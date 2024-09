19e Sommet de la Francophonie en France - Le premier ministre du Québec fera valoir les priorités du Québec en France et au sein de la Francophonie

QUÉBEC, le 30 sept. 2024 /CNW/ - Le premier ministre du Québec, François Legault, se déplacera en France du 1er au 5 octobre à l'occasion du 19e Sommet de la Francophonie. La ministre des Relations internationales et de la Francophonie et ministre responsable de la Condition féminine, Martine Biron, accompagnera le premier ministre lors de cette mission en deux volets, le premier s'articulant autour d'activités économiques et politiques et le second, autour des activités du Sommet de la Francophonie.

Cette mission permettra de consolider les liens politiques et économiques avec la France et de promouvoir les priorités du Québec auprès des 87 autres États et gouvernements membres de la Francophonie. Elle mettra l'accent sur la promotion et la valorisation du français, notamment dans l'environnement numérique.

Du 1er au 3 octobre, le premier ministre s'entretiendra avec plusieurs personnalités politiques et figures clés du monde économique. Ces entretiens auront notamment comme objectif de renforcer la relation franco-québécoise dans la foulée de la 21e Rencontre alternée des premiers ministres québécois et français, en plus de faire valoir les avantages concurrentiels de l'économie du Québec dans un contexte de transition énergétique.

Le 3 octobre, le premier ministre prendra part au forum économique FrancoTech organisé par le Sommet de la Francophonie. Cet événement réunira des entrepreneures et entrepreneurs francophones, dont des leaders économiques québécois, et vise à promouvoir l'innovation en français, à renforcer l'espace économique francophone et à favoriser les rencontres d'affaires.

En plus des nombreux entretiens et des activités auxquels elle prendra part, la ministre Martine Biron participera le 3 octobre à la 45e session de la Conférence ministérielle de la Francophonie, qui rassemble les ministres responsables de la Francophonie des États et gouvernements membres de l'Organisation internationale de la Francophonie (OIF).

Les 4 et 5 octobre, le 19e Sommet de la Francophonie rassemblera les chefs d'État et de gouvernement membres de l'OIF. Ayant lieu à chaque deux ans, il s'agit d'un événement diplomatique, politique, économique et culturel majeur qui aura cette année pour thème « Créer, innover et entreprendre en français ». À titre de membre de plein droit de l'OIF, le Québec y fera valoir ses priorités. Il mettra l'accent sur des domaines stratégiques pour le futur de la langue française, dont la découvrabilité des contenus francophones en ligne, le renforcement de l'espace économique francophone et la mobilisation de la jeunesse. Cet événement sera aussi l'occasion pour le premier ministre d'échanger avec des chefs d'État et de gouvernement membres de la Francophonie.

Citations

« Le Québec et la France sont liés depuis toujours par un lien spécial, fort et unique. On partage une histoire et évidemment une langue, qui est particulièrement menacée ici en Amérique du Nord. La défense, la promotion et la valorisation de la langue française sont au cœur de l'action que nous menons en Francophonie. Ce Sommet de la Francophonie sera l'occasion de renforcer nos liens économiques et de faire rayonner notre identité culturelle et linguistique unique. Je suis fier que la France soit à nos côtés pour cette lutte pour l'avenir du français. »

François Legault, premier ministre du Québec

« Le Sommet de la Francophonie est un rendez-vous incontournable pour le Québec, qui témoigne de notre engagement indéfectible envers la promotion de la langue française et contribue à faire avancer nos intérêts. La langue française est une force mobilisatrice de la jeunesse, un vecteur de développement économique et un puissant levier pour la découvrabilité des contenus québécois dans l'espace numérique. Je me réjouis de promouvoir l'action du Québec et de renforcer nos liens de collaboration dans ces domaines porteurs d'avenir. »

Martine Biron, ministre des Relations internationales et de la Francophonie et ministre responsable de la Condition féminine

Faits saillants :

Le Québec est membre de plein droit de l'OIF, seule organisation internationale où il jouit de ce droit. Au sein de l'OIF, il dirige sa propre délégation et s'exprime de façon complètement autonome.

Le Sommet est la plus haute instance de la Francophonie et a lieu tous les deux ans. Le Québec y est représenté par son premier ministre, qui y participe aux côtés des chefs des 87 autres États et gouvernements membres.

est la plus haute instance de la Francophonie et a lieu tous les deux ans. Le Québec y est représenté par son premier ministre, qui y participe aux côtés des chefs des 87 autres États et gouvernements membres. La Conférence ministérielle de la Francophonie a lieu chaque année et a pour objectifs de se prononcer sur les grands axes de l'action multilatérale francophone et de veiller à l'exécution des décisions prises par le Sommet. Le Québec y est représenté par la ministre des Relations internationales et de la Francophonie.

La Francophonie constitue une tribune internationale unique pour le Québec, qui lui offre un accès privilégié à un vaste espace de coopération multilatérale et lui permet d'y faire rayonner ses intérêts, ses valeurs et son expertise.

La Francophonie rapporte au Québec. Elle représente un marché potentiel de 1,4 milliard d'habitants, plus de 20 % des échanges mondiaux de marchandises, et 16 % de la richesse mondiale. Selon une étude de 2020, chaque dollar que le Québec investit en Francophonie lui rapporte 2,18 $ de retombées économiques en retour.

SOURCE Cabinet du premier ministre

Sources : Ewan Sauves, Attaché de presse, Cabinet du premier ministre, 514 585-4451, [email protected]; Frédérique Verreault, Attachée de presse, Cabinet de la ministre des Relations internationales et de la Francophonie et ministre responsable de la Condition féminine, 581 997-0273, [email protected]; Information : Relations avec les médias, Direction des communications, Ministère des Relations internationales et de la Francophonie, [email protected]