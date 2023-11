19e édition du Grand Banquet : Un record exceptionnel de 500 000$!

QUÉBEC, le 20 nov. 2023 /CNW/ - Vendredi soir dernier, dans un décor coloré évoquant la candeur et l'imagination des enfants, et inspiré de l'exposition Ma maison, avait lieu la 19e édition du Grand Banquet de la Fondation du Musée de la civilisation. Sous la présidence d'honneur de monsieur Paul Desmarais III, président-directeur général de Sagard, cette soirée, événement incontournable de la philanthropie québécoise, a permis d'amasser un bénéfice record exceptionnel de 500 000 $.

Représentant les milieux économique, culturel et politique, plus de 450 invité.es ont témoigné leur attachement à la mission de la Fondation du Musée par leur présence et leur engagement. Parmi les invité.es d'honneur se trouvaient Geneviève Guilbault, vice-première ministre du Québec et ministre des Transports et de la Mobilité durable, l'honorable Jean-Yves Duclos, ministre des Services publics et de l'Approvisionnement du Canada, Bruno Marchand, maire de Québec ainsi que Sophie D'Amours, rectrice de l'Université Laval.

Les coprésidents du cabinet de campagne de La Maison des sciences, Charles Emond, président et chef de la direction de la CDPQ, et Denis Ricard, président et chef de la direction d'iA Groupe financier, étaient également présents et ont dévoilé un résultat spectaculaire de 5,5 M$, atteint en des temps records, dépassant même l'objectif initial de 5 M$. Le succès de cette première grande étape de financement confirme la volonté de voir s'implanter à Québec un lieu dédié à la culture scientifique, à sa vulgarisation et à sa transmission auprès des citoyens et des citoyennes, et plus particulièrement auprès des enfants. La Fondation poursuivra ses efforts ainsi que la campagne de financement visant à concrétiser ce magnifique projet. Les coprésidents ainsi que la Fondation ont profité de l'occasion pour saluer l'engagement des membres du cabinet de campagne de La Maison des sciences, qui ont su convaincre plusieurs donateurs et donatrices de soutenir le développement de ce projet d'envergure qui sera réalisé par le Musée de la civilisation.

Cette soirée fut aussi l'occasion de souligner le 95e anniversaire et l'engagement de l'homme de théâtre, grand mécène et ami du Musée Roland Lepage avec des témoignages vidéo de nombreuses personnalités publiques, principalement issues du milieu théâtral. Avec Seb Lozon et Marie-Christine Champagne de Bell Média à l'animation, les invité.es ont pu apprécier une performance musicale d'Émile Proulx-Cloutier, déguster un repas unique du Montego Resto Club et participer au traditionnel encan à la criée, animé cette année par Mario Tessier, et dont les profits ont été entièrement remis à la Fondation du Musée de la civilisation.

Le 22 novembre 2024 aura lieu la 20e édition du Grand Banquet, sous la présidence d'honneur de monsieur Grégoire Baillargeon, président de BMO Groupe financier, Québec.

Citations :

« C'est avec enthousiasme que j'ai accepté la présidence d'honneur du Grand Banquet 2023 de la Fondation du Musée de la civilisation. D'emblée, je me reconnais dans les valeurs de diffusion et de démocratisation de la culture que cet organisme porte haut et fort afin de la rendre accessible au plus grand nombre. Je souhaite de tout cœur les partager, car ensemble, nous pouvons faire une différence tangible dans le parcours de milliers d'enfants et de leur famille. »

Paul Desmarais III, président-directeur général de Sagard et président d'honneur de la 19e édition du Grand Banquet

« Notre cœur d'enfant nous permet de voir le monde avec émerveillement et de croire que tout est possible. C'est sur cela que se base la raison d'être de la Fondation du Musée de la civilisation : permettre à tous, principalement aux enfants, d'avoir accès au ressourcement et à la stimulation que procure une visite au Musée et qui sont nécessaires à l'épanouissement de notre société. »

Claude Choquette, président de HDG et du Groupe Le Massif et président de la Fondation du Musée de la civilisation

À propos de la Fondation du Musée de la civilisation

L'impact de la culture est indéniable dans le développement social et éducatif des individus, particulièrement des enfants, peu importe le milieu d'où ils viennent, et à plus forte raison en situation de besoins particuliers. La Fondation du Musée de la civilisation se donne pour mission, depuis plus de 30 ans, de soutenir l'accessibilité aux activités du Musée à des personnes aux horizons variés afin de leur faire vivre une expérience positive et enrichissante, tout en assurant la pérennité du fonctionnement de l'organisation.

SOURCE Musée de la civilisation

Renseignements: Relations de presse : Anne-Sophie Desmeules : 418 643-2158, poste 208 ; courriel : [email protected]; Pour plus d'informations au sujet de la Fondation du Musée de la civilisation : Marie-Ève Abran : 418 643-2158, poste 320 ; courriel : [email protected]