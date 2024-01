2 000 push-ups en 23 jours : le Canada est-il prêt à relever le défi?

En février, The Push-Up Challenge et l'Association canadienne pour la santé mentale feront appel au soutien de la population canadienne pour entraîner des changements en santé mentale.

TORONTO, le 24 janv. 2024 /CNW/ - L'Association canadienne pour la santé mentale (ACSM) encourage les Canadiennes et les Canadiens à s'entraîner pour entraîner des changements en santé mentale, en participant, au cours du mois de février, à une initiative axée sur l'exercice physique : le Défi push-ups .

Les personnes participantes se donneront le défi de faire 2 000 pompes pour représenter les 20 % de la population canadienne qui, année après année, sont aux prises avec un trouble de santé mentale. L'événement débutera le 1er février et durera 23 jours.

Des gens de tous âges et horizons participeront. Ce faisant, ils se mobiliseront pour la santé mentale en tissant des liens, en bougeant et en apprenant.

« Le Défi push-ups est une belle façon pour les Canadiennes et les Canadiens de prendre soin de leur santé mentale et physique tout en appuyant les personnes qui sont touchées par les troubles de santé mentale chaque année », soutient Margaret Eaton, cheffe de la direction nationale de l'ACSM.

« Tout le monde a une santé mentale et les probabilités sont fortes qu'au cours de notre vie, nous ferons toutes et tous face à un problème de santé mentale. Nous espérons qu'en encourageant la population canadienne à s'entraîner et à se renseigner sur la santé mentale, cette initiative contribuera à réduire la stigmatisation associée aux troubles de santé mentale et fera en sorte que les gens n'hésitent plus à demander de l'aide », enchaîne-t-elle.

Le Défi push-ups est un événement gratuit et la collecte de fonds est facultative. Si elles le souhaitent, les personnes participantes peuvent amasser des fonds afin d'appuyer l'Association canadienne pour la santé mentale.

L'hiver est une période difficile pour la santé mentale de nombreuses personnes. Les sources de stress propres à cette saison, combinées aux journées sombres et froides, peuvent exacerber la « déprime hivernale » ou d'autres affections plus graves. Février est en fait l'un des mois les plus difficiles de l'année pour les personnes vivant avec le trouble affectif saisonnier (TAS), une affection clinique qui touche de 2 à 3 % des gens au pays.

Si le TAS affecte un faible pourcentage de la population, la « déprime hivernale », en revanche, est plus courante que vous ne le croyez. Au Canada, environ 60 % des gens déclarent ressentir de la tristesse ou un mal-être en raison du froid et de l'obscurité. Heureusement, tout le monde a facilement accès à une façon de combattre le « blues de l'hiver » : mettre son corps en mouvement!

En participant au Défi push-ups, des personnes de tous âges et de toutes capacités vont faire des pompes pour soutenir leur bien-être psychologique tout en s'informant sur la santé mentale. Le nombre de push-ups par jour variera quotidiennement pour refléter un fait important sur la santé mentale. Les gens sont encouragés à remplacer les pompes par un autre exercice, comme des redressements assis ou des flexions des jambes (squats), par exemple. Ils pourront enregistrer et suivre leurs progrès au moyen d'une application prévue à cet effet, qui leur permettra aussi de récolter facilement des fonds et de voir la progression des membres de leur équipe.

Le Défi push-ups a lieu depuis sept ans en Australie, où il a mobilisé plus de 500 000 participantes et participants ayant effectué 900 millions de pompes et amassé plus de 36 millions de dollars pour la santé mentale. L'année 2024 marque la première édition canadienne de l'événement, dirigée par l'Association canadienne pour la santé mentale.

Vous pouvez vous inscrire au Défi push-ups en solo ou en groupe, et même y faire participer l'ensemble des membres de votre milieu de travail, club, gymnase ou école, au www.thepushupchallenge.ca .

À propos de l'Association canadienne pour la santé mentale

Fondée en 1918, l'Association canadienne pour la santé mentale (ACSM) est la fédération du secteur de la santé mentale communautaire la plus vaste et la mieux établie au Canada. Présente dans plus de 330 collectivités réparties dans chaque province et au Yukon, l'ACSM œuvre en défense des droits et offre des programmes et des ressources qui contribuent à prévenir les problèmes et les troubles de santé mentale ainsi qu'à soutenir le rétablissement et la résilience afin de permettre à toute la population canadienne de s'épanouir pleinement. Pour obtenir plus de renseignements, veuillez visiter le www.acsm.ca.

À propos du Défi push-ups

En 2017, Nick Hudson a fondé The Push-Up Challenge (TPUC) en Australie. Ce qui au départ n'était qu'un défi amical à quatre a pris de l'ampleur pour devenir l'événement sportif pour la santé mentale le plus important du pays. C'est en 2024 que le Défi push-ups fait son arrivée au Canada : en février, les personnes participantes effectueront 2 000 pompes en 23 jours afin de sensibiliser la population à la santé mentale. Le Défi push-ups est une façon amusante pour les Canadiennes et les Canadiens de tisser des liens, de se mettre en forme et d'en apprendre davantage sur la santé mentale. Les personnes participantes sont encouragées à recueillir des fonds pour l'Association canadienne pour la santé mentale. L'événement est gratuit et aura lieu du 1er au 23 février 2024. Pour en savoir plus et vous inscrire, visitez le www.thepushupchallenge.ca.

