1er Salon virtuel de l'emploi dans l'industrie du transport au Québec - 30 000 postes à combler d'ici 4 ans

Des milliers de postes à combler

Plus de 30 000 postes seront disponibles dans l'industrie du transport routier d'ici 2025 au Québec, dont 18 000 postes pour la conduite de camion. Le taux de placement pour le transport par camion et la mécanique de véhicules lourds routiers frôle les 100 %.

Une industrie fiable, en très bonne santé

Notre industrie a une fois de plus démontré durant la pandémie qu'elle est essentielle au bien-être des Québécois(es) et à l'économie du Canada. Chaque jour, des milliers d'hommes et femmes travaillent avec vigueur et passion pour approvisionner les épiceries, pharmacies et autres commerces de biens essentiels. Les femmes occupent plus de 20 % de l'industrie, un chiffre en expansion.

Visionnez la vidéo promotionnelle de ce que les Journées Choisis ta route vous proposent :

Qu'est-ce que Choisis ta route?

Lancée en 2015 par l'ACQ, la campagne publicitaire Choisis ta route a pour objectif de faire découvrir les nombreuses carrières dans l'industrie du transport au Québec. Nous sommes présents sur YouTube, Facebook, Instagram, TikToK et LinkedIn.

Qui est l'ACQ?

Depuis 70 ans, l'Association du camionnage du Québec fait la promotion des différents métiers du domaine du camionnage, sensibilise et fait la promotion de la sécurité et des normes éthiques, encourage la formation et le soutien au perfectionnement professionnel en transport routier et se porte à la défense des transporteurs. L'ACQ compte plus de 500 membres composés de transporteurs publics, privés et de fournisseurs de produits et services liés à l'industrie du camionnage.

