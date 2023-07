MONTRÉAL, le 28 juill. 2023 /CNW/ - Le 27 juillet 2023, la section local 262 de l'Alliance Internationale des employés de scène, théâtre et cinéma (AIEST) et les gestionnaires du Cinéma du Musée ont signé la première convention collective pour le personnel à l'accueil, à la billetterie et à la concession. Le 14 juin dernier, la première convention collective pour les salarié.e. s du Cinéma du Parc fut aussi signée entre l'AIEST section locale 262 et les mêmes gestionnaires, qui opèrent aussi le cinéma Beaubien, représenté depuis plus de 20 ans par l'AIEST.

C'est deux nouvelles conventions collectives ont été récemment adoptées en assemblée à 100 % par les membres présents et couvriront une vingtaine de salarié.e.s. Ces conventions se termineront en 2025 et améliorent les conditions de travail, notamment grâce à des augmentations de salaire et des échelles salariales révisées tout en tenant compte des spécificités de chacun des établissements. Une rétroactivité salariale a aussi été négociée. De plus, les horaires de travail prévoient une flexibilité en lien avec la composante étudiante qui est très présente chez la main-d'œuvre de ces deux cinémas.

La section locale 262 et l'AIEST sont heureux de représenter les travailleurs et travailleuses de ces icônes emblématiques de la culture québécoise.

L'Alliance Internationale des employés de scène, théâtre et cinéma (AIEST\IATSE) représente plus de 800 employés à l'accueil en théâtre et cinéma au Québec.

SOURCE Alliance internationale des employés de scène, de théâtre et de cinéma (AIEST/IATSE)

Renseignements: Informations : Sylvain Bisaillon, Président, AIEST local 262, Cellulaire : (514) 814-0750, [email protected]