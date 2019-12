1933 Industries s'associe à la marque d'aliments infusée au cannabis de qualité supérieure Pantry Food Co pour la production de produits comestibles au Nevada

Pantry est une marque de produit alimentaire de qualité supérieure infusée au cannabis, créée en focusant sur des ingrédients entièrement naturels, sans agents de conservation ni arômes artificiels. Pantry s'est associé à des chefs primés pour créer une gamme unique de produits pour les plus fins palais et les gens soucieux de leur santé, et est actuellement en vente dans toute la Californie.

La société commencera la construction d'une cuisine commerciale certifiée GMP, qui sera située dans ses installations d'extraction à Las Vegas au Nevada. La société prévoit commencer la production des produits Pantry à la mi-2020.

Les produits sous licence comprendront initialement les éléments suivants :

Pâte de fruits à saveur de pêche infusée au cannabis. Une véritable purée de fruits sous forme gommeuse. Pâte de fruits, originaire de France, est fabriqué entièrement sans agents de conservation ni arômes artificiels est naturellement végétalien, sans gluten et sans produits laitiers.

Bonbons à la ganache à l'huile d'olive Frankies 457 infusés au cannabis. Ganache au chocolat noir riche mélangée à de l'huile d'olive extra vierge Frankies 457 (à base d'olives siciliennes cultivées à Nocellara del Belice) enrobée d'une coque de chocolat.

Bonbon à la ganache Gianduja infusé au cannabis. Chocolat italien traditionnel aromatisé à la noisette et mélangé à des flocons de feuilletine, pour créer un croquant délicat, puis enrobé d'une fine coque de chocolat noir

Bonbon à la ganache au tiramisu infusé au cannabis. Ganache au chocolat blanc soyeux aromatisée à l'expresso à base de grains 100% arabica et de mascarpone enrobé d'une coque de chocolat.

Bouchées de cacao kéto infusées au cannabis. Chocolats kéto de la taille d'une bouchée, faits de vrai beurre de cacao, de poudre de cacao et légèrement sucrés avec du sucre de coco. Naturellement végétalien, sans gluten et sans produits laitiers et à faible indice glycémique.

« Lorsque nous avons envisagé la gamme de produits Pantry, nous avons vu une opportunité unique de créer des plats délicieux, légèrement infusés de cannabis et préparés avec des ingrédients entièrement naturels de première qualité, nous distinguant des autres sociétés de produits comestibles », a déclaré Scott Jennings, président de Pantry. Jennings a poursuivi: « Pantry pense que les produits comestibles apparaîtront comme un segment puissant dans le marché du cannabis. Les produits haut de gamme de Pantry séduisent les gourmets, les adeptes du bien-être et les connaisseurs du cannabis provenant de tous les horizons. »

M. Chris Rebentisch, PDG de 1933 Industries, a déclaré : « Nous sommes ravis d'élargir notre offre de produits au Nevada avec une ligne gastronomique qui établira une norme d'excellence pour tous les produits comestibles. L'équipe de Pantry partage notre vision et notre passion de fournir des produits naturels à base de cannabis qui améliorent, enrichissent et ravissent les consommateurs. Nous sommes impatients de lancer la gamme Pantry dans les prochains mois. »

Le célèbre entrepreneur canadien œuvrant dans le secteur du cannabis, Paul Rosen, président du conseil d'administration et investisseur de Pantry, a déclaré : « 1933 Industries est à l'avant-garde du mouvement du bien-être et nous avons été impressionnés par le pedigree des marques que la société a attirées dans son portefeuille. Nous pensons que leur succès réside dans leur engagement clair envers les normes les plus élevées de sécurité, de qualité et d'innovation. »

À propos de Pantry

Pantry est une entreprise privée de marque de produits alimentaires haut de gamme. Pantry vend de délicieux plats légèrement infusés de cannabis, créés par des chefs primés et toujours préparés avec des ingrédients de la plus haute qualité. Les produits peuvent être trouvés aujourd'hui en Californie sur les étagères des dispensaires avec des plans déjà bien établis pour s'étendre à d'autres marchés en 2020.

À propos de 1933 Industries Inc.

1933 Industries Inc. est une société de cannabis intégrée verticalement ayant des activités tant aux États-Unis qu'au Canada. La société, par l'intermédiaire de ses deux filiales, possède des marques de cannabis reconnues ainsi que des actifs et licences nécessaires à la culture, l'extraction et la transformation de cannabis.

Notre portefeuille de marques primées comprend : le cannabis et les concentrés d'AMA, le Canna Hemp™ infusé de CBD, le Canna Hemp X™, et le Canna Fused™. Nos partenaires dans le cadre d'accords de licence incluent notamment : Birdhouse Skateboards™, Blonde™ Cannabis, Denver Dab Co., OG DNA Genetics, The Pantry Company, PLUGplay, et The Original Jack Herer®.

La société détient également 91 % d'Alternative Medicine Association, LLC (AMA) et 100 % d'Infused MFG LLC. 1933 Industries continue de se concentrer sur l'industrie légale du cannabis américain en tant qu'opérateur multiétats dans le Nevada, le Colorado et la Californie.

À propos de Canna Hemp™

La crème apaisante Canna Hemp™ CBD a été nommée « Meilleure crème topique » par Leafy dans la catégorie Best in State : The Top State Specific Products and Experiences of 2018. http://www.cannahemp.com

https://www.leafly.com/news/strains-products/best-in-state-2018-nevada-cannabis

À propos de Canna HempX™

Le Canna Hemp X™ a été nommé « Meilleure crème topique contre la douleur » par Herb et son Guide to the Best Cannabis Products on the Planet. Le Canna Hemp X™ est une crème de récupération sportive à base de CBD, destinée aux athlètes, qui comble le fossé entre la récupération et la performance maximale.

http://www.cannahempx.com

https://herb.co/learn/best-cannabis-products/

Ni le CSE ni son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques du CSE) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

Avis concernant les déclarations prospectives : Le présent communiqué de presse contient des déclarations prospectives. L'utilisation de n'importe lequel des mots « anticiper », « continuer », « estimer », « s'attendre » « peut », « va », « projeter », « devrait », « croire » et des expressions similaires ont pour but d'identifier les déclarations regardantes. Bien que la société estime que les attentes et les hypothèses sur lesquelles sont fondées les déclarations prospectives sont raisonnables, il ne faut pas se fier indûment à ces déclarations, car elle ne peut donner aucune assurance qu'elles se révéleront exactes. Étant donné que les déclarations prospectives traitent d'événements et de conditions futures, elles impliquent par leur nature même des risques et des incertitudes. Ces déclarations ne sont valables qu'à la date du présent communiqué de presse. Les résultats réels pourraient différer considérablement de ceux actuellement prévus en raison de nombreux facteurs et risques, notamment de divers facteurs de risque décrits dans les documents d'information de la société, qui peuvent être consultés sous le profil de la société sur www.sedar.com. 1933 Industries ne s'engagent aucunement à mettre à jour publiquement ou à réviser toute information prospective, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autrement, sauf si la loi l'exige.

Renseignements: Alexia Helgason, directrice des communications et des relations aux investisseurs, 604-674-4756 (ext. 1), alexia@1933industries.com; Chris Rebentisch, PDG et directeur, 604-674-4756 (ext. 1)

