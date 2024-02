20 ans, ça se souligne en grand! - 20 ans de proximité, de représentation, d'innovation dans le réseau des services de garde éducatifs à la petite enfance

QUÉBEC, le 28 févr. 2024 /CNW/ - Le Conseil québécois des services éducatifs à la petite enfance (CQSEPE) (www.cqsepe.ca), une association nationale représentant les centres de la petite enfance (CPE) et les bureaux coordonnateurs (BC) partout au Québec, lance officiellement son image renouvelée pour souligner ses 20 ans!

Possédant une solide expertise du réseau des services de garde éducatifs à l'enfance, le CQSEPE s'est taillé une place privilégiée pour assurer une représentation exemplaire de ses membres auprès des autorités gouvernementales et de plusieurs partenaires.

« Le CQSEPE, c'est 20 ans d'engagement grâce à l'expertise d'une équipe de gens dévoués et passionnés. Un soutien rapide et personnalisé est promis à chacun des membres », affirme madame Francine Lessard, directrice générale.

« Le CQSEPE a toujours été et demeure proactif dans tous les dossiers de taille et les enjeux du moment; des solutions concrètes sont trouvées pour que le réseau des services de garde éducatifs à l'enfance continue d'évoluer. Les défis sont grands actuellement mais l'accompagnement du CQSEPE fait la différence pour nos organisations CPE et BC », ajoute madame Chantale Pelletier, présidente du conseil d'administration.

« L'association assure une communication constante et efficace avec les membres. Elle met aussi de l'avant différents moyens de consultation pour que la voix de chacun soit entendue, c'est d'ailleurs une des clés du succès du CQSEPE », précise madame Geneviève Ouellette, directrice adjointe.

Le CQSEPE offre, de plus, de la formation et des outils concrets pour bien accompagner l'ensemble de ses membres et du réseau des services de garde éducatifs à la petite enfance. L'association met de l'avant des projets innovants qu'elle déploie ensuite provincialement pour que tous les acteurs du réseau puissent en profiter. Une équipe juridique et un service de contentieux sont également disponibles pour offrir du soutien à plusieurs niveaux. Des collaborateurs, consultants et partenaires externes complètent l'offre de services diversifiée du CQSEPE.

Les membres du conseil d'administration et de la direction en profitent pour remercier toutes les personnes qui se sont impliquées au sein des différents comités du CQSEPE au cours des 20 dernières années; grâce à l'implication de chacun, plusieurs initiatives, projets et événements ont été réalisés.

La croissance significative de l'association dans la dernière année est prometteuse pour le CQSEPE.

20 ans, ça se fête en grand! Faites-partie de la fête également!

À propos du CQSEPE

La mission du Conseil québécois des services éducatifs à la petite enfance (CQSEPE) est de représenter les intérêts collectifs de ses membres, soient les centres de la petite enfance (CPE) et les bureaux coordonnateurs (BC), ainsi que promouvoir et soutenir l'amélioration continue de la qualité des services éducatifs. Pour réaliser sa mission, le CQSEPE assure la communication, la consultation, la formation et l'information de manière constante et transparente avec ses membres actifs.

