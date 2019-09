1933 Industries apporte la marque emblématique Jack Herer au Nevada

Cet accord de licence avec la marque de renom «The Original Jack Herer®» élargit une fois de plus le portefeuille de marques de premier ordre de la société avec le célèbre The Original Jack Herer®

VANCOUVER, le 18 sept. 2019 /CNW/ - 1933 Industries Inc. (la «Société» ou «1933 Industries») (CSE: TGIF) (OTCQX: TGIFF), une entreprise de produits de cannabis de consommation courants verticalement intégrée annonce un accord de licence exclusif (l' «accord») entre sa filiale Alternative Medicine Association (AMA) et HH Global Inc, portant sur les droits de propriété intellectuelle de la marque de cannabis The Original Jack Herer® au Nevada et ce, pour une période d'un an. Selon les termes de l'accord, AMA concédera sous licence, commercialisera et distribuera des fleurs, des joints préroulés, des cartouches de vapes ainsi que des concentrés de marque The Original Jack Herer® sur le marché en pleine croissance du Nevada.

Produite aux Pays-Bas au milieu des années 1990 et reconnue dans le monde entier, Jack Herer est une variété de cannabis hybride à dominance sativa qui est bien connue pour sa qualité et sa puissance. Gagnant de plusieurs prix, incluant celui de la 7e édition du High Times Cannabis Cup, la variété a été nommée en l'honneur de «l'empereur du chanvre», M. Jack Herer. Auteur à succès du livre The Emperor Wears No Clothes, M. Herer était un militant américain pour la décriminalisation du cannabis, souvent reconnu pour avoir été l'un des instigateurs du mouvement visant la légalisation de la marijuana.

«Notre objectif est de créer et de travailler avec des marques qui améliorent, lient et aident les personnes pour qu'elles mènent une vie meilleure», a déclaré le PDG de la société, M. Chris Rebentisch. «Travailler avec l'équipe qui est derrière l'une des souches les plus respectées aux États-Unis est un honneur absolu. Jack Herer est un expert en culture et phytogénétique. Il a produit des variétés primées et aidera AMA à créer une fleur supérieure pour le marché exigeant du Nevada.»

Le PDG de The Original Jack Herer® a déclaré: «Il existe une forte synergie entre la philosophie de 1933 Industries et l'héritage de la marque The Original Jack Herer®. Nous sommes convaincus que ce partenariat sera une excellente représentation de nos valeurs mutuelles et de notre volonté à distribuer des produits primés au Nevada et dans le reste du monde. Nous pensons que 1933 Industries dispose d'une possibilité d'expansion sans précédent compte tenu de ses relations, de ses ressources et de son savoir-faire, c'est pourquoi nous les avons choisis comme partenaire exclusif au Nevada.»

AMA cultive et fabrique sa propre gamme de produits de marque et a conclu des accords de licence avec des marques renommées dans le monde du cannabis en raison de son orientation vers l'intégration verticale au niveau toute la chaîne de valeur, de la culture à l'extraction, en passant par la production, le développement de la marque, la commercialisation, l'éducation et la distribution. AMA a construit un espace de culture important dans son nouveau centre de production de cannabis situé à Las Vegas et possède une expertise et un savoir-faire en matière de culture lui permettant de produire les meilleures variétés pour ses partenaires détenteurs de licences. La société a également construit des canaux de distribution à travers le Nevada, où elle est l'un des plus importants grossistes en concentrés avec des produits dans tous les dispensaires autorisés, y compris les hypermarchés de Planet 13 et de Medmen.

«Nous sommes extrêmement heureux de représenter Jack Herer car cette marque emblématique complète bien notre portefeuille de marques haut de gamme, présentement en pleine croissance, et témoigne du niveau de qualité que nous avons établi au Nevada», a déclaré M. Rebentisch. «Tandis que de nombreuses entreprises commencent à peine à reconnaître l'importance du marché émergent du cannabis aux États-Unis, nous avons acquis un avantage concurrentiel en matière de premier arrivé à Las Vegas, grâce à un vaste portefeuille de produits, d'infrastructures, de ventes en croissance et de canaux de distribution en expansion, faisant de nous un partenaire attrayant dans l'État.»

À propos The Original Jack Herer®

The Original Jack Herer® rend hommage à un homme dont le travail toute sa vie durant fut les fondements de la légalisation du cannabis que nous avons aujourd'hui. La marque fournit des produits à base de cannabis ainsi que des informations à des consommateurs avisés, les incitant à rejoindre le mouvement et à prendre part au changement.

Nos produits représentent un véritable savoir-faire, avec de petites quantités, un produit haut de gamme, des fleurs et des concentrés primés. Tout commence par une fleur de culture naturelle, sans pesticide, et qui est traitée dans des laboratoires de fabrication ultramodernes dirigés par des professionnels expérimentés dans la fabrication d'extraits artisanaux. La formulation procure une expérience supérieure au connaisseur de cannabis.

La marque contribue à poursuivre la vision de Jack Herer avec son fondateur, Dan Herer (le fils de Jack), et la fondation Jack Herer, en l'honneur du mouvement mondial du cannabis et du chanvre. Dan Herer continue l'héritage de son père en tant que défenseur mondial du cannabis de son acceptation et de sa légalisation à travers le monde.

Il n'y a qu'un seul, The Original Jack Herer®

À propos de 1933 Industries Inc.

1933 Industries Inc. est une société de cannabis intégrée verticalement ayant des activités tant aux États-Unis qu'au Canada. La société, par l'intermédiaire de ses deux filiales, possède des marques de cannabis reconnues ainsi que des actifs et licences nécessaires à la culture, l'extraction et la transformation de cannabis. Dans le but de fournir des produits de bien-être naturels, notre portefeuille de marques primées comprend: le cannabis et les concentrés AMA, le Canna Hemp™ infusé de CBD, le Canna Hemp X™, et le Canna Fused™. Nos partenaires dans le cadre d'accords de licence incluent notamment : Birdhouse Skateboards™, Blonde™ Cannabis, Denver Dab Co., Gotti's Gold, Kurupt Moonrocks, OG DNA Genetics and The Original Jack Herer®. La société détient également 91% d'Alternative Medicine Association, LC (AMA) et 100% d'Infused MFG.

À propos de Canna Hemp™

La crème apaisante Canna Hemp™ CBD a été nommée «Meilleure crème topique» par Leafy dans la catégorie Best in State: The Top State Specific Products and Experiences of 2018.

http://www.cannahemp.com

https://www.leafly.com/news/strains-products/best-in-state-2018-nevada-cannabis

À propos de Canna HempX™

Le Canna Hemp X™ a été nommé «Meilleure crème topique contre la douleur» par Herb et son Guide to the Best Cannabis Products on the Planet. Le Canna Hemp X™ est une crème de récupération sportive à base de CBD, destinée aux athlètes, qui comble le fossé entre la récupération et la performance maximale.

http://www.cannahempx.com

https://herb.co/learn/best-cannabis-products/

Ni le CSE ni son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques du CSE) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

Avis concernant les déclarations prospectives: Le présent communiqué de presse contient des déclarations prospectives. L'utilisation de n'importe lequel des mots "anticiper", "continuer", "estimer", "s'attendre" "peut", "va", "projeter", "devrait", "croire" et des expressions similaires ont pour but d'identifier les déclarations regardantes. Bien que la société estime que les attentes et les hypothèses sur lesquelles sont fondées les déclarations prospectives sont raisonnables, il ne faut pas se fier indûment à ces déclarations, car elle ne peut donner aucune assurance qu'elles se révéleront exactes. Étant donné que les déclarations prospectives traitent d'événements et de conditions futures, elles impliquent par leur nature même des risques et des incertitudes. Ces déclarations ne sont valables qu'à la date du présent communiqué de presse. Les résultats réels pourraient différer considérablement de ceux actuellement prévus en raison de nombreux facteurs et risques, notamment de divers facteurs de risque décrits dans les documents d'information de la société, qui peuvent être consultés sous le profil de la société sur www.sedar.com. 1933 Industries ne s'engagent aucunement à mettre à jour publiquement ou à réviser toute information prospective, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autrement, sauf si la loi l'exige.

