1933 Industries lancera sur le marché ses produits Canna Hemp X™ en collaboration avec Birdhouse Skateboards™ le 4 novembre

La gamme de produits imprégnée de CBD de la société est reconnue à l'échelle nationale pour la qualité et la pureté de ses ingrédients, elle se concentre sur le marché des produits naturels en créant des produits innovants qui renforcent et améliorent le quotidien des gens. En s'appuyant sur la marque Canna Hemp X™, qui a déjà fait ses preuves, le nouveau baume CBD Birdhouse est un outil indispensable pour tout athlète ayant besoin de résultats rapides avant, pendant et après un effort physique. Le baume à action rapide CBD Birdhouse est spécialement formulé avec un mélange d'huiles essentielles, d'arnica, de menthe poivrée, de menthol et d'autres ingrédients naturels. Avec l'utilisation de CBD à large spectre, tous les produits Canna Hemp™ sont nanoparticulés pour assurer une absorption transdermique absolue ainsi que des effets optimaux, et ce, tout en étant 100% sans THC.

Le monde du sport adopte rapidement le cannabidiol ou CBD, l'un des 100 composés non psychoactifs et non addictifs extraits de la plante de cannabis, dans une variété de nouveaux produits visant à améliorer les performances et la récupération. Tant les athlètes professionnels que les amateurs préconisent désormais la CDB comme alternative à la consommation d'opioïdes. « Nous commençons tout juste à gratter la surface des nombreuses applications associées à la plante de cannabis et nous sommes heureux de participer à une discussion nationale sur son potentiel. Les avantages empiriques ne cessent de croître et nous pensons que ce marché est présentement mal desservi », a déclaré M. Chris Rebentisch, PDG de 1933 Industries.

Il a ajouté : « Nous améliorons constamment nos formulations grâce à la recherche et nous avons travaillé en étroite collaboration avec l'équipe de Birdhouse, pendant plusieurs mois, dans l'objectif de développer un produit topique CBD de nouvelle génération qui aurait un attrait considérable dans le monde du sport. Nous sommes heureux de dévoiler le baume CBD Birdhouse que les deux entreprises sont fières d'endosser ».

M. Tony Hawk, légende de renommée internationale et fondateur de Birdhouse Skateboards™, a déclaré : « Le baume CBD Birdhouse est notre première collaboration avec l'équipe de Canna Hemp X ™. Ce produit a été créé pour les skateurs et les athlètes de tous les niveaux. Les sports comme le skateboard nécessitent des produits de récupération efficace et de la plus haute qualité pour permettre de pratiquer ce sport le plus longtemps possible. Nous espérons également sensibiliser le public au vertu du CDB et rendre les produits naturels plus accessibles au niveau national. »

Les canaux de distribution de la société seront renforcés par un nouveau partenariat avec Eastern Skate Supply, le plus grand distributeur de skateboard aux États-Unis, en vue de la distribution de produits aux différents magasins de skateboard du pays.

À propos de Birdhouse Skateboards™

Birdhouse Skateboards™, détenue à 100% par House of Hawk, LLC, est une société de planche à roulettes co-fondée en 1992 par Tony Hawk. Birdhouse Skateboards™ fabrique des planches à roulettes complètes, des planches ainsi que des roues pour tous les niveaux ainsi que des vêtements et des accessoires pour la communauté des planchistes. Birdhouse commandite une équipe de skateboarders professionnels et semi-professionnels de première classe.

https://www.birdhouseskateboards.com/

À propos de 1933 Industries Inc.

1933 Industries Inc. est une société de cannabis intégrée verticalement ayant des activités tant aux États-Unis qu'au Canada. La société, par l'intermédiaire de ses deux filiales, possède des marques de cannabis reconnues ainsi que des actifs et licences nécessaires à la culture, l'extraction et la transformation de cannabis.

Notre portefeuille de marques primées comprend : le cannabis et les concentrés d'AMA, le Canna Hemp™ infusé de CBD, le Canna Hemp X™, et le Canna Fused™. Nos partenaires dans le cadre d'accords de licence incluent notamment : Birdhouse Skateboards™, Blonde™ Cannabis, Denver Dab Co., OG DNA Genetics, PLUGplay, et The Original Jack Herer®.

La société détient également 91 % d'Alternative Medicine Association, LLC (AMA) et 100 % d'Infused MFG LLC.

À propos de Canna Hemp™

La crème apaisante Canna Hemp™ CBD a été nommée « Meilleure crème topique » par Leafy dans la catégorie Best in State : The Top State Specific Products and Experiences of 2018.

http://www.cannahemp.com

https://www.leafly.com/news/strains-products/best-in-state-2018-nevada-cannabis

À propos de Canna HempX™

Le Canna Hemp X™ a été nommé «Meilleure crème topique contre la douleur» par Herb et son Guide to the Best Cannabis Products on the Planet. Le Canna Hemp X™ est une crème de récupération sportive à base de CBD, destinée aux athlètes, qui comble le fossé entre la récupération et la performance maximale.

http://www.cannahempx.com

https://herb.co/learn/best-cannabis-products/

Ni le CSE ni son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques du CSE) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

Avis concernant les déclarations prospectives: Le présent communiqué de presse contient des déclarations prospectives. L'utilisation de n'importe lequel des mots "anticiper", "continuer", "estimer", "s'attendre" "peut", "va", "projeter", "devrait", "croire" et des expressions similaires ont pour but d'identifier les déclarations regardantes. Bien que la société estime que les attentes et les hypothèses sur lesquelles sont fondées les déclarations prospectives sont raisonnables, il ne faut pas se fier indûment à ces déclarations, car elle ne peut donner aucune assurance qu'elles se révéleront exactes. Étant donné que les déclarations prospectives traitent d'événements et de conditions futures, elles impliquent par leur nature même des risques et des incertitudes. Ces déclarations ne sont valables qu'à la date du présent communiqué de presse. Les résultats réels pourraient différer considérablement de ceux actuellement prévus en raison de nombreux facteurs et risques, notamment de divers facteurs de risque décrits dans les documents d'information de la société, qui peuvent être consultés sous le profil de la société sur www.sedar.com. 1933 Industries ne s'engagent aucunement à mettre à jour publiquement ou à réviser toute information prospective, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autrement, sauf si la loi l'exige.

Renseignements: Alexia Helgason, Directrice des communications et des relations aux investisseurs, 604-674-4756 (ext. 1), alexia@1933industries.com; Chris Rebentisch, PDG et directeur, 604-674-4756 (ext. 1)

