de transport collectif structurant le mieux adapté au transport d'un grand nombre de personnes, en tout confort, entre la périphérie et le centre-ville de Montréal. La gare Mirabel permettra à exo d'offrir une alternative efficace à l'auto solo en créant une meilleure synergie entre le train et l'autobus dans un secteur à forte croissance démographique » a déclaré Sylvain Yelle, directeur général d'exo.

3. Un nouveau réseau d'autobus repensé dans trois secteurs

Le processus de refonte de notre réseau d'autobus s'est poursuivi en 2020 dans les secteurs Chambly-Richelieu-Carignan, Le Richelain et Roussillon, sur la couronne sud. Nos services y sont complètement revus de manière à mieux répondre aux besoins des clients et à être arrimés à la mise en service de l'antenne Rive-Sud du REM prévue en 2022.

Exo a mené d'une main de maître, avec le soutien de l'Institut du Nouveau Monde, une série de consultations publiques sur le nouveau réseau proposé auprès des citoyens des secteurs concernés.

De façon globale, le nouveau réseau proposera 21 lignes d'autobus avec accès direct au REM : plus de 100 000 résidents accèderont au métro léger sur rail en moins de 30 minutes. L'offre de transport sera bonifiée grâce à l'amélioration de la fréquence de passage en période hors pointe et en fin de semaine, et à la prolongation des heures de service. Les déplacements locaux et est-ouest seront également simplifiés.

4. Des données en temps réel pour les usagers

Depuis le début de la pandémie, exo a mis en place une panoplie de mesures sanitaires pour assurer la sécurité de ses clients et du personnel : désinfection quotidienne des surfaces, installation de distributeurs de désinfectant, etc. Conjuguées au port du masque dans les transports collectifs, ces mesures contribuent de manière importante à la confiance des usagers.

Dans le même esprit, exo a aussi bonifié ses outils d'information clientèle pour offrir, en temps réel, les données d'achalandage à bord de ses véhicules. Les données d'achalandage autobus sont déjà accessibles via les applications Chrono et Transit, ainsi que les panneaux d'information de plusieurs terminus. Les données d'achalandage train le seront prochainement. Grâce au déploiement progressif de cette nouvelle fonctionnalité, les clients d'exo seront en mesure de mieux planifier leurs déplacements, pour plus de confort et de sécurité.

5. Un nouveau numéro de téléphone unique

Le 1er octobre dernier, le service à la clientèle d'exo a mis en service un numéro de téléphone unique, facile à retenir, qui remplacera graduellement les anciens numéros : 1 833 allo exo (255 6396). De plus, la clientèle d'exo peut compter sur un horaire bonifié et uniformisé à l'échelle du réseau en matière de service à la clientèle.

À propos d'exo

Depuis le 1er juin 2017, exo exploite les services de transport collectif réguliers par autobus et de transport adapté des couronnes nord et sud, ainsi que le réseau de trains de la région métropolitaine de Montréal. En plus des lignes de trains, le réseau d'exo compte 241 lignes d'autobus et 63 lignes de taxibus. Deuxième plus grand exploitant de transport collectif du Grand Montréal, exo a assuré 43,5 millions de déplacements en 2019, dont près de 700 000 en transport adapté. exo.quebec

SOURCE exo

Renseignements: Informations aux médias : Gina Guillemette, Conseillère - Relations médias, Tél. : 514 287-2464, poste 4070, [email protected]; Catherine Maurice, Conseillère - Relations médias, Tél. : 514 287-2464, poste 4070, [email protected]

Liens connexes

https://exo.quebec/