MONTRÉAL, le 10 juin 2025 /CNW/ - Un groupe de 15 employés d'un concessionnaire automobile de Trois-Rivières a mis la main sur le gros lot de 20 000 000 $ au tirage du Lotto Max du 3 juin dernier!

La remise du gros lot a été célébrée avec les chanceux au Salon de jeux de Trois-Rivières. Notons que c'est le Marché Express de la rue de la Diversité, dans Les Chenaux, qui a vendu les 15 parts du billet gagnant en Formule groupe. Les collègues sont ainsi repartis au travail avec un chèque de 1 333 333 $ chacun! Marché Express recevra une commission de 200 000 $, équivalant à 1 % du gain.

15 collègues deviennent millionnaires à Trois-Rivières grâce au Lotto Max (Groupe CNW/Loto-Québec) 15 collègues deviennent millionnaires à Trois-Rivières grâce au Lotto Max (Groupe CNW/Loto-Québec)

Citation

« Qu'un gros lot du Lotto Max soit remporté chez nous est une excellente nouvelle. Qu'il le soit par un groupe de travailleurs l'est tout autant pour la région de la Mauricie. Notons que Loto-Québec a déjà fait près de 60 millionnaires depuis le début de l'année », mentionne Isabelle Jean, vice-présidente exécutive et cheffe de l'exploitation des loteries à Loto-Québec.

« Viens t'asseoir, ça vaut la peine! »

C'est Christian Dessureault qui achète habituellement les parts de billet pour ses collègues. « Voici votre fonds de pension », dit-il toujours en les distribuant. C'est aussi lui qui a vérifié les résultats du tirage du 3 juin en premier, à 6 h 30 du matin, sur son téléphone. En voyant le montant remporté apparaître à l'écran, il a appelé sa conjointe. « Viens t'asseoir, mon amour, ça vaut la peine! », lui a-t-il dit avant de lui annoncer la nouvelle. Après avoir versé quelques larmes de joie, Christian a contacté ses collègues, et leurs réactions ont été tout aussi vives :

Isabelle Rochon a confié qu'elle a appris la nouvelle en consultant ses messages. « Faites valider vos billets, vous allez être contents… On est millionnaires! », disait le message de Christian.

Ça fait quoi de devenir millionnaire dans la jeune vingtaine? « C'est un sentiment que je ne pensais pas connaître de sitôt », a lancé Nicolas Déziel, le plus jeune du groupe.

Jessie Lacombe-Charette a pour sa part reçu un message texte de Christian pendant qu'elle se préparait pour la journée avec son petit garçon. La jeune maman s'est mise à crier de joie!

Quand Eric Elliott a appris la nouvelle, il s'est demandé : « Est-ce que je mets la musique au max dans la maison? Et est-ce que je réveille ma femme? » Il a finalement décidé de la réveiller pour partager ce moment de joie avec elle!

« Tout le monde se sautait dans les bras »

L'atmosphère était électrique au travail après que les chanceux aient découvert qu'ils remportaient le gros lot. Véronique Leclerc a raconté : « C'était fébrile au boulot. » Tout sourire, les membres du groupe se sont regroupés devant le commerce et se sont fait des accolades. « Tout le monde se sautait dans les bras », a dit Jessie. Quand ils ont communiqué avec Loto-Québec, leur joie était palpable à l'autre bout du fil. Mathieu Ouellet, membre du groupe et directeur du commerce où lui et ses collègues travaillent, a indiqué qu'il était très fier que toute son équipe se présente à l'heure dans les circonstances!

« Bye-bye, boss »

Parmi les projets des gagnants :

Christian a décidé de dire « Bye-bye, boss » plus tôt que prévu. Le nouveau retraité a l'intention d'en profiter pour partir sur la route avec son véhicule récréatif.

» plus tôt que prévu. Le nouveau retraité a l'intention d'en profiter pour partir sur la route avec son véhicule récréatif. Isabelle souhaite acheter une maison.

Nicolas, lui, changera de camionnette. La sienne, qui a 30 ans, est… plus âgée que lui!

Pour sa part, Jessie a confié qu'elle cherchait à acheter un frigo usagé juste avant de se savoir millionnaire. Elle a finalement opté pour un projet de grande envergure : acheter un chalet dans la région!

Plusieurs autres gagnants feront des placements ainsi que des rénovations et songent à voyager.

À propos de Loto-Québec

Loto-Québec divertit les Québécois depuis plus de 50 ans et ses activités bénéficient à toute la collectivité. En 2024, la Société a remis 1,7 milliard de dollars en lots à des gagnants de partout à travers le Québec. Les gagnants de lots importants figurent sur la page Gagnants de la section Loteries du site lotoquebec.com. Découvrez leur histoire.

La commercialisation responsable est au cœur des activités de Loto-Québec. Celle-ci détient d'ailleurs la plus haute certification internationale en jeu responsable, décernée par la World Lottery Association.

Source et renseignements : Renaud Dugas Porte-parole et directeur des relations médias Loto-Québec 514 499-5151 [email protected]

SOURCE Loto-Québec