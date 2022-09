MONTRÉAL, le 22 sept. 2022 /CNW Telbec/ - La quatrième édition du Bal des lumières - Unis pour la santé mentale qui s'est déroulée hier soir au Centre Bell a permis de recueillir 2 060 000 $ net au profit de la Fondation Douglas, de la Fondation de l'Institut universitaire en santé mentale de Montréal et de la Fondation Jeunes en Tête.

Sous la coprésidence de Mirko Bibic de Bell, Laurent Ferreira de la Banque Nationale, Julie Godin de CGI, Jacques Goulet de la Sun Life Canada ainsi que Geoff Molson du Groupe CH, le plus important événement de collecte de fonds en santé mentale au Québec a cette année réunit près de 750 invités et établit un nouveau record historique (la troisième édition en 2019 avait permis d'amasser 1,8 M $ net pour la cause).

Cette mobilisation sans précédent se répercute à tous les niveaux puisque les trois organismes bénéficiaires couvrent ensemble un large spectre d'actions en santé mentale : sensibilisation et prévention, traitements novateurs, soins de qualité, recherche de pointe et intégration sociale.

« Le Bal des Lumières nous fait chaud au cœur et apporte de l'espoir à des milliers de personnes au Québec. Depuis la dernière édition du Bal, les Québécois ont vécu deux années de pandémie qui ont accru les problèmes en santé mentale auprès de la population de tous âges et tous horizons. En tant que communauté des affaires, on peut faire une différence. Plus que jamais, il était nécessaire de s'unir (et de se réunir) pour la santé mentale au Québec. Nous sommes particulièrement fiers d'avoir pu contribuer au chemin parcouru dans le passé; aujourd'hui encore, et grâce au soutien de nombreux partenaires, nous continuons d'ouvrir la voie pour ce qu'il reste à accomplir.» s'accordent à dire les coprésidents de la soirée.

Les président.e.s des conseils d'administration des trois fondations, M. Éric Bujold, M. Martin Gagnon et Mme Maude Leblond tiennent à souligner le leadership et l'engagement exceptionnel des cinq coprésidents d'honneur envers la cause de la santé mentale. Ils remercient également l'équipe d'evenko ainsi que le directeur artistique, M. Gabriel Poirier-Galarneau, qui ont imaginé et créé une soirée magique.

Animée par Marie-Claude Savard, la soirée a offert plusieurs moments mémorables dont les prestations du duo folk et country Veranda, de l'artiste artiste multidisciplinaire oji-cree Anachnid et du célèbre groupe The Brooks, qui a clôturé la soirée en beauté. Un événement mémorable, tant pour ses convives que pour la cause de la santé mentale au Québec.

À propos des Fondations :

La Fondation Douglas a pour mission de soutenir l'Institut Douglas : les soins aux patients et leur environnement, la recherche en neurosciences et en santé mentale ainsi que l'éducation et la formation. Avec les sommes amassées, la Fondation poursuit ses recherches essentielles sur la prévention et le traitement de la maladie mentale, incluant la dépression et les troubles de l'humeur et d'anxiété ainsi que la maladie d'Alzheimer, la schizophrénie et autres psychoses. Les fonds recueillis donnent un soutien crucial nécessaire pour soutenir plus de 10,000 patients ainsi que des équipes d'experts de calibre international, tant en recherche clinique qu'en recherche fondamentale.

La Fondation de l'Institut universitaire en santé mentale de Montréal participe à la réalisation des objectifs du plus grand établissement psychiatrique francophone au Canada. La Fondation soutient la recherche et les pratiques cliniques de pointe dans une perspective de pleine citoyenneté. Désormais, l'offre de service à l'Institut ne se résume plus uniquement à diminuer les symptômes de la maladie et à traiter la clientèle, mais a comme objectif ambitieux d'assurer le rétablissement du patient en travaillant fort pour maintenir un lien solide avec sa communauté et ainsi favoriser sa réinsertion en société.

La Fondation Jeunes en Tête a quant à elle pour mission de prévenir la détresse psychologique des jeunes de 11 à 18 ans au Québec. Grâce aux sommes amassées, elle offre aux adolescents, à leurs parents et au personnel scolaire des outils en ligne et des ateliers de sensibilisation dans les écoles. Déstigmatiser, sensibiliser et outiller, voici les gestes concrets que la Fondation pose chaque jour pour aider les prochaines générations à faire face aux défis de la vie.

