1er anniversaire de l'entreprise : Un premier Boeing 737-800 pour les voyageurs de OWG

MIRABEL, QC, le 5 août 2021 /CNW Telbec/ - Un an après son arrivée sur le marché aérien québécois, OWG, division de la ligne aérienne Nolinor Aviation, se prépare à un retour à la normale et ajoute à sa flotte son premier Boeing 737-800. La reprise du secteur touristique étant à nos portes, cette acquisition permettra d'offrir à plus voyageurs une expérience de vol positive, de parcourir de plus grandes distances et de soutenir la création de plus de 20 emplois spécialisés.