19 millions de dollars pour moderniser des établissements de santé, de services sociaux et d'enseignement post-secondaire au Saguenay-Lac-Saint-Jean

LAC SAINT-JEAN, QC, le 9 juill. 2021 /CNW/ - Aujourd'hui, les gouvernements du Canada et du Québec ont fourni de plus amples détails sur 20 projets d'infrastructure qui visent à maintenir en bon état, à mettre à niveau ou à moderniser de nombreux établissements de santé, de services sociaux et d'enseignement post-secondaire au Saguenay-Lac-Saint-Jean.

L'honorable Marie-Claude Bibeau, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire et Madame Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation du Québec et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, ont confirmé l'octroi de 19 millions de dollars pour réaliser ces 20 projets d'infrastructure qui permettront de remédier aux besoins entraînés par la pandémie, d'apporter des améliorations à long terme aux infrastructures et d'améliorer les services offerts à la population tout en stimulant la relance économique au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Le gouvernement fédéral investit 13,7 millions de dollars dans ces projets, tandis que le gouvernement du Québec y contribue 5,3 millions de dollars.

L'annonce s'est fait au Collège d'Alma, qui recevra 727 585 $ afin d'effectuer la réparation des fenêtres de son pavillon principal et de sa marquise, de même que la réfection de ses entrées extérieures. De son côté, le Cégep de St-Félicien recevra 700 000 $ afin d'effectuer la réfection du système de ventilation et de climatisation du Bloc D.

Trois autres institutions d'enseignement post-secondaire dans la région obtiendront également un financement pour maintenir leurs installations en état et en assurer la durabilité. Il en va de même pour une douzaine d'établissements relevant du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux, qui pourront aussi mettre à niveau ou moderniser leurs installations.

Ces projets d'infrastructure sont possibles grâce au volet Résilience à la COVID-19 que le gouvernement fédéral a créé à même le Programme d'infrastructure Investir dans le Canada. Ce volet temporaire a pour but de faciliter le financement de projets permettant de soutenir les efforts en réponse à la pandémie. Il prévoit une part de financement fédéral plus élevée que les autres volets du programme, un nombre accru de catégories admissibles, et un processus d'approbation du financement accéléré.

Les gouvernements du Canada et du Québec continuent à travailler ensemble pour assurer le bien-être des collectivités du Québec grâce à des investissements stratégiques dans les infrastructures qui permettent d'améliorer la résilience et la qualité de vie tout en stimulant la création d'emploi et l'économie.

« Grâce à la collaboration entre Ottawa et Québec, ce volet Résilience à la COVID-19 du programme Investir dans le Canada permettra à une vingtaine d'organismes et d'institutions du Saguenay-Lac-Saint-Jean d'améliorer leurs infrastructures, leurs équipements et leurs services. Ce sont entre autres les jeunes, les aînés et les travailleurs de la santé et de l'éducation qui en bénéficieront chaque jour. »

L'honorable Marie-Claude Bibeau, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

« Pour remédier aux effets de la pandémie, il nous faut des investissements immédiats dans nos infrastructures publiques qui nous permettent de veiller à la santé et à la résilience de nos collectivités tout en stimulant les économies régionales. C'est pourquoi nous avons élargi le programme d'infrastructure Investir dans le Canada et accéléré l'approbation des projets. Grâce à un financement fédéral de 13,7 millions de dollars, une quinzaine d'établissements d'enseignement post-secondaire, de santé et de services sociaux au Saguenay-Lac-Saint-Jean pourront ainsi améliorer et moderniser leurs installations. Le plan d'infrastructure du Canada permet d'investir dans des milliers de projets, de créer des emplois partout au pays et de bâtir des collectivités plus propres et plus inclusives. »

L'honorable Catherine McKenna, ministre fédérale de l'Infrastructure et des Collectivités

« Notre gouvernement est fier d'investir dans nos priorités que sont la santé et l'éducation. Les près de 5,3 millions de dollars investis permettront de rénover les infrastructures essentielles pour les Québécoises et les Québécois, aux quatre coins du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Voici aussi un autre exemple des efforts que nous mettons en place pour la relance économique de nos régions! »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean

« Au-delà du contexte de la pandémie, nous avons le souci de faire des choix judicieux en matière d'infrastructure pour les années à venir, afin de mieux répondre aux besoins en constante évolution, partout au Québec. Les usagers méritent de recevoir des soins et des services de la plus grande qualité, dans un environnement sécuritaire et adapté, et ce soutien financier viendra appuyer la réalisation de projets pertinents en ce sens. »

Christian Dubé, ministre de la Santé et des Services sociaux

« L'enseignement supérieur est une priorité pour notre gouvernement et il jouera un rôle essentiel dans la relance économique. Nous avons donc le souci d'offrir un environnement sain et sécuritaire pour les étudiants et le personnel et ces investissements permettront d'améliorer plusieurs installations et établissements d'enseignement supérieur dans la région. »

Danielle McCann, ministre de l'Enseignement supérieur

« Il s'agit d'une merveilleuse nouvelle que nous accueillons avec beaucoup de reconnaissance aujourd'hui. Par ces investissements, ce sont neuf de nos installations qui pourront bénéficier d'une modernisation qui, ultimement, contribuera à l'amélioration des soins et des services pour notre population. »

Julie Labbé, présidente-directrice générale du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Saguenay-Lac-St-Jean

« Au Collège d'Alma, nous croyons qu'un des facteurs contribuant de façon importante à une expérience étudiante positive est l'environnement. Celui-ci doit être agréable, de qualité et sécuritaire. La contribution financière du gouvernement arrive à point nommé, nous permettant de réaliser des projets qui contribueront activement à bonifier notre cadre bâti. »

Josée Ouellet, directrice générale, Collège d'Alma

« Je suis particulièrement fière du financement reçu par le gouvernement fédéral. Ces sommes vont permettre des travaux d'amélioration de la ventilation, de la climatisation du bloc D et assurer la modernisation des contrôles centralisés des systèmes mécaniques au site de St-Félicien. Par la même occasion, des modifications seront apportées au réseau d'éclairage des secteurs touchés. Cette section du bâtiment comprend principalement des bureaux d'enseignants des départements des techniques du milieu naturel, de français et de tourisme. Au total, ce projet représente un investissement d'environ 700 000 $. »

Sylvie Prescott, directrice générale, Cégep de St-Félicien

Pour appuyer les Canadiens et les collectivités pendant la pandémie, un volet Résilience à la COVID-19 a été ajouté au Programme d'infrastructure Investir dans le Canada et 33 milliards de dollars de ce programme y ont été réalloués, à l'échelle canadienne, afin de financer des infrastructures résilientes aux pandémies. Certains volets existants du programme ont également été adaptés afin d'y ajouter d'autres catégories de projets admissibles.

Sous le volet Résilience à la COVID-19, la contribution fédérale maximale est de 80 % des coûts admissibles pour les projets relevant de la province, des municipalités et des organismes à but non lucratif, et de 100 % pour les projets relevant des bénéficiaires autochtones.

Au Québec, le financement des projets de résilience à la COVID-19 s'ajoute aux quelque 6,8 milliards de dollars qui ont déjà été investis dans plus de 1300 projets d'infrastructure sous le plan Investir dans le Canada.

Fiche d'information (en annexe) : 19 millions de dollars pour moderniser des établissements de santé, de services sociaux et d'enseignement post-secondaire au Saguenay-Lac-Saint-Jean

19 millions de dollars pour moderniser des établissements de santé, de services sociaux et d'enseignement post-secondaire au Saguenay-Lac-Saint-Jean

Un financement conjoint du gouvernement du Canada et du gouvernement du Québec est alloué à 20 projets d'infrastructure dans des établissements de santé, de services sociaux et d'enseignement post-secondaire au Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Le gouvernement du Canada investit 13,7 millions de dollars dans ces projets grâce au nouveau volet Résilience à la COVID-19 du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada. Il s'agit d'un volet temporaire, permettant exceptionnellement le financement de nouvelles catégories de projets. Le gouvernement du Québec contribue 5,3 millions de dollars à ces 20 projets.

Établissements d'enseignement post-secondaire

Bénéficiaire final / Localité Détails du projet Contribution du Canada Contribution du Québec Cégep de Chicoutimi Réfection de la bibliothèque et de l'espace collaboratif 1 524 800 $ 382 000 $ Cégep de Jonquière Réfection de la fenestration du couloir de la piscine 608 686 $ 152 171 $ Cégep de Jonquière Réfection extérieure de la structure en béton sur les cinq bâtiments principaux 456 942 $ 114 222 $ Cégep de Jonquière Projet de réfection du 3e étage du Pavillon Joseph-Anger comprenant le désamiantage de certaines sections de plafond et le remplacement d'un système de ventilation 165 538 $ 438 616 $ Cégep de St-Félicien Réfection du système de ventilation et de climatisation du Bloc D 398 000 $ 302 000 $ Collège d'Alma Réparation des fenêtres du pavillon principal et de la marquise de la cour extérieure 295 709 $ 73 927 $ Collège d'Alma Réfection des entrées extérieures 286 291 $ 71 658 $ Université du Québec à Chicoutimi Mise aux normes des puits techniques du pavillon Principal 1 819 900 $ 1 730 400 $

Établissements de santé et de services sociaux

Bénéficiaire final : Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Saguenay--Lac-Saint-Jean Établissement/ localité Détails du projet Contribution du Canada Contribution du Québec Centre d'hébergement de la Colline, Saguenay Réparation de la toiture, du parapet et de la marquise de l'entrée principale 553 280 $ 138 320 $ Centre d'hébergement de Dolbeau-Mistassini Réfection de la toiture et remplacement du revêtement extérieur des apprentis au toit 364 000 $ 91 000 $ Centre d'hébergement Jacques-Cartier, Saguenay Réparation de la toiture de l'aile 1 468 000 $ 117 000 $ Centre d'hébergement Saint-Joseph, Saguenay Mise à niveau de la sécurité électrique par le remplacement d'une génératrice 314 068 $ 85 932 $ Centre local de services communautaires Les jardins du Monastère, Dolbeau-Mistassini Réparation de la toiture et du parapet, et réfection de la maçonnerie de la partie inférieure des tours 728 000 $ 182 000 $ Centre local de services communautaires Les jardins du Monastère, Dolbeau-Mistassini Mise aux normes de la sécurité incendie par l'ajout de gicleurs et d'une pompe pour l'approvisionnement en eau 320 000 $ 80 000 $ Hôpital d'Alma Ajout de caméras de surveillance dans les secteurs d'hébergement et installation centrale de télésurveillance 280 000 $ 70 000 $ Hôpital de Chicoutimi Modernisation de la pharmacie dont l'accueil, la réserve narcotique et la section ensacheuse 800 000 $ 200 000 $ Hôpital de Chicoutimi Modernisation du département d'hémato-oncologie par la centralisation de bureaux et la reconfiguration de l'accueil 800 000 $ 200 000 $ Hôpital de Chicoutimi Modernisation et agrandissement du poste de garde de l'unité de soins pédiatriques 560 000 $ 140 000 $ Hôpital de Jonquière Réfection de la ventilation, de la plomberie et des revêtements intérieurs du bloc opératoire et de l'urgence 1 680 000 $ 420 000 $ Hôpital de La Baie Mise à niveau de l'entrée électrique et du système d'alimentation électrique de secours 1 288 123 $ 322 031 $

Le Canada et le Québec investissent dans 209 projets d'infrastructure visant à moderniser les établissements de santé, de services sociaux et de soins de longue durée - Salle de presse - MSSS (gouv.qc.ca)

Le Canada et le Québec investissent dans 176 projets d'infrastructure visant à améliorer les installations des établissements d'enseignement supérieur du Québec

Investir dans la résilience des collectivités face à la COVID-19 https://www.infrastructure.gc.ca/plan/covid-19-resilience-fra.html

