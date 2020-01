1933 Industries renforce son conseil d'administration avec l'ajout des cadres supérieurs experts en CPG, Lisa Capparelli et Mark Baynes et annonce que Terry Taouss est le nouveau président du conseil d'administration

VANCOUVER, le 24 janv. 2020 /CNW/ - 1933 Industries Inc. (la « société » ou « 1933 Industries ») (CSE: TGIF) (OTCQX : TGIFF), une entreprise de produits de cannabis de consommation courante, verticalement intégrée, est heureuse d'annoncer la nomination de cadres supérieurs chevronnés à son conseil d'administration provenant des secteurs de la beauté et des CPG. La société souhaite la bienvenue à Mme Lisa Capparelli et M. Mark Baynes sur le conseil et annonce que M. Brayden Sutton et M. Cameron Watt ont démissionné de leur poste d'administrateurs. M. Terry Taouss a été nommé président du conseil d'administration.

Mme Lisa Capparelli, basée à New York, est une directrice du marketing mondial avec une expertise approfondie dans la création d'univers de marque complète, de programmes primés et la conduite de la transformation des affaires dans l'industrie de la beauté. Mme Capparelli a développé avec succès des stratégies de marketing et de communication efficaces et innovantes pour des entreprises de beauté emblématiques telles que Coty, L'Oréal et Revlon. Elle possède une compréhension approfondie du pouvoir des médias payés, acquis et gagnés et possède une vaste expérience dans la création de partenariats exclusifs au sein des industries de la beauté et du divertissement. Elle est très habile pour identifier les nouvelles tendances en matière de beauté et à créer des plateformes de marketing numérique et d'influenceur primées. L'expertise de Mme Capparelli sera inestimable alors que 1933 Industries continue de se concentrer sur le développement de la marque, l'engagement des consommateurs et la croissance des ventes aux États-Unis.

M. Baynes est un cadre supérieur marketing avec plus de 30 ans d'expérience dans le secteur des CPG, ayant travaillé pour Nestlé, Kraft, Kellogg's et Keurig. Au cours de son mandat chez Kellogg's en tant que directeur du marketing mondial, M. Baynes était responsable de l'agenda de la marque mondiale de l'entreprise et de la supervision de l'efficacité de sa capacité de marketing, de l'investissement dans la marque et de l'exécution de son agenda des consommateurs. M. Baynes apporte une riche expérience dans les domaines de la stratégie de consommation, de portefeuille et de marque. En tant que membre de l'équipe de direction de Kellogg pendant plus de 7 ans, M. Baynes a participé et contribué à la direction générale de l'entreprise. M. Baynes a occupé des postes de direction au sein de l'Association of National Advertisers (ANA) et en tant que membre du conseil d'administration du Ad Council. Avec une vaste expérience en CPG et en marketing, M. Baynes se joint au conseil des industries de 1933 pour donner ses conseils sur la stratégie de marketing globale à mesure que la société passe à sa prochaine phase de croissance.

M. Chris Rebentisch, PDG de la société, a déclaré: « Alors que nous continuons de nous concentrer sur la croissance de nos produits de marque de consommation courante, nous recrutons de nouveaux administrateurs pour nous aider à diriger l'entreprise et à atteindre nos objectifs. Lisa et Mark sont des cadres expérimentés axés sur les résultats dans leurs domaines respectifs qui apporteront leurs vastes réseaux et ressources pour nous aider à faire passer la société à un niveau supérieur. »

M. Brayden Sutton a démissionné du conseil d'administration afin de se concentrer sur sa jeune famille. Avec une vaste expérience des marchés financiers et de l'industrie du cannabis, M. Sutton continuera de soutenir la société dans un rôle de conseiller. M. Chris Rebentisch a déclaré : « En tant que fondateur et ancien PDG, Brayden a construit 1933 Industries à partir de zéro, mis en œuvre de solides mesures de gestion de capital qui ont assuré la croissance durable de la société et aidé à guider la stratégie de la société en tant que président du conseil d'administration. Au nom du conseil d'administration et de l'ensemble de la société, nous remercions Brayden pour ses énormes contributions, son leadership et ses conseils. Nous remercions également Cam pour ses précieuses contributions durant son mandat d'administrateur ».

« Je n'ai jamais été aussi confiant dans 1933 Industries. En tant qu'investisseur et ambassadeur de la société, je soutiens pleinement l'équipe de direction comme l'une des meilleures du secteur. Profondément ancrés dans l'industrie, leur dévouement, leur leadership et leur sens aigu pour identifier des tendances et des marques sont sans égal. Bien que je prenne du recul par rapport aux activités quotidiennes, je continuerai à soutenir activement la société alors qu'elle entre dans un nouveau chapitre de croissance et de développement », a commenté M. Sutton.

M. Terry Taouss, président nouvellement nommé, a déclaré : « Alors que la société entre dans une nouvelle phase de croissance rapide, nous sommes ravis d'accueillir Lisa et Mark au sein du conseil d'administration pendant ce moment important. 1933 Industries s'est positionnée pour tirer parti de l'opportunité de croissance massive aux États-Unis où le secteur du cannabis continue d'évoluer rapidement. 2020 sera une année de transformation pour la société et les nouveaux administrateurs auront sans aucun doute un impact positif sur l'entreprise, apportant de nouvelles perspectives et une précieuse expertise dans les domaines clés du marketing, de l'image de marque et de la gouvernance d'entreprise. »

La société annonce également que Mme Alexia Helgason a été nommée vice-présidente des relations avec les investisseurs et que M. Jordan Stroum a été nommé directeur des opérations pour 1933 Industries.

À propos de 1933 Industries Inc.

1933 Industries est une entreprise verticalement intégrée et orientée vers la croissance, qui se concentre sur la culture et la fabrication de produits de cannabis de marque de consommation courante dans une large gamme de formats de produits. Opérant à travers deux filiales, la société contrôle tous les aspects de la chaîne de valeur avec des actifs de culture, d'extraction, de transformation et de fabrication soutenant son portefeuille diversifié de marques de cannabis et de partenaires de licence.

Notre portefeuille de marques primées comprend : le cannabis et les concentrés d'AMA, le Canna Hemp™ infusé de CBD, le Canna Hemp X™, et le Canna Fused™. Nos partenaires dans le cadre d'accords de licence incluent notamment : Birdhouse Skateboards™, Blonde™ Cannabis, Bloom™, Denver Dab Co., Grizzly Griptape, OG DNA Genetics, The Pantry Company, PLUGplay, et The Original Jack Herer®.

La société détient également 91 % d'Alternative Medicine Association, LLC (AMA) et 100 % d'Infused MFG LLC. 1933 Industries continue de se concentrer sur l'industrie légale du cannabis américain en tant qu'opérateur multiétats dans le Nevada, le Colorado et la Californie.

À propos de Canna Hemp™

La crème apaisante Canna Hemp™ CBD a été nommée « Meilleure crème topique » par Leafy dans la catégorie Best in State : The Top State Specific Products and Experiences of 2018.

http://www.cannahemp.com

https://www.leafly.com/news/strains-products/best-in-state-2018-nevada-cannabis

À propos de Canna HempX™

Le Canna Hemp X™ a été nommé « Meilleure crème topique contre la douleur » par Herb et son Guide to the Best Cannabis Products on the Planet. Le Canna Hemp X™ est une crème de récupération sportive à base de CBD, destinée aux athlètes, qui comble le fossé entre la récupération et la performance maximale.

http://www.cannahempx.com

https://herb.co/learn/best-cannabis-products/

Ni le CSE ni son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques du CSE) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

Avis concernant les déclarations prospectives : Le présent communiqué de presse contient des déclarations prospectives. L'utilisation de n'importe lequel des mots « anticiper », « continuer », « estimer », « s'attendre » « peut », « va », « projeter », « devrait », « croire » et des expressions similaires ont pour but d'identifier les déclarations regardantes. Bien que la société estime que les attentes et les hypothèses sur lesquelles sont fondées les déclarations prospectives sont raisonnables, il ne faut pas se fier indûment à ces déclarations, car elle ne peut donner aucune assurance qu'elles se révéleront exactes. Étant donné que les déclarations prospectives traitent d'événements et de conditions futures, elles impliquent par leur nature même des risques et des incertitudes. Ces déclarations ne sont valables qu'à la date du présent communiqué de presse. Les résultats réels pourraient différer considérablement de ceux actuellement prévus en raison de nombreux facteurs et risques, notamment de divers facteurs de risque décrits dans les documents d'information de la société, qui peuvent être consultés sous le profil de la société sur www.sedar.com. 1933 Industries ne s'engagent aucunement à mettre à jour publiquement ou à réviser toute information prospective, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autrement, sauf si la loi l'exige.

Renseignements: Alexia Helgason, VP des relations aux investisseurs et communications, 604-674-4756 (ext. 1), [email protected]; Chris Rebentisch, PDG et directeur, 604-674-4756 (ext. 1)

